台灣政策法 即將成美中台新爆彈

美國眾院議長裴洛西8月初訪台，引發美中台關係風暴迄今，美國參院 外交委員會14日將審查「台灣政策法」(Taiwan Policy Act)，巧合的是，習近平主席14日將出訪哈薩克，並會晤普亭，被視為中共 20大權力布局已定，習才放心實現兩年多來首次出訪，但美中台關係因這個法案，可能再引爆新一輪風暴。

「台灣政策法」被指是「台灣關係法」的升級版，內容涵蓋政治、經濟、軍事等層面，例如規定駐美台北經濟文化代表處更名「台灣代表處」、賦予台灣「主要非北約盟友」(Major Non-NATO Ally)地位，四年內軍援台灣45億美元，並開放攻擊性武器售台等。

台灣很多評論指其衝擊有如推翻美國一中政策，將台灣視同「準軍事盟友」，將原本有實無名的軍事合作，提升為盟友關係，視台灣為正常國家。事實上，中華民國除了外交承認，1912年迄今也具備所有國家需具備的要素。但白宮國安顧問蘇利文公開說，「部分條文令人擔心」；拜登總統是否協調阻止立法，充滿變數。

美國國會這項跨黨派立法，反映朝野自川普以來的「反共抗中」立場。立法固然提升美台關係，除了駐美代表處更名，美國在台協會駐台代表任命須經參院聽證同意，和美國駐各國大使無異，等同賦予台灣更充分的國家主權地位，即使距「外交承認」尚遠，但刺激美中攤牌，悲觀者甚至認為是「戰爭邀請書」。

該法賦予台灣「主要非北約盟友」地位，支持台灣加入「印太經濟架構」(IPEF)，用法律規定台灣是美國盟友，大陸如武攻台灣，等同攻擊美國，和北約成員國一樣將動用軍事援助。新法也將台灣關係法的提供台灣「防衛性武器」，改為「可嚇阻解放軍侵略行為之武器」，等於解除軍售限制，都觸碰中共所謂紅線。台灣有統派人士稱這個法案支持台獨，這種認定很具爭議性，但台灣樂見其成，或反受其害，確實存有爭議。

拜登政府近期續對北京 施壓，譬如限制多種高端晶片銷中國、延續對中國貨關稅、加強機艦在大陸沿海偵察和台海巡航、強化對台軍售等，新法如通過，兩大效應直接衝擊北京：一，它可能讓美國盟邦跟進，立法或發展與台灣更「正常」關係，實質削弱「一中」內涵，打擊北京的統一策略或激進武統主張。

二，北京愈認定這是紅線，美國國會愈想突破它。美台本有許多「有實無名」的軍事、戰略等合作，這下子都明文化。這種有如政治宣戰的立法，北京一旦反制，等於中美攤牌，讓兩國陷入新冷戰，台灣更可能付慘痛代價。

這項立法醞釀多時，參院選擇這個時機審議，對習近平堪稱「殘酷的巧合」。中共原訂9月底舉行的政治局會議，提前在9日召開，討論20大政治報告草案和黨章修改等。近日海內外盛傳，軍隊對習延任不支持，使習緊急撤換北部戰區司令李橋銘；習修改黨章提議，在政治局會議也不順利，但習仍決定14日出訪哈薩克，並出席上海合作組織在烏茲別克舉行的峰會，和普亭會面。

此前習已派栗戰書訪海嵾威，傳達中俄夥伴關係和全方位合作。烏克蘭近日反攻收復逾3000平方公里土地，普亭戰局面臨潰敗，「習普會」是否讓中俄強化抱團，美國參院此時審議台灣政策法，似有意塑造中共是下一個「世界公敵」印象，刺激習近平。

台灣需要自保，避免被中共專制併吞；但台灣也不可能獨立，否則引發兩岸戰火浩劫。較穩健策略，是在美中之間維持某種不等距關係，「親美和中」，避免成強權角力籌碼。台灣政策法企圖讓漸進「切香腸」式的美台關係大躍進，即使讓台灣獲面子、裡子，但殘酷現實是，北京必然先報復台灣，如裴洛西訪台後的繞台軍演、射導彈、戰機頻繁超越台海中線、停止台灣農漁產品銷大陸等，對台灣弊多於利。

美國不惜用一切方法挑撥兩岸開戰，想藉台灣瓦解中共，阻擋中國崛起。但台灣不能成下一個烏克蘭，否則即使戰勝也成廢墟，經濟、硬體建設和民生都毀於一旦，2300萬人受害。

中共專制獨裁不變，美中關係就難回正軌。台灣政策法力挺台灣，但也掏空一中政策，習當局對美國的布局或戰略陷阱，應對策略除了硬碰硬，似無新解方。問題在中國籌碼流失，美中關係回不去了，可能成習第三任期最棘手、也是最大的失策。