栗戰書訪首爾 中韓關係博弈

中國全國人大常委會委員長栗戰書將從15日起訪問南韓 ，為期三天，他除了與南韓國會議長，共同慶祝兩國建交30周年之外，還將拜會總統尹錫悅。韓方期待，藉栗戰書來訪，能討論兩國領導人互訪，尤其是習近平在明春再度當選國家主席之後，訪問首爾的計畫。

但有兩個問題會是中韓間難以繞過去的障礙，其一是對北韓 目前愈來愈堅定的核武立場，中國要如何表態，才不致影響中韓關係？其二是美國希望南韓對目前薩德基地，表達明確的態度，但南韓擔心這會惹惱中國。

9月8日，朝鮮最高人民會議頒布了核武準則，北韓領導人金正恩明確表示，「此舉意味著我們的核武器不再是可以討價還價的物件，為我們劃定了無法後退的紅線」，外傳北韓正在準備9月進行第七次核試驗。

但是次日，在中國外交部的記者會上，發言人卻輕描淡寫地表示，「我們注意到這個消息，中方在半島問題上的立場沒有變化。我們將從維護半島和平穩定的大局出發，繼續為推動半島問題政治解決發揮積極作用」。換句話說，中國認為今年的版本與2013年的《關於進一步鞏固自衛擁核國地位》法律，沒有甚麼太大的不同，甚至有人私下批評「多此一舉」。

但進一步來看，就會發現九年來，北韓的核武準則有重大改變；首先，在2013年版中還載有「為建設無核武器世界而鬥爭，直至實現世界無核化」，但現在已經不提無核化。

其次，2013年版還是在第三次核試不到兩個月時制定，當時的核當量僅相當於1萬噸左右的TNT炸藥，加上當時連射程2000公里的飛彈技術都沒有，現在則是馬上要測試第七次核試爆，不僅鈾彈，連氫彈都試爆過了，還具備射程超過1萬2000公里的洲際彈道飛彈技術，打得到世界任何國家。

第三，北韓過去仿效中國，有所謂「不首先使用」原則，但現在列出的五種可以使用核武器的情況中，前三種均為典型的核反擊條件，第四種是「為防止戰爭的擴大化和長期化」，以及第五種則是「發生對國家生存和人民的生命安全造成毀滅性危機的事態」，都容許在常規戰爭中使用核武器，這就是北韓對外的核威懾。

雖然最近傳出俄羅斯 向北韓購買軍火，補充在烏克蘭戰場上的消耗，但是北韓主要的戰略後盾，還是中國；然而中國前幾年積極配合美國，執行聯合國制裁，北韓至今心有芥蒂，如今看到中國在烏戰中，不願積極向俄羅斯提供軍事支持，北韓想到自己，一旦美韓襲擊，雖然有《中朝友好條約》，但能否獲得北京的軍事支持，還真的難說。

對於中國而言，對北韓繼續發展核武，束手無策，北京所在意的，短期是中共20大召開期間，北韓不要搗亂第七次核試爆，長期則是把北韓當成與美國戰略競爭的棋子，事實上，北韓也是在藉著手上的核武，在美國、中國與俄羅斯之間，進行政治博弈。

而南韓又何嘗不在做東北亞政治博弈，但是南韓的兩難，卻是在美國與中國之間，難以兩面討好，其中的關鍵就是薩德飛彈防禦系統。

中國堅持文在寅政府曾經承諾過薩德的「三不一限」：不追加部署薩德系統、不加入美國飛彈防禦系統、不推進韓美日軍事同盟，並限制已經部署的薩德系統運轉；中國堅持是兩國間承諾，屬於南韓應該遵守的協議，並延用於接手的新政府，但尹錫悅政府強調這是前政府的政策立場，並非承諾或協議，新政府沒有義務遵行。

美國長期以來抱怨，文在寅政府縱容居民圍堵基地進出道路，使得基地生活設施改善工程遲遲無法展開，美國要以尹錫悅政府處理此事的魄力，來評估南韓是否真的有意願加入反中聯盟，負擔起盟國的角色。

於是就在韓美日三國的國安顧問於夏威夷舉行三方會晤結束的第三天，南韓軍方就突破當地居民的封鎖，強行把物資與施工機具運入星州的薩德基地。

在8月中韓外長雙邊會議上，王毅已經對南韓外長朴振表達關切，這次栗戰書應該也會就同一問題，對南韓提出抗議；然而在中韓關係上，並不是平等的，南韓未必敢對栗戰書不假辭色，要求中國對北韓強硬，可是栗戰書卻有可能對南韓表達強硬立場，這是權力政治的本質。