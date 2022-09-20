這一回 輪到美國為中共武統畫紅線

﻿拜登 總統接受CBS News周日晚播出的「60分鐘」專訪，再次明確說，如果解放軍攻台，美軍會保衛台灣；主持人追問，這是否意味美國不會像對烏克蘭一樣，而會出兵保衛台灣，拜登回答「是」。拜登上任迄今四度公開說，美軍會在中共 武力犯台時保衛台灣，有如對中共畫下「紅線」，即台海維持現狀，美國不會坐視中共動武；當然，美方也強調一中政策未變，不贊同台獨。這個明確表態，對台海兩岸應有明確、重大宣示意義。

這是拜登第四次提及，美國將出兵保護台灣，前三次分別是2021年8月、10月和今年5月。第三次是訪日本，和日本首相岸田文雄共同記者會時提及，白宮會後立即澄清，指美國的一個中國政策未變，被外界解讀似在澄清拜登「失言」。但周日專訪是事先錄製，白宮讓它照常播出，有意傳達訊息給北京 和台灣：美國不希望台海現狀被破壞，否則美國會出兵干預。

這是美國對台海長期的戰略模糊，轉為清晰，也是北京強化對台灣武力恫嚇，尤其眾院議長裴洛西訪台後，共軍戰機頻頻越過台海中線、軍艦到台灣蘇澳軍港外海巡航成常態，拜登有更多警告北京的意涵。

外界研判指習近平可能在2027年對發動武統台灣，習已要求共軍2027年前須完成渡海攻台準備，拜登明確警告，讓習近平不要戰略誤判。美軍具全球最強大實戰能力，忽略美國軍力須付出慘重代價，如今烏克蘭戰場的俄軍和普亭，最能感受忽視美國警告的後果。

美國兩黨對「抗中保台」有高度共識，無論誰執政，對中國和台灣的政策愈來愈清晰，就是維護現狀，不坐視北京武力犯台。這種策略最高考量，當然還是美國戰略利益，附帶保衛台灣。

美中競爭日趨激烈，美國挺台灣常被解讀為打「台灣牌」，包括裴洛西訪台、美國軍售等，四成多台灣民眾未必領情，反對台灣成強權戰略棋子，包括馬英九等人都說，「共軍武力犯台時美軍不會來，首戰即終戰」，拜登的宣示也有給台灣民眾信心之意，「現狀」不能破壞。

拜登宣示另有一層意義，過去都是北京畫紅線，要求美國遵守，譬如美台交往有哪些禁忌、美國挺台灣參與國際活動的界線等，美國都被迫遵守北京畫的紅線。但近年美中關係巨變，國會連續通過多個友台法案，美台軍售、軍隊互動都有突破；拜登的宣示，是中共頻頻武嚇台灣下，美國總統親自為中共畫下紅線。

但另一方面，華府也適度尊重北京，譬如國會參院審議「台灣政策法」，北京極力反對，中國駐美大使秦剛威脅法案如通過可能導致中美斷交，白宮介入協調，刪去較具爭議的改名「台灣代表處」、美國在台協會駐台處長比照駐外國大使等條文，說明拜登對北京也有退讓，意在確保美中關係能在正軌內運作。

如果北京夠務實，應知共軍實力遠非美軍對手，無論武器的質或量、多軍種聯合作戰、信息情報戰等實力，兩軍不是同一等級，武統本質上更多是習近平固權和藉民族主義號召，轉移內政失敗的工具。稍具理性、良知和智慧的領導人，都不會貿然發動武統，如戰敗必導致中共政權崩潰垮台。

美國眼中，台烏地位和戰略價值不同。烏克蘭如戰敗被俄國併吞，還有北約能遏制，美歐戰略利益受損，卻未必屬致命性。台灣如陷共，美國在西太平洋將難穩定立足，第一島鏈被突破，美國失去戰略縱深，關島、夏威夷、甚至美國西岸將曝露在美中對峙下，沒有了台積電晶片，對美國有災難性後果。

中方對美國在烏克蘭只提供武器、不派軍參戰存有遐想，認為美國對台灣也會如此，拜登卻給出相反答案，北京敢越過這道紅線嗎？拜登的宣示，未來可能隨總統更迭而有不同解釋或延伸，要視美中關係走向而定，但中共專制極權和違反普世價值的統治不改，美中走向對抗，難再回頭。

但台灣也應瞭解，共軍渡海奪島能力雖還欠缺，但要把台灣打爛拖垮，譬如用封鎖等手段癱瘓台灣、重挫台灣經濟等，都不困難。台灣切忌去挑撥兩岸關係，更不可濫用拜登的宣示，想利用美國承諾實現台獨，美國對台獨其實同樣也畫下紅線，只要中國不崩潰，台獨會使兩岸自相殘殺，台灣陷入火海。美國對中國政策從戰略模糊變清晰，其實是對武統和台獨，都畫下紅線。