台灣三黨有意總統者 如何算計選舉利弊

面對中美對抗惡局，台海日漸險惡，不管是誰接台灣總統大位，都將是危機連連、讓人如坐針氈。然而，國家領導人權位，是政治人物的終極追求，誰也不願輕棄。11月「九合一」地方選舉有近20萬人登記參選，基層權力大洗盤，也等於是三黨有意總統大位者的初選考驗，若不能在這場選戰站穩腳步，極可能會在2024大選提前出局。

情況最危急的就是桃園市長鄭文燦，原本他早被視為「大阿哥」的接班人選，卻因林智堅的論文門抄襲事件，不僅全面拉垮民進黨 選勢，更危及鄭文燦未來仕途。臨危接班的立委鄭運鵬在選舉場上喊出「讓鄭運鵬當市長，將鄭文燦送進政院、總統府」，擺明了要把市長選戰當總統大選告急牌來打，鄭文燦心知肚明，保不住桃園綠色執政，將拖垮綠營在北台灣選票，更將因此而堵住了接班順位，鄭文燦跑場拚得比誰都勤快，其實是為自己固盤。

三年前蔡英文靠南台灣選票大勝，卻扭轉不了北台灣綠營失利情勢，原本要靠桃園翻盤，卻因「換堅」而重創，只得圖謀在北市另創佳績。民進黨24年未曾拿下首都市長，這回三黨相爭，民進黨推出前衛福部長陳時中 掛帥，可能漁翁得利，蔡為陳時中輔選時，直言「這一次是我們最好的機會」，而綠營更設定，拿下首都即勝選，顯見蔡對北市的重視。

蔡英文還欽點前副總統陳建仁，擔任陳時中競選總部主委，當陳建仁因公出國時，蔡還自封為「代理主委」，倚重陳建仁，是在為後蔡權力布局，如陳時中當選，陳建仁算是立功，有機會趁勢為英系穩住總統盤，直逼副總統賴清德的接班地位。

賴清德的總統夢有兩大絆腳石，其一是他表明的「務實台獨工作者」立場，容易成為國際、中共和對手攻擊焦點；其二是他三年前與蔡初選爭提名，這筆政治帳難平。為國為黨為私，蔡都不樂見賴接班，但賴早已部署妥當，民進黨內靠勢站隊，跡象愈來愈明，蔡要想在交棒前不跛腳，就必須要對賴制衡，陳建仁正是這著棋，不論蔡在任或後蔡權力安排，都是不可或缺的要角。

黨內要防賴爭權，黨外當然要鎖定民調支持度最高的新北市長侯友宜，綠營全力要拖住侯，不讓他有全台造勢機會，林佳龍臨危受命，不求勝選，只天天追問侯，是否棄新北而選總統，選舉場上儘是總統大選話題，根本不是地方市政的爭辯。

侯友宜並非無所圖，但守住最大票倉的新北，對他、對國民黨 都意義非凡。國民黨主席朱立倫仍有意問鼎總統，但要重塑黨內聲望，必須在年底選舉，以大勝為自己立威，非但新北不能丟，要靠蔣萬安拿回台北市、張善政贏得桃園市，還得在南台搶票，就算勝選無望，也要派出黨內精英攻向嘉義、高雄，票票必爭，國民黨才有重返執政機會。

朱立倫很清楚，地方選舉只是積累政治資本，總統選戰仍將是國家生存路線之爭，因而不顧黨內反對，力挺副主席夏立言赴陸訪問，就是想建立只有國民黨，才有能力在中美之間，扮演推動台海和平的角色，心裡盤算著也還是江山大局，而非眼前一都一縣的得失。

早已宣告自己會參選總統的台北市長柯文哲，這回以民眾黨黨主席之尊，率軍攻向各地百里侯，意在為黨基層練兵布樁。民眾黨把重兵投向北市黃珊珊和新竹高虹安，有穩住郭台銘和為黨廣積糧的算計在，民眾黨能不能站起來，柯文哲有沒有問鼎中原機會，全在此一役，藍綠兩黨看在眼裡，都不樂見民眾黨的興起，必藉此役扼殺柯文哲的總統大夢。當三黨都把首都大戰當總統選舉來打，台北市處處見巷戰，戰情之烈，直逼當年陳水扁、趙少康和黃大洲的世紀之戰。

戰情急，其實也是因為綠營執政不利，民眾支持熱情降低，就算有中共軍演圍台，也激不起民眾往昔的「反中挺綠」，讓蔡英文格外焦慮。台灣選民其實對地方選舉和總統大選分得很清楚，地方難打反中牌，實屬必然，而民進黨執政之霸道，也讓民眾想以選票給民進黨教訓。

民進黨若大敗，蔡英文將擔責，辭去黨主席，黨內權力競逐將格外激烈，勢將連動到總統大局的發展，這場仗才剛開打，美中台都在冷眼等著看，籌謀如何應對未來變局發展。