美本周升息四碼？ 40年來最大升幅

自勞工部公布8月消費物價指數 (CPI)以來，13日道指大跌接近1300點，美股更連日下跌，至16日(周五)道指累計一周內跌了4.1%，那指跌了5.5%，史坦普500指數跌了4.8%。分析師大都認為，市場憂慮聯準會 積極升息 ，擔心升息會導致經濟衰退，股市將會持續波動，「更多痛苦」將會到來。

股市大跌一周之後，市場氣氛明顯變為悲觀，沒有了夏天期待聯準會將降息的樂觀心情。事實上，以最能代表美股的史坦普500指數來說，今年初時上升至最高後，開始受高通膨和聯準會改變政策的影響而下跌，一直跌至今年6月中，正式跌入熊市，比年初時跌了23%；接著，7月和8月時，出現一輪「熊市反彈」，到8月中時反彈至只比年初下跌約10%；最後，在過去數周，又再向下調，直到13日的CPI公布和大跌，氣氛從此轉向悲觀，市場被通膨陰霾全面籠罩，而最令人悲觀的是，全球走向經濟衰退，再找不到任何可投資獲利的地方。

8月的CPI，表面上只增加了0.1%(年增8.3%)，但是華爾街事前預期下跌，現在不跌反升，本身就是一大意外；更重要的是，8月的核心物價指數比7月增加了0.6%(年增6.3%)，比預期增加一倍，除了汽油價格因今春暴漲而難以為繼的下跌，其他消費品的物價樣樣都漲，食品年漲13.5%，是1979年以來之最，租金月漲0.7%，新車和醫療各月漲0.8%。

因物價大漲，華爾街的野村證券13日率先預測，聯準會本周三和周四(21和22日)舉行議息會議時，可能升息1個百分點(四碼，即100基點)；野村之前只預測升0.75個百分點，但在8月CPI公布後，認為通膨仍然快速上升，聯準會將在非常時期採用非常手段，即升息四碼，才能追上物價上升的速度，把通膨拉下來，這次如果真的升息100基點，將是聯準會自1980年代初、40年以來的最大升息幅度。

野村預測，聯準會22日將升息至3.25%(現在是2.25%)，11月和12月再升息兩次，到明年初利率累計上升至4.75%。之後，就是聯準會主席鮑爾於8月底時所說的，讓高利率維持「一段時間」，以便高通膨有時間逐漸回落，直至回落至2%的預訂目標。

就算是22日只決定升息0.75個百分點，但加上6月和7月各升息0.75個百分點，因此在四個月內，升息的速度和幅度都是前所未見，美國經濟將因此而進入一個危險時期，經濟很可能被推入衰退，就業市場可能由招不到人，變為爆發失業潮，房屋銷售和房價可能因房貸利率超過6%而出現衰退。

那麼，聯準會22日將會決定升息1個百分點嗎？市場在13日CPI報告之前，根本沒有人會想到會升息1個百分點，但CPI公布後，升息1個百分點的機率立即增至34%。事實上，華爾街對於升息和經濟衰退的意見出現嚴重分歧，其中一派的意見是，通膨已出現回落跡象，聯準會不應繼續大幅升息，若升息太過(too much)，經濟勢必被推入衰退；另一派則認為，聯準會至今的升息行動，仍然追不上通膨，因此必須加大升息幅度，若升息太少(too little)，通膨就可能失控，造成物價高居不下。看來，聯準會無論升0.75或1個百分點，都是「雙輸」之局。

聯準會開會前一周是冷靜期，巨頭都避免公開發言，但可能仍在蒐集最新數據。16日「聯邦快遞」(FedEx)股價大跌21%，因為這家反映美國和國際經濟環境的公司報告說，亞洲和歐洲的營商環境惡化，嚴重衝擊未來一年獲利，該公司須凍結招聘和削減成本。FedEx的CEO對CNBC說：「全球將進入衰退。」

綜合而言，俄烏戰爭還看不到盡頭，戰爭造成的能源和食物漲價也看不到改善之期，普亭在俄軍最近大敗之後，可能再用石油和天然氣作武器，向歐洲施壓；中國清零政策所造成的供應鏈和通膨問題，隨時可能因擴大封城而加劇。這些國際因素是聯準會無法控制的，也因此增加了升息控制通膨的難度。

聯準會誓言將升息直至拉下通膨才停手，但通膨卻難以預測和控制，因此美國經濟就愈有可能被推入衰退，聯準會「通膨之戰」愈來愈有可能以經濟衰退作結。換句話說，美國經濟衰退，在劫難逃。