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籌組晶片四方聯盟 台韓左右為難

社論

美國與中國的科技戰愈演愈烈，為了防堵大陸能夠得到技術與材料，美國現在三管齊下，首先，嚴格管制美國自己的晶片技術與原料；其次，通過「晶片法案」，以胡蘿蔔與棒子的兩手策略，一方面補助在美建廠生產晶片的業者，但另一方面，凡是獲得補助的業者，十年內不得在中國大陸進行先進製程的投資

最新的策略則是，9月初籌辦美日韓台「晶片四方聯盟」（Chip 4），把最重要的晶片生產國家，一網打盡，阻斷一切中國取得先進晶片科技的途徑，換句話說，這是個將中國排除在供應鏈之外的經濟安全「同盟」。

雖然美國與日本擁有技術與材料的優勢，但是韓國與台灣，才真正具有晶片生產代工的能力，力邀兩國參加，是Chip 4的關鍵，但是台韓兩國對中國出口鉅額的晶片，也會讓這兩國對受邀加入聯盟，態度謹慎，擔心會引發中國的經濟報復。

晶片是南韓對中國貿易順差的最大來源，一旦晶片出口減少，不僅是對中貿易順差，整體貿易順差都將減少。可是在美國的壓力與晶片法案的誘惑之下，韓國的三星電子和SK海力士正重新評估對中國的新投資，以因應美國上月通過「晶片法案」後的限制，但是同時又不希望新的晶片聯盟，阻擋韓國與中國的貿易與投資機會。

所以在9日的中韓外長會議中，中國外長王毅提出晶片聯盟的問題後，韓國外長朴振並未使用帶有排他性質的「聯盟」一詞，來稱呼Chip4，而是稱此為「半導體供應鏈合作四方對話機制」，而且表示，韓國政府還會扮演化解中方憂慮的橋梁，在下月初預備會議的討論中，提議在推進晶片供應鏈合作時，不要將特定國家排除在外，以化解中國反對韓國加入「晶片四方聯盟」。

同樣的，台灣對中國大陸出口成長，也是靠晶片出口成長帶動，去年就成長超過25%，而單是晶片一項，就占台灣對大陸出口的5成，高達1250億美元。

如今台灣晶片代工的龍頭，如台積電者，現在必須在美中之間做選擇。台積電在亞利桑納州建廠生產5奈米製程的高階晶片，但因接受美國補助，不能夠在中國生產比28奈米製程更高階的晶片。

怎樣在美國設廠獲得補助，同時又能滿足中國市場對更高階晶片的需求？台積電現正感受到來自美中壓力，左右為難，也因為此，根據金融時報報導，股價自今年1月高點跌掉超過四分之一。

台灣還有另一個問題，在美國眾院長裴洛西訪問臺灣後，中美以及兩岸之間的軍事緊張不斷升級，如果臺灣以主權國家名義參加Chip4，可能會成為另一個發生衝突的導火線。

台美之間的經貿談判，現在僅有所謂的21世紀貿易倡議談判，即使是由美國主導的「印太經濟架構」首輪12個參加國中，台灣也被排除在外，擔心其他參加國畏懼中國抗議，而不敢參加，現在雖然韓國外交部長18日已證實，受到邀請將參加「Chip 4（晶片四方聯盟）」預備會議，但是台灣卻尚未接獲會議的相關通知，恐怕這與裴洛西訪台後遺症有關。

台灣的晶片生產占全世界總量的七成，而高階晶片更占到九成之多，比起韓國，臺灣的參與，恐怕才是問題的核心，尤其最近台灣的安危，在近日軍演之後，更成為焦點。

歐美很早以前就察覺到台灣的安全風險；美國商務部部長雷蒙多今年5月在接受媒體採訪時曾表示「依賴臺灣是危險的」，同月，歐盟執委會主席馮德萊恩也在世界經濟論壇視頻演講中表示，「不能容忍從極少數外國企業進口晶片帶來的依賴性和不確定性」。這是歐美短期拉攏台灣，邀請台積電與其他晶片代工業者，前去設廠的真正原因，但長期來看，希望藉此擺脫台灣的壟斷，減少對臺灣的依賴度，以及提高本國佔有率。

現在西方的晶片產業，正在與時間賽跑，如果在西方的晶片還無法自給自足之前，台灣安全遭到威脅，尖端及成熟晶片的供應，遭到切斷，歐美的產業、甚至軍事。都將遭受的毀滅性打擊，台灣在那之前的安危，全世界矚目；但如果台積電在美國、日本與歐盟建廠完畢後，西方晶片已自給自足，其對台灣的安危可能也較不會這麼在意，這是很殘酷的現實，台灣不能不深省。

晶片 台積電 投資

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