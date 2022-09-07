烏戰後的世局 美中俄關係分合

俄烏戰爭情勢膠著，烏軍反攻進展緩慢，美歐專家預測，須到明年勝敗才會見真章。俄中印度日前聯合軍演，中國派軍參加，有無深化中俄結盟對抗美歐的意涵，尚待觀察。而一旦俄羅斯 面臨戰敗，中國是否援俄對抗美歐，或美中會不會聯手，搞垮俄國，這盤世紀戰略大棋，未來數月可能分曉。

美國日前再追加10億美元武器援烏，使軍援累計近100億美元；歐盟本周將撥款50億歐元經援烏國，即使它是無底洞，但放棄烏克蘭意味西方挫敗，讓俄羅斯予取予求；俄軍戰力已折損三成，導彈等軍火只剩半數，經濟雖靠能源出口而延遲崩潰，但西方專家預期，俄方戰敗或撤軍是早晚的事，普亭 在劫難逃。

烏戰剛開打時，拜登曾和習近平通話，要求中方不介入援俄。可是北京 謹慎應對，既拒絕譴責普亭入侵，黨媒更依隨莫斯科用「特別軍事行動」稱呼這場不義之戰。許多俄粉倡議援俄，讓普亭兼併烏克蘭，作為武統台灣的先例，但這一切都敵不過美歐強大政經和軍事實力，阻遏中國軍經援助普亭。

許多人更建議北京當局，藉機聲索要求俄羅斯歸還從中國侵吞的154萬平方公里土地，甚至進軍中俄邊界壓迫普亭退讓，以報歷史上俄國侵略中國的一箭之仇。無奈習並非真正民族主義者，而是死忠馬列共產主義信徒，現實也讓中共在西方和俄羅斯之間保持等距，想兩面討好，獲取最大戰略利益。

俄羅斯如戰敗、普亭政權崩潰，對中共將是沉重打擊，各種可能性將影響世局：一，俄方如狗急跳牆啟用核武，維護戰敗後俄羅斯領土完整，不重演1991年蘇聯崩潰被分割成許多獨立共和國，對世界是巨大威脅，這將取決於戰爭結局和屆時俄羅斯的內外情勢。

很多專家研判，普亭如下台，俄羅斯可能出現親西方政權，如加入北約，中國北鄰將面臨圍堵，是北京的夢魘。這種可能性也讓中共最後可能打出難預料的牌，譬如援助俄方、中俄結盟等。

二，俄羅斯一旦出現敗象，北京如願加入美歐陣營，趁機索回俄方併吞自中國、比台灣大40多倍的領土，不但洗刷中華民族歷史恥辱感，對習近平是比武統台灣更能歷史留名的功績。此舉可能讓中美緊張關係獲緩解。問題是以習的意識形態認同和才智魄力，很難想像有這種選擇。何況中美互信不足，一廂情願的揣測，很難成真。

三，北約東擴違反雷根政府對前蘇聯總統戈巴契夫的承諾，但後來許多前蘇聯加盟共和國是自願加入北約，不能責怪美歐違諾。美國不僅藉北約遏制俄羅斯，在亞洲更藉Quad、AKAUS和美日、美韓、美台不同形式聯盟，打造「亞洲版北約」遏制中國，使北京無法信任西方，自然站在俄羅斯一邊。

四，中共最怕俄羅斯普亭倒台後，西方將專一目標、集中資源瞄準中國。中共常宣傳，美國敵視中國，並非因共產主義或普世價值，而是第二大國挑戰第一大國難逃的「修昔底德陷阱」，英、日歷史上都曾被美國打壓，所以中美對抗是歷史宿命，中國不能掉入80年代美國的「聯中制俄」陷阱。何況中俄政權都有布爾什維克革命的血緣，不信任西方資本主義帝國霸權。

五，美國政壇和智庫迄今潛存「聯中制俄」或「聯俄制中」想法。季辛吉聯中制蘇思維，在川普、拜登言行中都隱約存在。西方和普亭彼此保留聯手餘地，固然和普亭擁核有關，也是歷史遺緒。季辛吉路線在烏戰後蠢蠢欲動，讓北京步步為營，既鼓動義和團式仇美愛國情緒，又怕步慈禧後塵，這些都為未來世局變化提供很大想像空間。

中俄互通聲息、暗中結盟態勢如不變，美歐聯手輸血烏克蘭，最終拖垮俄羅斯的機會就愈來愈大。普亭烏戰期間仍尋求與西方溝通，骨子裡其實是在利用中國，俄羅斯並不樂見中國崛起強大，取代自己老二地位，大國競爭爾虞我詐。傳聞曾被紐約時報稱為「習近平全球野心宣傳者」的王毅，曾力勸習不要向俄羅斯一面倒，北京也在玩全球戰略大棋，無奈極缺「投名狀」投靠西方。

烏戰讓分歧的美歐復歸團結，歐洲各國重新武裝，俄羅斯如戰敗，可能退出強權行列，對中國明顯弊大於利，使延任後的習近平面對另一嚴峻情勢。中國對烏俄戰爭發言權很有限，站錯隊選擇歷史錯誤的一邊，恐難挽回了。