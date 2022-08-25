日本的飛彈增程與台海應變計畫

經過8月份的台海危機後，大家都突然警覺戰爭的腳步，比之前的預期，都要更接近，在美國智庫的兵推中，盟邦的協力扮演著重要的角色，而在大陸的圍台軍演中，五枚解放軍的飛彈，更首度落入沖繩附近的日本 專屬經濟海域，在在都讓日本開始討論台海的應變計畫，自衛隊的飛彈增程計畫，更適時推出。

日本《讀賣新聞》17日獨家報導稱，日本正在準備將建造中的兩艘新型神盾驅逐艦上，搭載可攻擊陸地目標的遠程飛彈；日本目前擁有八艘最新型神盾艦，是因應北韓 飛彈來襲、攔截的主力，兩年前決定增加兩艘神盾艦，配備最新型SPY-7雷達和可攔截巡航飛彈的SM-6反彈道飛彈。

目前最新的計畫是，將兩艘新艦裝備增程改進後的「12式艦對地飛彈」，射程由原本的200公里，增加至1000公里，在確認對方飛彈發射的動向後，可以對敵國指揮部實施先發打擊，1000公里的射程不僅覆蓋整個韓半島，還能覆蓋中國東部地區。

《讀賣新聞》兩天後更透露，不只是海上艦艇，在陸地上，日本同時準備部署1000枚「12式陸基反艦飛彈」，部署的地點以日本西南群島至九州一帶為主，假想敵是誰，不言可喻。

從200公里，延伸到1000公里，這不是以「改進」可以形容的，而是由短程飛彈替換成全新的中程飛彈設計，陸基改良型飛彈部署時間將比原訂計畫提早2年，最快2024年度部署，經費高達400億美元，最早會在下一個會計年度就要編入國防預算，為了加快生產速度，防衛省還計畫支援研發的三菱重工，投資相關的設備，以開設更多的生產線。

這其實符合現任首相岸田文雄在競選黨魁時一直強調的「源頭打擊」，當時他指的是對付北韓的飛彈威脅，不能只是消極的防禦，以愛國者飛彈攔截，而是要在北韓飛彈在上升階段，或是仍在發射台上時，就予以摧毀。

但同時這也符合美國的對抗中國的戰略，大陸擁有射程涵蓋日本的陸射型中程彈道飛彈約1900枚、巡弋飛彈約300枚，而美國近幾十年來，重心放在飛彈防禦系統，又受到《中導條約》(INF)限制，沒有研發射程為500至5500公里的陸基飛彈，雖然在2019年退出中導條約，但已明顯落後中國與俄羅斯。

川普政府國防部長艾斯博在2019年8月訪問澳洲 時，就要求太平洋沿岸國家，包括澳洲、日本以及韓國，與美國合作發展中程飛彈，共同對抗中國性能越來越強大、種類越來越多的中程飛彈，日本如今的決定，正好呼應了美國的要求。

但是已有學者指出，岸田政府此舉可能涉及違反現行和平憲法「專守防衛」的相關條文，日本政府預備在年底之前修改國家安全保障戰略等三項文件，以賦予自衛隊反擊能力的合法依據，可是如果沒有修憲，即使是文件，也有違憲之虞。

更進一步說，對於台海有事，日本目前並沒有合法依據可以介入，首先必須認定中共犯台是對日本的「生存威脅」，這是日本自衛隊對台灣提供軍事協助的前提，日本政府迄今僅表示，屆時將做出「客觀和合理」的決定。依據現有法律，當盟友遭攻擊威脅日本生存時，日本有權採取集體防禦行動。由於日本與台灣沒有邦交，台灣遭攻擊可能不符合威脅日本生存的定義。

不過由於美國與日本有安保條約，台海若有事，美國要介入，日本很難置身事外，這就是在日前美國智庫所進行的幾項兵棋推演中，扮演紅隊的專家們認為，日本介入是遲早的事，必須先發制人，先行摧毀美國在沖繩與日本本土的海空軍基地；不過也有專家們並不傾向攻擊日本的美軍基地，擔心會過早地招致日本加入美國對抗中國的軍事同盟。

在此期間，中國也密切與日本溝通，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪17日就與日本國家安全保障局長秋葉剛男會談，日本應會提出飛彈落點的質疑，不過中國應該早已預料，甚至不排除這本來就是對日本的有意警告。

台海風雲日緊，情勢兵凶戰危，無論是中台美日，任何一國不慎走錯一步，都會引發緊張，我們也希望，大家不要整天往戰爭的方向做準備，而不致力於和平與溝通，西諺云：「自我實現的預言」(Self-fulfilling Prophecy)，愈準備它會發生，反而導致它真的實現。