普亭動員演說 希圖力挽狂瀾

烏俄之戰，現在面臨關鍵點，烏克蘭 不僅展現出頑強的抵抗能力，近期更突破俄軍防線，陸續奪回6000平方公里的失土，讓這場爆發迄今近七個月的戰爭，出現情勢逆轉。

從戰場因素來看，除了烏軍保衛祖國、士氣高昂之外，更有取之不盡的後備軍人，加入正規軍，加上歐美源源不絕地提供武器裝備，以及直接介入訓練、參謀、情報作業，更使得烏軍占盡上風。

在俄軍一再退守之後，總統普亭 只剩下兩件事可做，其一是加強動員，不只是軍工產業加工生產軍品，還要招募更多的兵員，與烏軍決戰；二是據守目前防線，讓烏軍不敢越雷池一步，進而爭取就地停戰。

俄羅斯 的因應步驟於是包括：其一，烏東頓巴斯地區的「頓內次克人民共和國」與「盧甘斯克人民共和國」20日宣布，將在23日至27日舉行併入俄羅斯的公投，俄羅斯在烏克蘭南部占領的赫松州和札波羅熱州也在幾小時內陸續表示會跟進。

其二是，俄國下議院20日已通過配套措施，修訂兵役法和刑法，加重對逃兵、投降、搶劫、不服從軍令，以及拒絕接受徵召的後備軍人的懲罰。修訂的法案規定「在動員或戒嚴期間，若出現涉及或威脅使用暴力來抵抗兵役或脅迫違反官方軍事命令的行為，最高可判處15年監禁」。

最後就是21日普亭發表全國講話，宣布將進行「部分武裝動員」，他表示，已經簽署相關法令，要求國防部從今天開始，對預備役公民和以往曾服役的公民進行動員，所有被動員公民都將擁有正式的武裝部隊身分。

他的談話中有幾重含意，首先是，他支持烏東和烏南的四個占領區內併入俄國的公投。如果公投通過，正式兼併這四地，普亭可以宣稱，烏克蘭攻擊這些地區，視同攻擊俄國本土，這就像2014年克里米亞兼併公投之後，俄羅斯警告，攻擊克里米亞，就視同對俄羅斯的攻擊，這也許可以嚇阻烏軍此刻持續向前推進。

其次，普亭宣稱，該決定是為了「保衛祖國、主權和領土完整以及我們人民的安全」，「如果我國的領土完整受到威脅，我們會用盡一切手段來捍衛俄羅斯和我國人民。這不是虛張聲勢」，外界認為，這是迄今為止普亭最接近核訛詐的威脅，但在目前普亭狗急跳牆的心態下，沒有人敢保證，他不會使用核武。

最後，也是最重要的，就是宣布「部分動員」，這與「全部動員」有很大的不同，俄羅斯在阿富汗戰爭期間實施「全部動員」，義務役的軍人來自俄國各地，十年阿富汗戰爭中陣亡了15000人，衝擊到俄羅斯社會的每一個大街小巷，據英國國防部估計，目前多達25000名俄羅斯官兵已在烏克蘭戰爭中陣亡，卻對俄羅斯社會幾乎沒有甚麼衝擊，就是因為參與戰爭的都是志願役，甚至是傭兵，對俄羅斯社會的衝擊也有限。

這也就是普亭至今沒有正式宣戰，僅宣布「部分動員」的原因，國防部長蕭依古隨後表示，將僅動員當過兵的後備軍人，大約有30萬人，他並強調，學生和義務役軍人不會派上戰場。

普亭宣布動員，意味著他的戰爭權力變大，可以讓俄國企業和公民必須對戰爭投入更多，但這也意味著，俄羅斯人民的生活勢必會受到影響。

在普亭演講前，謠言紛起，俄國股市20日盤中一度大跌11%，收盤下跌8.8%，創下侵烏以來最大跌幅；消息宣布後，引發全國各地38座城市示威，已有超過1300人遭逮捕，這是俄羅斯2月宣布軍事干預烏克蘭後，規模最大的一波抗議行動，這也可能是普亭統治發生動搖的開始。

普亭的演講不僅招致國內的反彈，國際的影響更是不好，北京外交部發言人呼籲對話，停戰，強調「尊重各國領土完整」的必要，似與普亭拉開距離；土耳其總統厄多安在聯合國演講時呼籲，要讓雙方都有尊嚴地擺脫危機，但「持久和平必須以保護烏克蘭領土完整為基礎」；法國總統馬克宏表示，俄方在其支持分裂地區推動的公投，是「可笑的假公投」，沒有法律意義，國際社會也不會承認。

沒有得到中國的支持，其實是普亭預料之中，但是土耳其與法國，過去在國際社會中是較願意站在中間，試圖斡旋謀和平停戰的，但是這兩位元首發言，明顯也對俄羅斯不利，這毋寧是加重的打擊。

普亭現在面臨榮辱成敗生死的關頭，但是做了過河的卒子，只能埋頭向前，沒有回頭路這樣的處境，足以為其他乾綱獨斷的獨裁者為戒。