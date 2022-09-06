習延任 似和14億人簽無形契約？

世事多巧合。自詡為「救黨男兒」的習近平 敲定中共 20大延任之際，讓蘇共一夕之間垮台的戈巴契夫，也駕鶴西去，帶給世人對比和聯想。習想力挽狂瀾，永續執政；但為何大陸內外反對聲音，都無法阻擋掌權者破壞制度，甚至想效仿毛澤東終身執政？

習近平想終身掌權，效仿普亭成分很高。普亭透過修憲，先回任總理、垂簾聽政，再重掌總統大權。習踵步「老大哥」後塵，美其名為實現「新時代中國特色的社會主義」，醉心成一尊和習核心、人民領袖，想追求比毛澤東的偉大領袖更高的稱號，維護中共執政於不倒。

習被海內外批評者責為志大才疏、德不配位，國內反對他延任者也很多，但體制內卻少有人敢登高一呼，習靠中紀委和國安機器，藉反腐清洗反對聲音，即令很多人反對他延任，他依然將續坐高位，全民噤聲，號稱擁有近100%支持率，堪比北韓 ，著實讓很多人難接受。

但換個角度看，習實現延任，就像和14億人民訂「無形契約」，即許諾以高壓維穩，交換經濟持續上升，讓民眾過小康生活；但對政治異議份子與維權人士，習拒絕有任何妥協，持續打壓，做法和希特勒的「新秩序」異曲同工，想實現2049年讓中國成為全球唯一強國目標，直到找到放心的接班人或老死才交班。

除了「紅色基因」的使命感和權謀主導思維下，習更因得罪太多人(迄今已處置逾400萬名幹部官員)，嚴重缺乏安全感，更須堅定達成延任，但如果「契約」無法兌現，五年後他就可能下台，未必能再掌權10年或終身在位，何況身體健康也是問題。

不少評論認為，除了中、俄兩大國，只有北韓、古巴是終身掌權制，還有沙烏地、阿聯酋、卡達等王室獨裁，和伊朗的政教合一制。這些違逆世界民權潮流的「例外」能再撐多久，充滿變數。

全球最長命的獨裁政黨，墨西哥革命黨71歲而亡，蘇共74歲時崩潰，國民黨在大陸和台灣顛簸執政共106年後，2000年成在野黨。中共建黨101年，迄今專政73年，永遠執政本來就是夢想，潮流民心都在變，與其讓國家突變、政變而大亂，不如及早改革，如今習卻反其道而行，讓制度倒退30年。

如果習近平和民眾訂無形契約之說能成立，他能履行契約嗎？很難否認，他面臨最糟的局面，無論國內、國際因素都嚴峻，有如完美風暴。大陸經濟迅速下行，外資撤離，深圳、東莞等指標地區大量工廠關閉，上海、北京一線城市店鋪空置率達兩三成，年輕人失業率達20%。

習推疫情動態清零天怒人怨，房地產崩盤、停貸風潮蔓延，加上人口老化、旱澇天災，不少人認為，經濟崛起的黃金30年已一去不復返，老百姓怕苦日子又來，不敢花錢。習對內箝制思想、禁錮民意，盡一切手段煽動虛假民族主義和仇外情緒，更難被有良知的知識分子認同。

國際上，中國政治、軍事四面楚歌，被孤立圍堵嚴重；美國經濟戰方興未艾，繼晶片禁運後，再頒布EDA軟體禁輸中國，使中國投入上兆人民幣發展芯片爛尾後，科技發展更坎坷。美歐都極力在降低對中國經濟依賴，習的重要政策如一帶一路投入數千億美元，至少斯里蘭卡等八國已面臨倒債，後果難收拾。

習靠對外強硬，凝聚內在團結擁護，反而給美帝硬碰硬口實，也加速美歐「脫中」效應。中國軟硬實力和政策，都印證鄧小平說「和美國關係搞好的國家都富起來了」的反面，聯合國指謫中國鎮壓新疆人權，南海、台海和東海緊張呈螺旋式升高，國際聯手制約增加，很難想像習未來五年能修好中美關係，讓中國更強大。

習在中國歷史發展關鍵時刻掌權並延任，無法像鄧小平有睿智遠見，看透中國終須和先進國家發展方向一致。中共最高掌權者歷來擊鼓傳花，把問題留給下一任，江澤民傳位胡錦濤，胡錦濤「高風亮節」裸退，習卻被權力慾或使命感羈絆而延長權位，因此也將承受一切後果。履行對民眾的「契約」並不看好，做法更像強扭的瓜，能甜嗎？

內外條件都不利，使習成就歷史功業的機會，最終可能導致一敗塗地的後果。他更可能像戈巴契夫，兩人的遠見和目標無法比擬，但最終同樣成為承擔國家崩潰或發展停滯責任的領導人。