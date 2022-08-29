鮑爾說「一段時間」 掩飾未來不確定

在今年傑克森洞央行峰會的演說中，Fed主席鮑爾 向心存懷疑的人發出最新警告：利率 會繼續走高，並將「持續一段時間」。他說，恢復物價穩定可能需要在「一段時間」內保持限制性政策立場，「歷史強烈警告不要過早放鬆政策。」

除了維持利率更高和更久，是Fed的最新說法外，「一段時間」則是鮑爾用來「以時間換取空間」的障眼法，因為Fed本身也不確定未來經濟環境的變化和走向。

這個「一段時間」的前瞻性指導是Fed善用的說法，讓市場認為他們會像過去30年般一樣：只要經濟一旦出現疲軟跡象，Fed就會開始降息。

2003年，為擺脫經濟衰退同時的超低通膨，時任Fed主席的伯南克發明了「前瞻性指導」，宣稱通膨風險仍然過低，值得在「相當長一段時間內」保持政策寬鬆。這種說法是在塑造公眾期望，先讓公眾心理打底，相信Fed執行貨幣政策的正確性。鮑爾今年也移花接木，但經濟現實卻完全相反。

Fed官員們對如何預測民眾的預期，了解有限，更重要的是，民眾對通膨的親身經歷，與經濟數據指出的趨勢無關，這使得Fed依賴數據來說服民眾本身，就存在風險。

自3月以來，Fed已將基準隔夜利率調升225個基點，但金融環境的迅速收緊，導致投資人認真評估通膨和衰退的連動性。市場一直預期Fed接下來將會放慢升息 步伐，並可能在明年初逆轉立場開始降息，原因是經濟活動放緩，而物價壓力達到頂峰。

但在Fed本月發布的7月政策會議紀錄中，它明言「幾乎看不到證據」顯示通膨壓力緩解，並坦承過度收緊貨幣並抑制經濟活動可能帶來風險。

鮑爾簡短而直接的談話，其實向市場傳遞一個訊息，重新設定了預期，以在更長時期內維持更緊縮的貨幣政策，用來對抗通膨，代表Fed願意以經濟衰退和失業率上升為代價。

鮑爾今年年會中的演說，還提供了歷史背景和理由，引述1980年代不得不應對超級通膨壓力的歷史教訓。他指出，Fed在1970年代未能採取有力行動，導致高通膨預期持續存在，從而導致1980年代初的猛烈升息。在這種情況下，當時的Fed主席沃爾克不得不將經濟拖入衰退以抑制通膨。

鮑爾一再表示，他不認為衰退對美國經濟來說，是不可避免的結果，但如果要避免類似沃爾克的結果，管理預期至關重要。他言外之意十分明確：他希望被視為一名恢復物價穩定，以及恢復強勁經濟成長的Fed主席。

美國經濟數據憂喜參半，勞動市場依然強勁，但部分需求降溫，尤其是房市，有些經濟學家認為明年有出現嚴重衰退的風險。鮑爾對此明確指出，在通膨回落之前，實施持續的緊縮政策會給家庭和企業帶來「一些痛苦」。

鮑爾在一年前的傑克森洞的演講中，錯誤地闡述了對通膨的看法，認為物價壓力的基礎有限，通膨只是「暫時性」的，備受各方抨擊，認為鮑爾不敢採取強硬措施，犧牲經濟成長來抑制通膨。

今年歷次升息的政策會議後記者會的說法，他總是表示希望Fed能夠在不導致失業率大幅上升或經濟衰退的情況下，讓通膨回到2%的目標。但鮑爾26日在傑克森洞完全沒有提到「軟著陸」，言外之意，是已放棄維持經濟不致衰退的想法，所有政策和行動都以抑制通膨為前提。

下周的通膨報告將是決定Fed在9月升息50基點，還是75基點的決定因素，市場最大的擔憂是Fed會升息，需求會降溫，但通膨不會遠離。

鮑爾強調9月升息幅度取決於數據的「整體性」，說明了兩個問題：第一，升息是確定的；第二，7月通膨雖略降，但數據仍支持升息75個基點，至少在9月13日發布8月CPI前。鮑爾說明限制性政策將需要「一段時間」，代表Fed降息將可能延後到2023年底。

鮑爾今年在傑克森洞的談話，表面上讓市場相信Fed將放慢升息步伐，但實際上卻會長時間維持高利率，作為掩護面對未來諸多不確定性時可採取的自保手段。這才是他在聲明中所強調「一段時間」的真正涵意。

畢竟，「一段時間」的意義非常模糊，可能是兩次會議，也可能是兩年。