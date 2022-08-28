十年經濟成績回顧 習恐將仍回鄧路線？

習近平 掌權十年，內政外交和政治經濟一把抓，集大權於一身，各方面的施政最吸睛者，莫過於經濟的表現；十年之中，由他上台第一年的2013到最後一年的2022，每年的經濟增長率都比上一年下跌。習的前任胡錦濤，在位十年，經濟平均每年增長10%；兩家投資銀行高盛和野村最新預測，大陸今年全年，只有3%或2.8%的增長，與習政府所預期的5.5%相去極遠。

如果這樣的經濟表現發生在西方國家，領導人絕不可能獲得連任的機會，但共產政權體制不同於西方，領導人仍被宣傳為英明神武，可再做5年、10年；剛於本月中結束的北戴河會議顯示，習近平顯然已與反習勢力達成政治交換，可望成功連任。

習近平獲連任，將引起一個重大問題：20大之後，大陸的經濟發展將走什麼路線？由1978到習上台前的2012，大陸的經濟發展基本上走鄧小平的改革路線，以爭取經濟增長為重心，由1980至2010，30年之間，平均每年經濟增長10%。但2012年後的習近平路線，則明顯「去鄧」，否定鄧路線；習路線左傾，犧牲經濟，以換取對內的政治控制，以及對外的政治影響。這是習十年經濟增長「年年遞減」的基本原因。

值得重看習十年的經濟增長情況：2013年增長7.8%、2014年7.4%、2015年6.9%、2016年6.8%、2017年6.8%、2018年6.6%、2019年6.0%、2020年2.3%(疫情 第一年)、2021年8.1%(疫情第二年)、2022年3%(高盛預測)。

從上列數字可見年年遞減的情況，2020和2021兩年疫情爆發，先增2.3%，然後是復甦的8.1%，兩年合計，仍然沒擺脫年年下跌的情況。1978至2010的改革開放30年，每年平均增長9.9%；胡錦濤十年每年平均10%，相比之下，習十年平均每年只有6.1%。

今年秋天中共將召開20大，習爭取連任，所以經濟狀況特別受人注意。第二季(4月至6月)只有0.4%的增長，經濟已接近負增長的邊緣；7月份的房屋銷售比去年同期大跌28%，銷量連續第11個月下跌；全國有數百個爛尾樓項目，借了房貸的家庭斷供，以致占了全國GDP三分一的房市，一片愁雲慘霧，氣氛險惡，民眾都不敢買房。

今年下半年的第一個月(7月)，16至24歲年輕人的失業率高達19.9%，等於每五名年輕人中，就有一人失業，造成社會不安。美元創歷史性新高，1美元兌6.88元人民幣，民眾對人民幣失去信心，紛紛用人民幣購買美元，習政府已下令禁買美元。

習堅持的清零政策，今年3月起重挫大陸經濟，數十個城市先後被封，但「封城」和「封人民」仍然不斷發生，沒完沒了，消費和生產都難以恢復。投資銀行野村估計，清零至少堅持至明年3月，今年下半年和明年初經濟將繼續受挫。

眼前經濟的悲觀氣氛，與習上台前大相逕庭。2008年北京 奧運舉行時，大陸已加入世貿接近十年，期間出口貿易創造高速成長，舉國在國家主義的宣傳操縱下，沾沾自喜高喊「大國崛起」，北京意氣風發，借主辦奧運向全世界展示繁榮富強。但不旋踵，習一上台，經濟增長就開始下跌，一直下跌到現在。

習上台第一年(2013)，立即打民族主義牌，說要實現「中國夢」，要將大陸建成強國，實現「民族復興」，但十年過去了，對內經濟下滑，對外關係破裂，證明中國夢只是北京的宣傳口號，難以兌現。

鑑於大陸經濟減速，歐美最近興起「中國崛起高峰已過」的論點，認為中國經濟增長已從高點回落，習近平的「東升西降論」因此變為美歐的「東降西升論」。

大陸經濟走向，將是習連任後被密切關注的焦點，恢復鄧路線？還是繼續習路線？在北戴河會議中，反習勢力的批判重點正是習的左傾經濟路線，因為習的反鄧、打擊科技業、清零和共同富裕等政策，正是導致經濟減速的基本原因；但經濟減速的現實，仍不足以把習近平拉下馬，反習勢力可能只取得局部勝利，例如有別於習派的團派，李克強和副總理胡春華，都受到特別注意。

展望未來，按照習十年來的決策，清零政策將會持續，社會主義意味十足的共同富裕政策、以及北京的戰狼外交也將繼續，但是他不可能不顧及經濟的表現，即使李克強卸任總理，繼任者必須還是繼續強調經濟，對習的路線，造成牽制的效果，就像今年4月以來，習被迫放鬆清零政策，讓經濟得以有喘息的空間，未來左右兩條路線的拉扯，恐怕還是會繼續下去。