烏戰內幕披露 給中俄的明顯警示

《華盛頓郵報》多位資深記者聯合採訪美國、烏克蘭 和北約30多位官員後，用深度報導披露俄烏戰爭開打過程，和拜登 政府應對決策內幕，除了顯露俄軍入侵計畫、美國情報偵測、聯手盟國的軍事實力，有「洗白」拜登應對烏戰無能的批評，對外更有許多啟發，提醒中俄低估美國和盟邦決心的嚴重後果，足為所有執政者戒鑑。

烏克蘭戰爭已181天，戰況膠著。普亭 原計畫三天內攻下基輔，如今已落空，俄軍集中兵力占據烏東，但操縱獨立公投被迫延期。而2014年被俄羅斯占領的克里米亞，近十天內空軍基地、指揮中心等連遇突襲，至少損失九架戰機、數百軍人；烏南三座橋也被炸，影響俄軍彈藥和補給，使2萬名俄軍陷孤立無援，烏軍漸扭轉戰局。

烏軍攻擊克里米亞，是特種部隊建功。美國Politico網站引用美方匿名官員說法，證實美國批准烏軍攻擊克里米亞，認為這是「自衛」正義行為，和攻擊俄國本土不同，澤倫斯基誓言收復全部被占領土。白宮上周再批准援烏7.75億美元武器，包括再增加多套海馬斯(HIMARS)多管火箭，使烏軍長程精準攻擊能力更強化，俄軍至少50處彈藥庫和據點被炸毀，倉皇無策。

俄軍半年來死傷7.5萬至8萬，其中戰死1.5萬至1.7萬，至少包括33名上校、7名將領，每天還增加數百死傷，死亡數已超過阿富汗戰爭的1.4萬多人。烏戰把全球軍力排行第二的俄軍打得威信掃地，武器和戰術落後都是主因。

烏軍死傷同樣慘重，近期英美代訓的近20萬軍人將投入戰場，似寄望冬季來臨前收復失地。美國和北約加速供應新武器，想在年底前解決烏戰，避免歐洲受普亭停供天然氣威脅。

報導披露內幕有不少鮮貨。包括戰前美國情報機關已滲透俄羅斯領導層、間諜機構和軍隊，從高層到前線，因此充分掌握克里姆林宮戰爭計畫細節。幕僚們向拜登報告後，拜登派特使分赴莫斯科、北約，試圖勸阻普亭，並團結在川普任內對美國失去信任的北約盟邦，共同提供武器給烏軍。

拜登曾承諾，不讓美國捲入新戰爭，加上英、德、法等國各有內政和領導難題，使普亭誤判能像2014年進軍克里米亞一樣侵吞烏克蘭，甚至準備派特種部隊生擒或擊斃澤倫斯基，扶持傀儡政權。

拜登決心阻止普亭，但美國絕不能單獨行動。北約如何應對烏克蘭情勢本來意見分歧，因為美國對伊拉克的災難性開戰、美國從阿富汗撤軍混亂，對拜登能否領導西方對抗擴張主義的俄羅斯，曾有猶豫。

這種說法似乎印證「美國走弱避戰」，也是北京對台海情勢高調囂張，鷹派不懼與美國一戰的原因。但從烏克蘭情勢看，美歐最後團結，雖不直接參戰，只供應部分「精簡版」武器，已讓普亭進退不得，灰頭土臉，顯示西方超限戰的綜合實力。

美歐認為烏克蘭有腐敗歷史和麻煩的內政，澤倫斯基毫無領導經驗，陷入分裂的烏克蘭須靠西方武器和經援，對抗侵略。但武器太少有如白送俄羅斯勝利；武器太多可能引發北約與擁核的俄羅斯直接衝突，最終形成現在的代理人戰爭。

不過華郵報導尚待後續，並未談到普亭何種情況才承認戰敗，如何下台階。而俄軍如認輸撤退，美歐是否用扣押的俄方資產，補償烏克蘭重建？有無分拆俄羅斯計畫，讓它像二戰後的德、日，永遠失去侵略能力。

戰爭背後，美俄仍維持外交管道折衝協調，避免引發核戰，普亭不認輸個性，孤注一擲用核彈仍是美歐最大疑慮。而美國和北約同樣無法接受烏克蘭戰敗，最後牽涉俄中是否實質結盟，重畫世界地緣戰略版圖，使戰爭延續更久。以北京目前遭遇內外諸多難題，很難想像能出手援助普亭。

這篇報導讓我們看到美國恢復國際信譽的艱難過程，雖有世界最強大軍事聯盟和實力，但力圖不開一槍就幫烏克蘭抵禦外侮，避免大規模戰爭，只能迂迴用特殊策略打敗普亭。

有這些前車之鑑，對武統台灣磨刀霍霍的北京，或盲目求戰的愛國粉紅，如還堅信武統台灣，甚至不惜和美國一戰必勝，就顯得躁動、魯莽和愚蠢。俄烏戰爭的教訓還在延續，就看兩岸是否有遠見智慧，體會如何避戰和雙贏。