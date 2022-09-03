新疆人權報告書 衝擊中國國際聲譽

8月31日聯合國 發布新疆 人權調查報告指出，中國在新疆發生「嚴重侵害人權」行為，恐將構成「反人類罪」，做為聯合國五常之一的中國，竟被聯合國認定為「反人類罪」，可說是中國國際聲譽的又一沉重打擊。

這份由聯合國人權事務高級專員、前智利總統巴舍萊在卸任前所發布報告稱，中國「對新疆地區維吾爾人和其他穆斯林任意且歧視性的拘押」可能構成違反人道罪，在2017年到2019年新疆有大規模羈押「酷刑模式的痕跡」，而且當地「強制且歧視性地執行家庭計畫和節育政策，生育權嚴重被侵犯」。巴舍萊建議中國政府迅速採取行動，釋放所有被關押在所謂培訓中心、監獄或拘留設施的人；「新疆維吾爾自治區的人權情況同時需要政府、聯合國政府間組織與人權組織，以及更全面的國際社會的急迫關注。」，不但中國政府應迅速改正，國際也不能忽視中國在新疆對維族的惡行。

國務卿布林肯表示，報告內的細節，令人震驚，美國政府將持續與國際社會合作追究中國的責任；聯合國秘書長古特瑞斯表示，非常希望中方遵循採納該報告中提出的建議，可能成為下任英國首相的外相特拉斯說，聯合國會員國都應該要有機會完整審視這份報告，英國將與各國合作，促使中國即刻停止相關駭人行為。

中國則是全力反駁，稱這是「抹黑誣衊」。中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印指出，通過反恐和去極端化鬥爭，新疆已有五年多未發生暴力恐怖事件，這是「最好的人權實踐，最大的人權成就」，北京 外交部發言人汪文斌則指，這份所謂「評估」報告是「美國及一些西方勢力一手策畫、製造，完全非法、無效。美西方禍亂新疆、以疆制華的險惡政治圖謀」。

中共在新疆對維族採取暴力鎮壓手段，始於2016年開始建新疆「職業技能教育培育中心」，2017年經費暴增，規模迅速擴大。這種高牆鐵絲網的培育中心，引發各界質疑。中共堅持不對外開放參觀，聲稱都是自願受訓的、或刑滿釋放前仍有危險的穆斯林偏差人員等，這些人需要再教育「去極端化」。

培訓中心內部種種可怖慘狀，逐漸透過被迫害或失蹤人士的家屬而為外界所知，流亡海外的維族團體為此奔走，呼籲國際關切，要求中國開放說明，釋放被「培訓」人員，北京全力動員辯駁，攻防依次展開，聯合國人權理事會成為主戰場。自2019年到2021年，聯合國會員國間支持中國的亞拉非國家，一直多於西方國家，兩大陣營針鋒相對。北京一直反對與抵制聯合國派員到新疆調查，但來自美國與歐洲的壓力越來越大，更祭出各種制裁措施，直到2022年5月同意聯合國人權高專巴舍萊到中國訪問，包括特准走訪新疆。

聯合國新疆人權報告的重要性，至少有幾點意義，不容忽視，一是，其內容認證了，這幾年來維族在海外指控中共侵犯人權惡行，雖然海外60多個維族團體之前認為人權高專巴舍萊獲准訪問，是對中國低頭軟弱，現在認為她的報告基本可以接受，是「關鍵改變」(game changer)；雖然人權報告對北京的讓步，沒有指中國實施「種族滅絕」，但至少認證了迫害維吾爾人的「反人類罪行」(crimes against humanity)指控，這是最重要的起步。

其次，正因北京千方百計要阻止這份對中國政府國際形象打擊甚大的報告，所有國際媒體報導此事時，都提這是「延宕多時」，巴舍萊在31日公布報告時解釋，她想以最謹慎方式處理「上周從(中國)政府那裡收到的答覆與意見」，中方在公布前已得到副本，有機會答辯，中方還在最後關頭努力要求巴舍萊不要發表報告。結果是聯合國把新疆人權報告與中共答辯同時公布，報告本身45頁，但中共辯駁就有131頁，是主文的三倍，顯見中國的急切與無奈。

這份報告國際上正式立案，下一步，聯合國人權理事會應會根據這份形同起訴書的新疆人權報告，對中國政府對維吾爾族和其他人的危害人類罪行，展開全面調查，並且追究相關人士的責任。

我們認為，中國應該坦然面對國際的指控，有則改之，無則加勉，事實上，過去主其事的新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國也已調職，這顯示治疆政策也開始變化，或許也是中國改變的契機。