後女王時代新定位 英國重新出發

英女王伊麗莎白的70年統治，英國 歷史上最長，輿論稱讚她的象徵重要，特別是社會變遷中的穩定象徵，也是憲政民主中的王權中立象徵。她的去世，讓人無法不聯想到英國的過去、現在和未來。

近年來，英國發生了多件空前大事，例如2016年的脫歐，至今對政治、經濟和社會的影響，仍在發展中；又如2020年爆發的疫情，對經濟造成的破壞至今未恢復；而今年初發生的俄烏戰爭，更讓英國陷入數十年來未見的能源危機，以致剛上任的新首相特拉斯 ，把能源危機當作她上任後的首要工作。

再看遠一點，英國是西方最早現代化的國家，其現代化內容至今仍左右當今世界。1688年發生的英國革命，是現代民主議會國家的先行者，議會制度在18世紀影響美國，被寫入美國憲法；美國的憲政民主，又影響到20世紀幾乎所有民主國家。

英國更是最早確立自由市場經濟的國家，亞當‧史密斯於1776年撰寫的「國富論」(The Wealth of Nations)，最先提出市場是無形之手，以及政府不干預市場的經濟原則，至今仍是大學經濟系必讀著作。英國18世紀發展出的資本主義，正是現代國家發展經濟的基石。

1870年代的維多利亞女王時期，是大英帝國的巔峰時期，全球四分一的土地都被畫入帝國版圖，帝國的工業生產全球第一，美國和德國的工業革命仍未追上，英國是名副其實的全球霸主；直至兩次世界大戰，英國國力才明顯下降，殖民地迅速減少，是主要原因，其中土地最大和人口最多的印度 ，在1947年獨立。

「紐約時報」9日在倫敦街頭訪問一些年輕人，聽他們對王室和英國的看法，其中一名29歲女生說，她對女王去世完全無感，她對自己的無感也感到吃驚，但其實王室的傳統與現實世界無關， YouGov網站今年5月所做的一項英國民調顯示，74%的65歲以上英國人相信，王室對英國有利，但是在18至24歲的年輕人中，只有24%肯定王室的存在。

現在的英國，是一個高度發展的現代社會，服務業占了全國GDP的80%(工業生產只占18%)，經濟，就業和消費是最重要的民生議題，今年能源費(電費和瓦斯費)因俄烏戰爭而大漲，對於低收入家庭，今年冬天能否過得了還是個問題；如果政府不補助，每個家庭一年的能源費將增至3500英鎊(4055美元)，將有1200萬個家庭(占全部家庭的42%)無法負擔；因此新首相特拉斯將能源危機視為上任後的首要工作。

特拉斯的計畫是，將每個家庭的一年能源費凍結在2500英鎊(2896美元)。據德銀估計，全部補助款將達到1800億英鎊，其中1400億鎊補助家庭，400億鎊補助商戶。但補助款從何而來？這是英國政治的核心議題，工黨主張，以增加石油稅和瓦斯稅去支付；但特拉斯說，不能向企業加稅，因為加稅不利經濟發展，她的政府要發展經濟，鼓勵企業投資。她也不敢向消費者開刀，所以只能由政府舉債，例如以發售公債去籌款。不過，經濟學者立即指出，政府舉債，只是暫時避免面對問題，長期來說，補助款還是羊毛出自羊身上，由納稅人在往後數十年中去償還。

伊麗莎白女王的70年，可謂生不逢時，因為英國不再是日不落的帝國，也沒有了邱吉爾時的影響力，只能算是一個中等國家，經濟上與歐盟關係密切，2021年英國對歐盟出口占48%，自歐盟的進口占52%，根本就沒有脫歐的本錢。英國必須認清現實，才能有效重新出發。

但英國人口6750萬(不及德國8400萬，與法國的6400萬相當)；去年GDP達3.3兆，全球排第五，去年第四季為前殖民地的印度所超過，今年第一季增長0.8%，第二季負增長0.4%，印度今年增長估計為7%，因此印度今年已鐵定超英。

特拉斯上台後，首重發展經濟，方法是減稅和改革。這是要借鏡1980年代的「柴契爾主義」，當時的首相柴契爾夫人，為了改革英國1960年代建立的「福利國家」制度，將公有化的制度私營化，並放寬政府對企業的監管法規，還進行大幅減稅，用來鼓勵企業投資。事隔30年，這種改革手段是否有效，尚待特拉斯去證明。

特拉斯上台後兩日，女王過世，由查理三世國王即位，新首相與新國王的新搭檔，以發展經濟為重點，應是「後女王時代」的正確方向。