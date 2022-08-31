保守過頭傷共和黨 自由過頭害民主黨﻿﻿

「民意反撲」或「民意如流水」，果然不假。共和黨 靠聯邦最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)判例，在各州推廣反墮胎 法案後，全美婦女反彈，可能助民主黨意外穩住眾院多數，讓共和黨期中選舉奪回參、眾兩院的機會降低。聯調局搜索川普海湖莊園，也使川普聲勢看漲，六成共和黨人希望他再出馬參選總統。這些現象說明，政治操弄引發民意反撲，反而傷害自己。

疫情加上通膨效應，經濟衰退岌岌可危，美國夢褪色和美國為什麼永遠走在錯誤方向上，成為所有人的共同迷惑。距11月8日期中選舉投票僅70天，兩黨都拚全力操作政治議題，想扭轉選情。拜登總統靠通膨趨緩，以及連串法案通過，民調聲望從約38%回升至約44%，創數月新高；川普靠被「抄家」炒作，59%共和黨人希望他再參選，高達82%共和黨人相信，他2024年將重返白宮。

暫且不談誰贏誰輸，但保守派做太過頭將傷害共和黨，自由派走太遠也害慘民主黨，選民反彈毫不留情，似成鐵律，而政客們卻耽於炒作熱門議題，鞏固基本盤，兩黨針鋒相對，必然挖深彼此鴻溝，讓美國更分裂。

共和黨推動無差別禁止墮胎，干預婦女生育權，被強暴或亂倫懷孕也禁墮胎，引發全美婦女反彈，57%民眾反對，迄今各地已有600多場示威。保守的堪薩斯州8月初公投，支持墮胎權案獲通過，顯示共和黨占優勢的紅州選民也反撲，可能讓共和黨付代價。

共和黨主政的德州，4月迄今多次用巴士運送逾7000名非法移民 到華府、紐約釋放，表達對拜登政府移民政策不滿，引發德州和紐約的口水戰。依紐約州庇護權法(Right-to-shelter Law)，政府有義務為無證移民提供庇護，但花錢讓他們住高級旅館或遊民收容所，非法移民就業、兒童就學和治安疑慮都是問題。它和加州6月30日起允許非法移民享免費健保，都是花納稅人的錢給從未在美國納稅的人，這樣「作慈善」，引發選民反彈。

「紐約時報」有篇報導質問，美國夢是否真的褪色了？這是誰的美國和誰的夢？報導說，即使中國夢願景變得縹緲，但美國夢的追求卻讓人憂慮，報導引述一位1996年來美留學定居的華人說，他追求美國夢的結果是債務、焦慮、面對寡頭壟斷，如今不如留在母國的同儕能積累財富、生活奢華。

紐時也罕見承認，歐巴馬2007年競選提出「美國夢已遠去」、「重拾美國夢」誓言，川普2015年參選拋出「美國夢已死」、「讓美國再度偉大」，美國不同陣營、立場迥異的人都對美國夢褪色有共識；很多來美多年的華人也感慨，美國盛世不再。

NBC News最新民調，74%美國選民認為，國家正走在錯誤方向上，僅21%認為方向正確。讓人迷惑的是，無論歐巴馬、川普或拜登執政，總有近七成民眾認為國家方向錯誤。兩黨支持者都認為國家方向錯誤，已過去兩三個世代都難逆轉，美國自詡的自我反省調整能力和機制都失靈了，正是危機根源所在。

兩黨都太執著於意識形態，討好基本盤選民，內部「自證預言」(Self-fulfilling prophecy)的結果，極端意見都占上風，使左右之爭尖銳化。自由派支持墮胎權、贊成嚴限擁槍權或禁槍、支持非法移民和LGBTQ權利，挺新冠疫苗和戴口罩、開放大麻合法化、助長毒品泛濫，公款濫發福利，輕罪不罰、縱放輕罪犯、反對死刑等，導致治安惡化，成為系列被詬病的缺失。

保守派因此反彈，反其道而行，禁止墮胎、放縱擁槍、認為群眾攻打國會山莊是阻止選舉詐騙應屬無罪，反LGBTQ和同性婚姻權利，也反疫苗、反口罩等，對徵稅、環保、地球暖化等，雙方針鋒相對，南轅北轍；美國夢遠颺成美國分裂和紛爭不斷的誘因，國家方向怎可能正確？

自由派太左、保守派太右，正是美國新病灶。川普留存機密文件屬違法，但有無必要這樣抄家，確有爭議。拜登在內閣有人反對下，不顧政府赤字簽署豁免學貸債務命令，4300萬人豁免1至2萬元，10年內政府將增加3200億元支出，等於逼1.58億名納稅人平均分攤2085元，被共和黨指為賄選，公平性讓部分獨立選民不滿，都是新例。

誰掌權就可任性而為，實施符合自己意識形態的政策，兩黨左右極端都不再顧慮折衷妥協，正是美國分裂對立、國家方向永遠「迷失」的原因，短期內難有修正的可能。