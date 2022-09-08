美中關係的拉力與推力

目前在美中關係之間，有兩股力量正在拉扯，把台海情勢推向險境，原定11月中旬舉行的拜習高峰會，原是把美中拉在一起的引力，但現在看起來愈來愈不可能，而美國國會正在推動的《台灣政策法》，中國認為是比裴洛西 議長訪台更嚴重的事，正是一股推力，把兩國推得愈距愈遠。

在高峰會方面，雖然拜登 總統6日表示，若中國國家主席習近平決定出席11月在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會，他「確定」將與習近平會面，但這究竟是一對一的雙邊高峰會，還是反正會在G20碰到面，拜登語焉不詳。

事實上，美中兩國元首雖然在7月29日通話時定下的「責成雙方工作團隊繼續溝通合作」，期待能夠在11月的20國集團峰會期間面對面會晤，可是自從8月初裴洛西訪台，北京切斷八個管道與美方的對話與合作以來，雙方毫無進度可言。

在上月底，被問到是否仍然可能在G20場邊會晤時，美國國安會發言人表示，「目前仍有一些積極的努力。我們仍致力於尋求日期和地點，工作團隊仍在繼續，但目前尚無方案」，換言之，現在一籌莫展。

不僅如此，目前氣氛很糟，聯合國的新疆人權報告公布後，美國國務卿布林肯附和，甚至要求加碼制裁；貿易代表署（USTR）表示，暫時不考慮取消自中國進口商品的關稅，甚至美國政府人士透露，拜登政府正在考慮簽署行政命令，限制美國企業投資中國科技企業。

尤其在這個時候，美國宣布對台軍售11億美元，為拜登政府就任以來最大軍售案，雖然軍售的三個項目：AIM-9X響尾蛇飛彈、AGM-84L-1魚叉反艦飛彈及長程預警雷達後勤支援服務，都是既有軍售項目的補充，但是在國會尚未復會之際，軍售無法生效，選擇這個時間點宣布，是顯示對台灣的支持，以及對中國的強硬。

兩國之間的歧見，其實不是一場高峰會本身就能夠解決的，但是這反映出兩國政府的態度，過去美中為了開好高峰會，會盡一切努力，弭平分歧，擴大共識，希望能夠在高峰會上有具體成果，這一次中國希望藉著堅定的態度，盼望逼美國改變態度，最好能夠有第四公報，或是美國能夠對中國做出台灣問題的再一次保證，就像前總統柯林頓在上海宣布的「新三不」。

可是現在情勢與24年前，已經完全不同了，面對中國力量的崛起，美國要打壓還來不及，不可能妥協，既然開了沒有正面結果，G20的會外會，還不如不要開，等到中共 20大之後再說，而且中共還擔心更糟的，還在後頭。

這就是推開美中關係的力量，美國國會9月中復會後，參院外交委員會將開始審議《台灣政策法》，根據草案內容，將有「台灣安全協助倡議」，在未來四年間授權提供45億美元的外國軍事資金援助；並賦予台灣「主要的非北約盟友」地位，以此加強美國對台灣的安全承諾。在外交方面，除了將推動駐美代表處更名為「台灣代表處」，也要求美國在台協會(AIT)處長任命比照一般美國駐外大使提名，須經過參院同意；其中任何一條，從中國大陸來看，都要比裴洛西訪台嚴重，違反一中紅線。

提案人之一的參院外交委員會主席梅南德茲形容，《2022台灣政策法》是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂，而且又有兩黨共識，應該會輕鬆通過。這不但讓美國的行政部門嚴重關切，中國更是一再威脅：若該法案通過，將會引起美中關係與台海和平的更大風暴。

之前台灣的外交部卻對《台灣政策法》寄予很高期望，6月時其發言人表示「此是美國國會近年深具代表性的旗艦型的挺台法案」，甚至不惜加速同意購買16架波音787客機，給共同提案人、共和黨的大牌參議員葛理漢做面子，不由得外界懷疑是台灣政府在幕後主推《台灣政策法》。

白宮對這個法案強烈反對，在裴洛西訪台之際，要求國會暫停審議此法，就是擔心會火上加油，惹惱中共，前副國務卿阿米塔吉日前發表「正確處理台灣政策法」專文，就是呼應白宮警告，這些條文會有反作用，反而加速引爆原本要嚇阻的中共軍事行動。

如今台海緊張氣氛未解，拜習高峰會難產，國會開始審議《台灣政策法》，北京也許不敢直接對付美國，卻絕對會拿台灣出氣，在中共20大召開之前，習近平進一步找理由，對台灣軍事升壓，台灣海峽的緊張再度升高，恐怕難以避免了。