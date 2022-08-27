減學貸挽人心 拜登政府勝負難料

拜登 總統宣布各方期待已久的學貸債務減免計畫，全美4300萬學生貸款 者可望受惠，其中2000萬人可完全免除債務；拜登同時還暫停償還學貸的時間，可自明年1月再開始還款。這項收買年輕選民與中產家庭人心的政治性作法，公平性能否為沒有大學文憑的年輕選民接受，而能為民主黨在期中選舉增加票源，是個政治賭注。

付清學生貸款並不容易，有些名流成名前就沒有付清學貸。前總統歐巴馬與前第一夫人米雪兒出身並不富裕，靠獎助學金與學貸完成大學與法學院高等學位。在2013年演講中，歐巴馬說，他們夫婦背債唸書，畢業時，兩人大學加法學院的學貸總債超過12萬元，因為有高薪工作收入，開始努力還債，一直到2004年歐巴馬當選伊利諾州聯邦參議員後，以109萬元簽約出書，才還清學貸；那時歐巴馬44歲，米雪兒41歲，但還完學貸後，就馬上要張羅女兒大學學費。德州聯邦參議員克魯茲2015年44歲參選總統時，公開表示自己的10萬元學貸，幾年前才還清。佛州聯邦參議員魯比歐也是簽了書約，才還清學貸。政界名流償債如此吃力，一般大學生節衣縮食，難以還款，可想而知。

拜登選前承諾這項「學貸債務減免計畫」，當選後履行承諾一延再延，原本今年4月要宣布此一計畫，但遇上通膨蠢動，擔心減免學貸，通膨雪上加霜，因此延到8月底。黨內激進派還要求減免額度是5萬元，拜登與溫和派與經濟學者皆認不可。

拜登一再延遲，尋求黨內共識，最後在期中選舉前的9月拍板，定調減免1萬元學貸債務，而且年收入12.5萬元以下借貸者才有資格。 即令如此，拜登寬免學貸幅度超過以往任何總統，政府是10年內支出3200億元；據估算，以2019年1.58億納稅人平均分攤，每人要負擔2085.59元，涉及到公平性。

大學生屬精英教育，一般人負擔不起，公立大學學費逐年增加，私立大學院校更是天文索價，名校學費動輒以10萬計，學生貸款的初衷是為普及大學教育，過去幾十年也成為高等教育的重要支柱，大量培養各方位社會人才與精英，但學費與學貸金額漲勢不停，大批增加的大學生無法對準就業市場，就業收入失調或失控，特別是在非裔與拉美裔大學生族群，欠債情況嚴重，這成為另一社會問題與金融危機。全美消費者債務結構中最高是房貸，其次就是學生貸款。學貸債務寬減，可以精準控制，掌握特定選民。

紐約時報評論就指，減免主要是針對中產階級，年收入在5萬1000元至8萬2000元間家庭，而有資格獲寬減的是年輕人與非裔。教育部 估計，近90%受影響學貸者年收入不超過7萬5000元，這些大學畢業生就是民主黨要爭取的選民。

而拜登的學貸債務減免計畫，是否合法，還有待商榷。先前拜登也不斷在找總統決定免債的法源依據，教育部長卡多納宣稱，依據「學生高等教育救濟機會法」(Higher Education Relief Opportunities for Students Act)，有權取消學生貸款，以解決因為疫情而導致的負債；但這個另闢蹊徑作法，將在法院受到保守派法界的挑戰。

勞工節過後，就要正式進入期中選舉階段，拜登的學貸減免，是精算過的，油價與通膨已開始下跌，經濟威脅已告減緩，減免學貸所帶來的通膨，短期升溫的幅度不大，不但可以忍受，更可讓民主黨議員回選區可以誇耀的又一項政績。

可是全美還有2億選民，不見得心甘情願為這4500萬年輕人埋單。而這些選民中，多數是川普的潛在支持者，他們是只有高中學歷，職業技校文憑的男女青年，他們考取一般技師執照，年紀輕輕就投入家鄉附近的職場，認命賣命工作，基本上不滿這些顛覆美國傳統文化信念的都會大學畢業生，在保守派網站的留言，可見到對拜登減免學貸政策的一片罵聲，他們不僅謀生不易，要費勁跟上通膨與油價物價，現在竟還要為欠債的大學畢業生分攤還債？社會底層對上層精英的怒氣，讓他們轉變成川普的支持者，正是11月投票時不能輕忽的現象。