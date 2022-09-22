戰略模糊不容模糊 戰略清晰難以清晰

拜登 總統在接受CBS的《60分鐘》節目專訪時表示，美國會在中共入侵台灣時，出兵防衛台灣，這與他就任後曾經表示過三次的承諾，內容大同小異，白宮照例表示政策未變，白宮印太政策協調員坎伯更公開表示，總統的談話內容「不言自明」，可以確認美國的政策一直都是一致的，它沒有改變，並且會持續下去。

可是節目片段播出後，拜登提到關於台灣獨立的態度，卻與大家對「戰略模糊」的認知，有很大的差距；「60分鐘」的主持人問拜登：「關於您的對台承諾，有什麼是習(近平)主席應該知道的？」拜登說：「我們認同很久之前就簽訂的內容，且有個一中政策 ，台灣對於他們的獨立有自己的判斷。我們不會有動作、不會鼓勵他們獨立，我們不會，那是他們的決定。」

中國外交部發言人在回應時，針對「台灣自己的決定」這段特別表示，美方言論嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方做出的不支持「台獨」的重要承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，「我們保留採取一切必要措施的權利」。

華府政策圈的人對此都很緊張，擔心此說法比起防衛承諾而言，更可能加劇關係緊張，因為北京 本來就已經預設華盛頓將出手助台，但拜登關於台灣自主決定獨立的言論，很可能會被北京解讀為美國政策真正出現了變化，認為是拜登默許台灣獨立。

美智庫「戰略與研究中心」(CSIS)中國問題專家白明(Jude Blanchette)認為，拜登的說法沒有澄清，反而模糊了美國對台政策，「捍衛民主基金會」研究員辛格頓(Craig Singleton)便表示，美方一方面說對台政策不變，但又說要為台而戰且台灣可以自行判斷是否獨立，這在想法上並不連貫，「北京可能會擔心拜登暗示台灣可以自己決定是否獨立」。

美國過去對台海的政策是「戰略模糊」，其要義在於不明確表示美國是否會武力介入台海，這是一體的兩面，不明確表態，可以讓大陸猜測美國會不會出兵，因而不敢對台灣動武，但是另一方面，模糊不明確，也能夠嚇阻台灣獨立，因為台灣不敢確定美國一定會出兵保護。

「戰略模糊」的一體之兩面，就是在「雙重嚇阻」，如果變成「戰略清晰」，就像是拜登所說的，一方面明確了中共武力犯台，一定會出兵，但另一方面，不啻對台灣表示，不管你做甚麼，只要引發大陸動武，美國就一定會保護台灣，這等於給了台灣一張空白支票，可以隨時逼美國兌現其承諾，拜登說法中最大的問題，就是被大陸認定是默許台灣獨立，這將造成美中關係進一步的緊張。

由於外界質疑聲浪太高，國安顧問蘇利文特別出來澄清，他重申美國恪守一中政策，反對片面改變現狀，支持台海和平穩定的立場，並說拜登「特別清楚且毫不含糊地強調並重申了一中政策」。

不過不可否認的，經過了40年的演變，戰略模糊已經千瘡百孔，難以為繼了，這也是愈來愈多人出來挑戰，希望能夠換成戰略清晰的原因；首先，中國早已認定美國一定會介入，解放軍的建軍就是按照美國的介入在設計的，所以靠「戰略模糊」嚇阻中共武力犯台，已經失去其效力。更何況大陸的軍力日益強大，再過五、六年，連美國要介入都沒有勝算。

其次，台灣民主化與本土化是攜手並進的，當民主化愈徹底，本土化就愈完全，這也許是台灣主體化的實現，但是從大陸來看，就是台獨化，每次總統選舉，大陸都要文攻武嚇，希望阻擋其所認定的台獨，可是無論是現在的「隱性台獨」，或是「中華民國」借殼上市，幾乎很難與民主化區分的了，美國要嚇阻台獨，竟也無從下手。

要用「戰略清晰」來取代「戰略模糊」，是否可行？美國相當多的政策圈人士認為，這不失是個替代策略，可以進一步討論，但是從這次拜登的失言風波看來，戰略模糊其實不容模糊以對，必須要很嚴謹地呈現，而戰略清晰看起來似乎容易，但其實政策上難以實現。戰略清晰似乎還不是個成熟的想法，美國的兩岸政策至今恐怕還是以「戰略模糊」主導。