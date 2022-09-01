蓋棺而難論定 如何評價戈巴契夫

前蘇聯的最後一個領導人戈巴契夫 ，30日以91歲高齡逝世，他雖然擔任蘇聯領導人只有六年多，卻是終結冷戰的關鍵人物，也是開啟改革的先驅者。

他的改革名為「開放」(glasnost)，政治改革與經濟改革同時進行，但是改革之路並不順利，不但遭到黨內強硬派掣肘，自由派也嫌他改革的速度不夠快，最終改革失控，導致蘇聯解體。

反觀中國的改革模式，是以政治不變為前提，即使因為經濟發展觸發政治要求，領導人也堅決地予以排除，天安門式的鎮壓，戈巴契夫是不會做，也做不出來的，就在北京動亂的同一年，東歐社會主義政權全面崩潰，柏林圍牆倒塌，但戈巴契夫沒有仿效過去蘇聯領導人一樣，出兵鎮壓，這或許是他最大的歷史功績。

戈巴契夫活得太久，歷史反而很難蓋棺論定，至少評價戈巴契夫，有三種完全不同的視角，其一是，從西方來肯定他對冷戰結束的貢獻，各國表示哀悼與讚揚，幾乎是一致的，這是因為，戈巴契夫與西方的和解，終結了冷戰，促成東西德統一，避免了第三次世界大戰，改變了歐洲的版圖，也因此在1990年榮獲諾貝爾和平獎。

然而西方對戈巴契夫的敬重，不僅是出於對終結冷戰那一代最後一位領導人的尊重，更是基於自身的利益，甚至有掩飾不住的一絲自滿，就是「西方贏得了冷戰」，是歷史的終結，肯定被打敗的對手，就是肯定自己，但絕口不提被打敗的代價：蘇聯的瓦解。

第二個視角則是，從前蘇聯的人民來看，認為他是蘇聯瓦解、改革失敗的領導人，開始了混亂的十年，七成的俄羅斯 人認為國家走向負面，不能夠原諒他，他也被選為上個世紀最不受歡迎的蘇聯領袖。

可是替他辯護的人卻認為，改革出問題，是遭到黨內強硬派扯後腿，而自由派又嫌他改革的速度不夠快，1991年政變後，遭到葉爾欽與其他各加盟國的背叛，將蘇聯給分屍。

然而在俄羅斯入侵烏克蘭的此刻，新增的視角是，戈巴契夫是否對西方做了太多讓步，而西方當時所作的承諾是否兌現？普亭 現在所做的，是不是企圖否定戈巴契夫所做的一切，回到改革之前的蘇聯？

普亭對蘇聯的瓦解，其實是非常不捨的，他在許多場合都提到：「蘇聯的瓦解是上個世紀最大的地緣政治災難」，但是表面上，他還是對戈巴契夫，抱持著基本的尊敬，死訊傳出後，普亭表達追悼，但看不出來是否出自真心。

同樣的，戈巴契夫雖然公開奉勸普亭不要再競選第三任總統，卻強烈反對北約東擴，認為自己被西方承諾所欺騙，戈巴契夫也沒有因為俄烏戰爭，公開批評過普亭，有自稱為其友人者說他私下對俄烏戰爭感到「生氣」，說普亭「毀了他畢生的志業」，其實不可盡信。

中國向來以蘇聯老大哥為師，蘇共蘇聯在1991年亡黨亡國，這一重大事件對中國產生了極大的影響，戈巴契夫被認為是罪魁禍首，如何汲取蘇聯解體教訓，避免重蹈蘇共覆轍，更成了中共領導人所必須回答的問題。

蘇聯解體後一周左右，時任中共總書記江澤民召集36名與蘇聯有關的官員和學者開會研討，分析蘇東劇變原因，會議連開幾天，最後得到的結論是，東歐蘇聯的演變不是偶然的，戈巴契夫「新思維」那一套也不是一下子產生的，蘇聯今日的演變，從赫魯雪夫時期已開始埋下了種種危機。蘇聯的亂，實質是先把思想搞亂了，蘇聯對史達林的否定引起了全面的思想混亂，而蘇聯解體的主要原因就是放棄共產黨的領導。

而習近平講得更直接：「蘇共擁有20萬黨員時奪取了政權，擁有200萬黨員時打敗了希特勒，而擁有近2000萬黨員時卻失去了政權。在那場動盪中，竟無一人是男兒，沒什麼人出來抗爭。什麼原因？就是理想信念已經蕩然無存了」，從此官方更把他當成反面典型，「中國不能走戈巴契夫的老路」，成為中共政權和民族主義者經常念叨的口頭禪。

但是戈巴契夫其實並不是整個變化的發動機，他僅僅是點燃彈藥庫的小火種，在那個時候坐上了總書記的位子，即使不是他，蘇聯的崩潰，還是無法避免的，這是戈巴契夫的悲劇。

當時與現在的俄羅斯人，渴望有一個殘忍、鐵腕的獨裁者，來穩住秩序，戈巴契夫卻說，「我不知道怎樣做沙皇」，但是永遠大家都會記得，在1980年代出現了這位會微笑的蘇聯領導人，以他的魅力，征服了全世界。