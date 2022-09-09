伊麗莎白女王過世 一個時代的終結

統治英國長達70年的伊麗莎白二世，8日於蘇格蘭過世，生前她是全球最年長、在位最久的國家元首。國不可一日無君，白金漢宮聲明：「女王下午很平靜地在巴爾莫勒爾堡過世，國王與王后今晚將留在巴爾莫勒爾堡，明天返回倫敦」，這代表著查理王儲已經即位，新君主正式頭銜將是查理三世（Charles III），而查理的長子威廉（William），除了現有頭銜劍橋公爵外，也將成為新的王儲。

英國人處理自己君主駕崩的方式是成熟的，沒有商業化，沒有耳語，一切照正常管道進行，在中午議會辯論能源補助法案的時候，有人遞給新首相特拉斯 一張紙條，然後在耳邊講了兩句；工黨黨魁正在議壇上聲嘶力竭地抨擊政府的法案，工黨副黨魁接著獲得通知；幾分鐘後，等白金漢宮宣布女王的醫生表示對她的健康非常關切，議長才讀出聲明，接著議場一片肅靜，所有政爭都暫時退位，大家知道無可避免的事，快要來了。

英國一直有項祕而不宣的「倫敦橋應變計畫」（Operation London Bridge），所有憲政相關人士接獲通報後，都要準備應變，從正式宣布過世，十天後國葬，國喪期間，一切都有慎密的安排，畢竟女王從去年開始就頻繁進出醫院，她也已經96歲了。

但王室家族還沒有群集蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡，也沒有正式宣布過世的消息，相關人員僅被通知「倫敦橋尚未陷落」，BBC主播卻已經換上黑西裝、黑領帶，暗示她的英國子民與全世界人們，要有心理準備，終於消息在英國時間在下午6點半左右宣布，在倫敦的白金漢宮、蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡外面，成千的群眾逐漸集結，大家唱著《天佑女王》的國歌，緬懷這70年來她的存在。

這是一個世代的終結，兩天之前才剛剛獲得她任命，成為英國首相的特拉斯，則在唐寧街10號官邸外致詞哀悼：「女王伊麗莎白二世是現代英國立基的基石。我國在她統治下成長、繁榮。英國因為她，成為今日的偉大國家」。

英國雖然是立憲民主體制，女王統而不治，但名義上指派從戰後邱吉爾以降的所有15位首相，女王如何影響政治，一直是外界好奇的事，所有首相的回憶錄都提到女王關心，但從不干涉，即使手上是她極不滿意的施政敕書，她也必須在每年國會開議時，以「我的政府認為」的方式宣讀出來。

女王更是英國的精神象徵，幾乎所有英國人都是在她任內出生、成長的，英國雖然從二次大戰前的世界強國，戰後殖民地紛紛獨立，成為中等國家，但是女王始終是維繫這個國家的力量，雖然英國凋零的過程無可避免，但她的存在讓這個過程變得緩和，讓英國人維持尊嚴。

大英國協就是一個例子，戰後從七國，隨著前殖民地的獨立，逐步發展成橫跨各洲的56個成員國，這些國家本來無須加入大英國協，但是因為既有的歷史淵源、經濟關係，是更重要的是英國女王 的存在，大家視她為維繫關係的唯一象徵。

當然在奉英女王為國家元首的大英國協國家，像是澳洲 或加拿大，內部始終有「共和派」，要求廢除君主制，改選總統，但是女王仍然在位之時，共和派的主張始終不受歡迎，現在女王過世，各地恐將興起，檢討英國君主是否還要繼續是名義上的國家元首的呼聲。

尤其是英國王室成員的爭議言行，始終沒有停息，查理王子與黛安娜王妃的離婚，讓同情黛安娜的人，對於查理王子，以及王室的冷酷無情，頗有微詞；這樣的惡感，在哈利王子、梅根王妃與王室的齟齬時，又重新浮現，近來又有女王鍾愛的兒子安德魯王子涉及美國性醜聞，在在都讓女王與王室有相當大的壓力，尤其在陪伴她將近74年之後，王夫菲利浦親王去年的過世，更讓女王喪失了精神上的支柱。

不過對英國人而言，女王還是舉國一致、代表穩定與延續的象徵，沒有幾個英國人會支持廢君主的共和制，雖然王室內部不是沒有問題，但是大家都會把女王與這些紛爭切開來看，試問哪一個家庭內部沒有些紛爭？

雖然自己的體力不繼，病痛纏身，又有家事煩心，但是女王從來沒有考慮遜位，提前交棒給王儲，她始終很明確的堅守自己的職責，70年如一日，直到最後一刻，這是那個世代人物的堅持，也是她的子民之所以對她效忠懷念，而全世界人民欽佩她的原因。