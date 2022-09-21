美中科技戰升級 中國經濟榮景堪慮

拜登 總統8月上旬簽署「晶片 法案」，共將砸2800億美元吸引晶片製造業回流美國，隨後商務部宣布，禁止晶片巨頭超微(AMD)、英偉達(Nvidia，台灣譯偉達)對中國出口高端GPU晶片，將直接影響中國雲端和量子計算、人工智能、電動車自駕等發展，可能波及高端武器和航天發展。有人形容，美國科技戰正重演上世紀雷根總統用「星戰計畫」對付蘇聯的戲碼，可能扳倒中國經濟、拖垮中共，但美國市場損失也會達數千億美元，且能否奏效在未定之天。

支持中方的觀點認為，美國違反市場經濟法則的政治舉動，將刺激中國自行研發，早晚會像「兩彈一星」一樣獲突破，中國天宮太空站就是類似刺激下的成就。美國對中國晶片封鎖，但中國政策也像毛澤東「大煉鋼」做法，如獲成功，美國將後悔莫及。

兩種截然相反的看法，各有意識形態和政治認同差異。眼前中國經濟確實面臨空前危機，改革開放40多年來順風順水，和西方資本、技術和市場互通已進入瓶頸。中國如無法突破，科技拖累經濟，可能步入中等收入陷阱，永難趕上美歐。

美國的遏制手段包括：一，川普任內，對中國約600家企業列入出口管制對象，並施壓荷蘭艾思摩爾(ASML)，不准將生產晶片的關鍵光刻機出售中國，打擊華為、中芯國際等企業。

二，拜登推晶片法案，其中520億元直接補助製造、組裝和封裝設施，受補助廠商10年內不准在中國投資生產比28奈米高階的晶片。

三，拜登政府藉技術優勢，糾集日本、台灣和南韓共組「晶片聯盟」(CHIP 4)，被形容如第一島鏈的科技封鎖，想將中國排擠在全球半導體供應鏈之外。

四，美國禁止設計晶片軟體EDA出售中國，全球EDA掌握在Synopsys、Cadence及西門子三家公司手中，直接打擊中國自主研發芯片。華府宣布禁止英偉達和AMD向中國出口高端H100 GPU(圖形中央處理器)，這是高科技應用的心臟，它不僅用於天氣預報、石油探勘、航空航天流體力學等領域，還用在人臉和圖像識別、無人機和自動駕駛等，一旦斷供，中國雲端大數據中心和研發將被迫降級。

中國為擺脫對美台韓依賴，2014年成立國家大基金，至少投入3428億人民幣，「2025中國製造」將投入1.4兆美元發展半導體，習近平要求自給率達70%，不再被「卡脖子」。國家大基金除直接出資，還動用近2兆元融資，被稱「煉芯大躍進運動」，各地成立14萬2900家半導體企業，爭取政府補助。

但全國造芯熱，使沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業，全都投入芯片業，十多個省區建芯片廠，但2019年迄今，紫光、武漢弘芯、成都格芯等千億級大廠都宣告失敗，各地芯片廠房大面積停滯、空置和倒閉，台灣晶片業數百名主管「投奔」大陸後，紛紛請辭返台。中共近日查辦國家大基金總經理丁文武等五名高官，並追查詐騙國家補助的業者，印證大煉芯運動宣告失敗。

晶片發展涉設計、製造、封裝、測試四大程序，需有光刻機、多年經驗累積，才能處理精密達毛髮直徑10萬分之一的製程，不是靠燒大錢就能成事。中芯近日宣布製成7奈米芯片，但中芯工程師自爆，國產DUV(深紫外線蝕刻機)製造芯片良率低，無競爭力；外界認為中方吹噓誇大，從華為被制裁後，先進手機一落千丈，可見端倪。

全球每年晶片出口3200億美元，54%銷往中國。美國遏制中國晶片發展，自己損失累計將達數千億元，殺敵一千，自損八百。英偉達、超微股票因此暴跌，華爾街不買帳，白宮旋即宣布計畫延後一年實施，讓中國可大量進口GPU和芯片儲備，白宮出爾反爾，像在開後門。

美國誘逼台積電 、三星等來美設廠，但勞工技術水準、勞動條件、經驗和各方面成本都比台韓差，台積電創辦人張忠謀公開不看好台積電來美投資。

美中科技戰已走入冷戰模式，華府想逼北京屈服，甚至藉此拖垮中國經濟，造成中共崩潰。但中方還有禁稀土出口等反制手段未出手，在民族主義大旗高揚下，習近平更難向美低頭妥協。

美中科技戰，可能成中國經濟的分水嶺。如果人工智能、雲計算、電動車自駕等未來科技都受限，中國將靠什麼繼續崛起？其影響將成為習近平下個任期的最頭疼議題。