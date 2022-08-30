兩岸的網紅 是真愛國或為賺錢？

「網路參政」是時代熱潮，中共 近日封殺來美國購屋的「反美鬥士」司馬南所有帳號，引發廣泛議論；而台灣電視名嘴于北辰說，「三枚天弓飛彈攔截中共導彈的成功率將達210%」，「神算」也引爆兩岸網友群嘲，這些網紅到底是真愛國，或只為譁眾取寵大賺其錢？

北戴河會議後，中共派系間似達成妥協，習近平 將延任，但67歲的中央政治局常委、「三代國師」王滬寧是否依「七上八下」慣例，在20大後留任，或被習派和江派抛棄，從此退隱，成為觀察習當局政策的指標。外界認為，中國夢、一帶一路、戰狼外交，和新時代中國特色的社會主義等習近平主要策略，都和王滬寧領導的中央政策研究室的建言有關，王滬寧和愛國戰狼們橫行，也有一定程度關係。

中共網管部門日前關閉司馬南多個平台帳號，除了因廣大網民再度關注司馬南2010年即在加州以25萬美元買下一棟房屋，妻女長期住在美國，他說「反美是工作，居美是生活」，引發不滿之外，中共處置司馬南是否代表風向有變，也成輿論關切焦點。

司馬南在今日頭條、抖音、微博、微信公眾平台、B站等的帳號日前被封，但上周末起陸續解封。他全網粉絲總數逾7000萬，是能影響輿論、左右愛國小粉紅的大腕，當局先封後開，可能與擋不住愛國粉紅壓力有關。但這些人言行對中美關係、對兩岸關係，或對中國文明形象，是愛國或害國？是愛國或愛錢？存在很大爭議。

大陸類似司馬南的大腕，包括前環球時報總編輯胡錫進、復旦大學教授張維為、人民大學教授金燦榮，還有旅美學者陳平、李毅等人，都被歸類為「愛國網紅」或大五毛，常發表驚人言論，被認為是幫中國爭話語權，但也引發不同意見者反感，認為是反人類、反文明的「愛國主義流氓」邪說。

很多人可能不知，這類人其實藉愛國的政治正確聚攏粉絲，再收割韭菜，自己荷包賺得盆滿缽滿，有些人標榜愛國，卻移居或在美國置產。大陸有人發文爆料，痛斥「沒有正義，只有流量；沒有愛國，只有礙國」， 詳述上述網紅都隸屬北京、上海和南京的三家信息技術或傳播公司，而創辦和策劃這些企業的是饒姓、李姓美籍華人 ，他們靠愛國風潮賺大錢，名利雙收。

中國網路大腕如何賺錢？以胡錫進為例，卸任環時總編輯和人民網董事前，年薪約50萬人民幣，但靠微博和推特的戰狼言論，吸引逾千萬粉絲，年收入達1200萬元。而司馬南昔日友人爆料，指他和饒姓老闆通過平台流量分成和廣告收益等，年收入至少數千萬人民幣。

批評愛國戰狼者指出，這些大V靠蹭熱點事件，甚至人為煽動製造衝突、挑動民眾批鬥企業。司馬南就是靠打擊聯想集團柳傳志而爆紅，近日再挑柳傳志之女柳青等人主導滴滴違規來美上市，想繼續打擊民企，可能是他被當局封號的主因。他們被批評靠挑撥愛國情緒賺大錢，本質上就是投機撈錢的人，和真正愛國是兩回事。

司馬南恨美國、批美國，卻在美國買房，安置妻女，胡錫進也為他辯解。胡錫進主張打沉靠近台海的美國航母，來一艘就打沉一艘。金燦榮和李毅鼓吹武統台灣，早日開戰，金說台灣軍隊民眾，「不過就是一堆肉嘛」；金還說，鄭州暴雨水患是美軍氣象武器造成，央視也這樣說，被網民噓爆。李毅倡言武統「留島不留人，全部殺光光」，「新冠疫情中國只死了4000多人，等於沒死人嘛」。這些「名言」比他們前輩張召忠主張「沿海種大量海帶纏繞美軍核潛艦」更離譜激進，也更沒人性。

網路時代畸形現象，川粉靠宣揚部分假訊息團結，引發全美仇視對立；台灣電視名嘴更公認是假訊息和亂源之一，藍綠都有。退役少將于北辰在政論節目說，天弓導彈反擊中共導彈攔截率為70%，但只要同時發射三枚導彈，攔截率就達210%。基本常識和計算法可笑，和蘇貞昌用掃把打共軍一樣，引發兩岸民眾群嘲，反而自取其辱。

司馬南帳號被封一周後，日昨陸續重開。批評者說，當局並未永久取消這些帳號，長期蓄養這批戰狼，讓他們賺大錢作獎賞，必要時引導輿論，所以聽之任之。泱泱大國竟這樣操作網路輿論，太低估民眾認知和判斷力。這些人常宣揚兩岸仇恨，讓台灣民眾更反感排斥中國，對增進中美關係或收攏海外華人民心，促進中國文明形象等，都是包袱和負數。