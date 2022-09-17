台灣政策法 開啟戰略清晰的國會辯論

參院 外交委員會通過修改版的「台灣政策法」，受到國際關注，在美中台激起圈圈漣漪。這是在烏俄之戰逆轉之際，美方回應中共 侵台軍演，北京改變台海現狀的挑戰。但依目前國會立法現狀，「台灣政策法」年底前能在國會通過，拜登 總統簽署生效的可能性為零。

任何人只要瞭解國會法案運作，很早就會察覺出「台灣政策法」在12月底結束的本會期，根本就毫無通過的可能。首先，11月8日期中選舉投票，435位眾議員全部改選，參議員也有35人要改選連任，國會議員分身乏術，9、10月盡量要留在選區拚選舉，很難通過任何重大法案。

更何況國會還有兩大法案必須要通過，一是8470億元「國防授權法案」，二是聯邦總預算案。眾院7月已表決通過國防授權法案， 9月底前兩院必須表決通過，不能耽誤國防安全，兩黨對此歧見不大；但聯邦總預算案則是兩黨角力的目標，法案內容涉及聯邦各部會預算。如果國會兩院無法在9月底通過總預算案，部分「不重要」聯邦政府機構，可能就要上演暫時關門又開門的政治大戲，這場角力可以一直持續到明年新國會。

此外，還有民主黨還要排上「報答」曼欽參議員的能源法案，可能要通過「同性婚姻」立法等等，這都說明了留給「台灣政策法」的空間極為有限。

「台灣政策法」目前僅是在參院外交委員會過關，何時能排上參院全院辯論不得而知，更何況目前並沒提出眾院版的「台灣政策法」，就算通過眾院版法案，還要兩院版本協商統一，投票通過後，再送交總統。立法路程遙遠，參院外委會過關，只是個開端。

既然國會兩院通過，以及拜登總統簽署生效的可能極低，而此案受到如此重視，就是因為中共高調恐嚇威脅。中國駐美大使秦剛8月底向副國務卿薛曼抗議，就警告「若法案通過，中美關係將面臨瓦解」，拜登政府被迫向參院施壓表態。

提案人外委會主席梅南德茲表示，提出此法的目的，是從國防到參與國際領域及經濟往來，各種層面對台灣的支持，這也是自台灣關係法制定40多年以來，美國對台政策的大翻修，從原來對台灣提供防衛軍備，到提供「嚇阻」中共對台灣侵略的武器，既「象徵」性提升美台之間官方關係，但又「重申依循台灣關係法、六項保證」，確保中共找不到實質藉口。

「台灣政策法」從原先9頁草案，到通過的修正版長達156頁，在外交、軍事、經濟、文化及國際參與，都有所著墨。儘管草案在白宮強烈關切下，拿掉若干「敏感字句章節」，但這是40年來最大力道的提升美台關係，幾乎要回到當初協防台海的程度。修正後最令人矚目的是在軍事方面，其一是在軍備移轉上「以主要非北約盟友(major non-NATO ally)的同等方式對待台灣」。這是美台官方間少見使用NATO字眼；其二是原版僅計畫未來四年提供台灣45億美元的外國軍事融資，修正新版不但保留這部分，還指明是無償的軍事援助，並且加碼第五年提供20億美元，這已等同美國對以色列的軍事援助。

整個新法案最重要的精神是在嚇阻中國對台動武。路透引用知情人士指，面對中共揚言軍事攻台，拜登政府正研究除了目前已知與已用的制裁措施後，還要再加強其他勁道更強的綜合制裁方案。新方案中提到的制裁行動，包括美國總統應要制裁至少100名中國官員、5家中國國有銀行等，如凍結在美資產、禁止入境、撤銷簽證等，好讓中共侵台前要三思。

這些目的在於「嚇阻」，也說明美國並不想出兵台灣。不少人在論及台灣安全問題時，都有意無意忽略：美國至今對烏克蘭的立場是，寧可花錢，提供所有的軍事支援，拖垮俄羅斯，但不會派兵到歐陸參戰或助戰。這個底線各方都非常清楚。而一旦台海爆發戰爭，美國也不會派出一兵一卒保衛台灣，因為最高原則就是「刺蝟理論」，武裝台灣，讓中共不敢打，也吞不下台灣。

雖然「台灣政策法」立法前途不明朗，但是已經打開了「潘朵拉盒子」，把美國對兩岸政策「戰略情晰」的討論公開化，到參院全院辯論，贊成「戰略模糊」的人會是少數，越來越多人認為以烏克蘭為例，面對侵略獨裁者「戰略清晰」才對美國最有利。