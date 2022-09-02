20大將召開 習確定連任對美強硬

新華社30日報導，中共 將於10月16日召開20大；這個歷史性會議，不但關乎習近平的連任，更可能是中國未來十年發展的最重要一次會議。

今春以來，北京不斷傳出反習聲音，5月初更有政變「李上習下」的傳聞，但現在20大召開日期確定，反映習已控制大局，連任已成為事實，8月19日印尼總統佐科威證實，習將與普亭一起出席11月在峇里島舉行的G20峰會 ，峰會在20大之後舉行，顯示習篤定連任。

五年一次的黨代表大會，主要是中共向全黨全國展示團結和施政方向，但仔細分析，大會還會包括以下重要事項：一，人事安排：習除了連任總書記、國家主席和軍委主席，黨的文件中還可能以「人民領袖」形容，與毛澤東作為「偉大領袖」看齊。如果屆時真有此頭銜，就表示無人能挑戰他的權力；如果沒有，則表示黨內有足夠反習勢力。

政治局常委：現任七常委中，習69歲，但不受2002年16大以來的「七上八下」的規距限制，而且2018年已先廢除了國家主席的任期限制，因此可以連任；而李克強 、王滬寧、汪洋和趙樂際未到68歲，可以留任，但栗戰書和韓正已超過68歲，所以不能留，所留下的兩個空位，可能補上的人選包括胡春華(現任副總理)、李強(上海市委書記)和丁薛祥(中辦主任)。李強可能因上海封城引致滔天民怨而失分，但仍有獲得習保送入常的機會。新的七常委可能是：習(總書記)、李克強(轉任人大委員長)、汪洋(政協主席)、胡春華(接任總理)、王滬寧(書記處書記)、趙樂際(紀委)、李強(副總理)。習加上王、趙和李強，可占到四票多數。

但也有一說是，由於李強在上海疫情與經濟問題，處理不力，補上的人為丁薛祥，可能的職位安排，即為習(總書記)、李克強(轉任人大委員長)、汪洋(總理)、王滬寧(政協主席)、胡春華(常務副總理)、丁薛祥(書記處專任書記)、趙樂際(紀委)，習派仍有四票。

政治局委員：現任的25人中，有九人已到68歲，因此須下馬。據歐亞集團18日的分析報告顯示，習系人馬現占25人中的16人(60%)，20大將增至20人(80%)，顯示習的權力更進一步鞏固。

二，當前必須解決的兩個問題：習一直堅持的清零政策，導致民怨沸騰，更重要的是重擊經濟，令工廠停產和消費停頓，今年第二季的經濟增長率跌至只有0.4%，已到了危急關頭；高盛和野村兩家投資銀行最新預測，今年全年的經濟增長只有3%或2.8%，遠遠不及習政府訂下的5.5%目標，因此清零必須改，經濟也必須救。

三，重申多項長期政策：「統一全國、收回台灣」，被習視為自己的重要政績，因此習很可能藉美國國會眾議長裴洛西訪台事件，在20大工作報告中，宣示統一台灣的決心，以及作出相應措施。值得留意的是，軍演的用意是封鎖，而軍演已成台海的新常態，換言之，北京在真正動武攻台之前，封鎖可能成為重要的長期策略。

共同富裕：8月16日習到遼寧巡視時說，中國的現代化必須是中國特色的現代化，所以中國社會的現代化，必須推行共同富裕的政策，讓人民分享到富強的成果。但這政策的落實，重點可能不在人民分享到財富，而是逼使富可敵國的科技公司交出財富和股份，以達到控制的目的。

黨建：習掌權十年，一直強調黨建，黨政軍民教，東南西北中，一切都由黨領導，而習則是黨核心，因此黨領導就變成為習核心領導；在20大的工作報告中，黨建將是重中之重。

對美更強硬：中美關係是外交最重要的一環，習政府相信東升西降，認為中共有實力對抗美國，因此預計20大所設計的對美關係，將會進一步強硬。預計習將會繼續聯俄、共同改寫由美國所建立的全球秩序。

而相對的，11月中旬，動身前往峇里島的拜登，剛經歷過期中選舉，如果大家預料不錯的話，民主黨若失去國會兩院的多數，美國總統此刻也只能對習近平更強硬。

原本兩國預定在G20峰會之外召開拜習峰會，但是此刻兩國領導人都沒有讓步的本錢，雙邊關係緊張，如果峰會開了沒有正面結果，還不如不要開，這就是近日傳出拜習會可能破局的原因，短時間，看來中美關係沒有樂觀的本錢。