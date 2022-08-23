習近平篤定延任 中國不確定感反增

習近平 延任在北戴河會議後，似乎更篤定了。李克強 南下深圳，向鄧小平銅像獻花，大談改革開放就像長江、黃河的水不會倒流，講話被黨媒全面封殺。習近平則北上赴遼寧遼瀋戰役紀念館，懷念昔日左傾路線和國共內戰的勝利。李克強籲重經濟、保民生，習近平強調意識形態，具體而微的顯現內部兩條路線鬥爭。綜觀內外情勢，習今秋延任，已經篤定，但後將面對各種不確定，他將把中國帶向何方？美中是戰是和？充滿更多不確定感。

習今秋延任後面臨一個更難治理、各方面遇瓶頸，可謂百症併發的中國，有各種外交、經貿新難題：

一，儘管裴洛西訪台，讓北京 環台灣海上封鎖和導彈射擊演習，實現戰略威嚇和突破，但習對美外交政策失敗，備受內部質疑，更激發西方團結對抗中共，使中國面臨改開40多年來最惡劣的國際孤立窘境。習的意識形態和強硬民族主義，把「有一千個理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞」(習2017年訪美說法)徹底搞砸了，如今走向鄧小平1979年訪美說的，「凡是和美國搞好關係的國家都富起來了」的反面，中國前景不明，始作俑者是誰，不難分辨。

二，俄烏戰爭近期情勢逆轉，烏軍屢在克里米亞爆破，情勢不利普亭。習近平近期將再和普亭會面，中俄抱團對抗美歐將如何發展？習的取捨成影響世局關鍵因素之一。中美對抗不斷升級，中國經濟難再像2008年一樣拯救世界，「一帶一路」面臨財源枯竭、亞投行形同爛尾，許多國家賴帳倒帳，斯里蘭卡只是第一張骨牌，變成習近平另一包袱。

三，北京力爭中美經濟互依互存，永不脫鉤，但美國續勒緊咽喉。拜登政府因台海危機，延後檢討中國貨品關稅；日前宣布禁止出口EDA軟體，被稱「晶片之母」的EDA軟體和光刻機一樣，是芯片設計生產最重要工具。北京投入數千億人民幣補貼芯片業，如今全打水漂，開始抓人偵辦；近2000家芯片設計廠四分之三使用EDA軟體，今後如何營運，直接影響軍事、航太和衛星先進晶片生產，關係重大。

四，中石化、中國人壽、中國鋁業、中國石油和上海石化等五家國企，宣布從美國下市，東方航空、南方航空可能跟進。中企財務欠透明，無法提交具公信力報表，紐約證交所已將162家中國公司列入不合規，如不改善，2024年將面臨退市。而中方與其被摘牌，不如主動退市，也避免可能像俄國企業資產被凍結或沒收，形成美中資本加速切割。

五，中國經濟大幅下滑，今年成長率5.5%極難達成，國際評估只能達到2.2%。習推動態清零、動輒封城，傷害經濟；拉動經濟30%成長的房地產業到處暴雷，導致停貸潮。青年失業率達20%，中產家庭不敢花錢，許多知名企業虧損倒閉，6億人月收入不到1000元、10億人月收入低於2000元，中央和地方財政惡化，入不敷出，距中等收入陷阱近在咫尺，崛起如何持續？靠什麼提振國力？都是難題。

六，習延任成功，意味與江澤民系和元老們達成妥協，可能以指定胡春華五年後接班作妥協條件；換言之，習僅延任到2027年。胡春華近日頻高調亮相，黨媒大幅報導，出任總理機會高於汪洋，說明習家班難通吃七席中央政治局常委，習無法大權獨攬，更可能是派系平衡分配。

海外反習聲浪明顯高於擁習，國內忌憚被捕問罪，反習派噤聲，使擁習形勢一片大好，明知這又是國王的另一件新衣，大家心照不宣。習雖大權在握，卻須戰戰兢兢防政敵、防暗殺、防外國顛覆，大權難彌補其宵旰憂勞，勢將成歷來爭議和反對聲浪最高的領導人，日後歷史評價可能貶多於褒，成為他畢生最大遺憾。

習要擔任第三屆總書記，現在看起來黨內已經沒有挑戰的聲音，但是這一屆5年，不會是容易的5年，習近平將接手多方面遇瓶頸、許多「天關」難攻克的中國，除非政策能有翻天覆地轉變，內循環經濟甚難看好，對「不忘初心」、文革意識形態牢牢綑綁的習，是不可能的任務。近20年，世人對美中競爭常看好中國，如今卻要問：如何找到繼續看好中國的論據？