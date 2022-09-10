期中選舉起跑 共和黨大勢不妙

勞工節過後，衝鋒號角響起，11月期中選舉正式開跑。拜登總統下達民主黨 一級動員令：MAGA（Make America Great Again）共和黨 是法西斯，是「美國民主的頭號敵人」，這是民主黨選戰主軸，把法西斯標籤死死貼上任何川普 背書的共和黨候選人，使獨立選民投給民主黨。反觀共和黨，處於分崩離析狀態，參眾議員候選人各自奮鬥。

11月8日投票，參院100位聯邦參議員中有35位要改選，任期6年，眾院所有全美50州的435席眾議員都要改選，加上4席無投票權的哥倫比區代表及5位來自美屬領地的代表，任期2年。

近40年來歷次期中選舉，白宮執政黨幾乎宿命，一定失去眾院多數黨地位，而這次選舉在史無前例的疫情後，又遇上40年難見的高通膨，加上烏戰導致油價暴升，衝擊經濟復甦與日常民生，拜登政府內外失利，各方均不看好民主黨期中選舉。

但6月以來情勢丕變，目前評論家認為三大趨勢扭轉民主黨的頹勢，首要因素是，最高院推翻墮胎權合憲的判決，婦女票轉向支持民主黨國會儘快立法，明文保障全美婦女墮胎權利。民主黨候選人更在大小選區力推國會立法保障墮胎，若干共和黨候選人開始招架不住。

其次是，之前通貨膨漲與物價油價齊漲，民不聊生，但通膨在6月達到駭人新高9.1%後，開始降低，7月開始降至8.5%，一時間民眾似已暫忘高物價高油價之痛。第三是根據9月初多家民調，通膨雖然仍是選民第一關切的選舉投票議題，但關心者的比率已在降低，關心「民主選舉」的選民比率增加，晉身第三。

共和黨原先主打的是通膨與民生，社會治安及邊界安全等三大議題，但社會治安只有非都會區選民關切，大都會內的少數族裔與弱勢社群，早已視警方為寇讎，在都會票倉區主打社會治安議題，並不能討好選民。而且主流媒體對邊界無證移民如潮水般湧進，報導極少，主要就是因首當其衝的德州與亞歷桑納州，都是共和黨州長主政，聯邦主管部門及國會各委員會根本不理，也不必擔心究責。

根據politico政治網的5日最新選戰評估，參院兩黨選情目前勢均力敵，已非共和黨當初估計可贏六席的優勢，politico甚至直接預言11月投票後，參院仍是兩黨各50票，現狀不變，加上副總統一票，民主黨仍掌控參院。

在眾院方面，各方評估共和黨仍會奪回多數黨主導權，但贏面在縮小中，在各州眾議員共和黨初選時，但凡川普背書的參選人，民主黨一律協助這些「大選舞弊論」川普候選人出線，成為該選區的候選人，然後在11月普選時全力攻擊這些「川普代言人」，民主黨這套「養殺」策略，非常有效。

近日川普又被指控私藏國家極密文件，讓拜登總統1日費城重砲抨擊，把MAGA選民直接貼上「國家與民主公敵」標籤。雖然拜登講話，被批評為把全美七千多萬投票川普的共和黨選民，直接打成敵人，「公然製造國家分裂」，但拜登與民主黨這招對選戰確實有效，最新路透7日民調，過半數的58%選民贊同拜登的話， MAGA選民是對美國民主的「極端威脅」。

另一方面，共和黨團隊對墮胎權失票，毫無對策，任憑各州候選人就地作戰，主攻的通膨油價已缺乏底氣，原本可打中國牌，但拜登政府不對北京讓步，讓共和黨找不到罩門。更有甚者，共和黨建制派不肯走出精英殿堂，鄙視眾院選區基層，不恥MAGA，參院內更爆發黨領袖麥康諾參議員，與主管選戰巨額經費的佛州參議員史考特的公開爭議，戰爭號角響起，共和黨參院還在內鬨，令人難以置信。

身陷多椿刑事民事法律重案的川普，此刻雖然率領MAGA選民佔領各州共和黨黨部，但未來選戰時，主流媒體持續追蹤洩密文件，眾院民主黨國會暴動聽證又再召開，他打出遭打壓的苦情牌，雖獲得MAGA鐵忠支持，但所有負面鎂光燈都集中在川普個人，自私自利，是贏不了選舉的。

如今投票剩下不到兩個月，共和黨上下亂了方寸，拿不出對策，又無法與川普協調，恐怕就只配再做兩年的在野黨了。