台海風雲惡 台灣真能處變不驚？

參院議長裴洛西訪台之行，導致中共 大規模封島軍演，被外界視為「迫在眉睫」的台海危機，最讓外媒驚奇的，是台北人生活如常，股匯市波動有限，聞不到一點硝煙味。最近一項民調也指出，有78%以上的民眾表示不害怕中共軍演，不認為中共會真的出兵，顯示台灣民眾心理素質格外堅強，中共武嚇威懾台灣並未奏效。

1996年台海飛彈危機時，不過是東海兩枚飛彈，美國就出動了尼米茲號戰鬥群，當時的社會氛圍讓一本「1995閏8月」的危機預言書大賣，股匯市暴跌，房屋抛售，至少有200億美元以上資產外流，這些現象在第四次台海危機時全部沒有發生。

然而，同一則民調也顯示，有46%民眾對國安團隊表示有信心，但也有42%沒信心，意味民眾對政府表現意見紛歧。44%民眾相信中共一旦出兵，美國會協防台灣，但也有48%不相信。換句話說，民眾並非天真地對美國信心十足，更值得注意的是，蔡英文的支持度反而下降了7個百分點，全然沒有「辣台妹」凝聚台灣意志的氣勢，意味著台北人的淡定，是對應中共武嚇的有意忽視，而非對政府國軍能力的信賴。

變化的不僅是對蔡英文的支持，民進黨 「反中保台」的訴求，似乎也不像往昔成為選戰萬靈丹。民進黨因為桃園市長參選人林智堅的論文抄襲案，激起了年輕選民的相對剝奪感，當台大取消了林的碩士資格，蔡英文還下達「挺堅令」，企圖用威權對抗社會價值，反而重挫民進黨氣勢。蔡英文在「換堅」風波後，最常說的一句話是「黨內團結，顧好台灣」，也就是說，和台海危機相比，民進黨選票流失，更讓蔡英文有危機感。

中共軍機在8月天天過中線，企圖建立新常態，台灣人看在眼裡，當然不會全然無感。對於國防部的防衛戰略與準備狀況，開始成為談話性節目的重要話題；由於中共「類封鎖成真」，能源儲備與天然氣占比過高，成為關注焦點；經由這一波軍演，台灣國防預算的增加，也直接衝擊到編列中的中央政府總預算，徵兵制與否更被搬上了枱面，這些反應都說明了，台灣民眾更務實地看待台海現況，不會因中共虛張聲勢驚慌失措，也能透過民主機制，進一步強化對政府應對變局的要求。

如果兩岸局勢真的是武統不可逆，以當前兩岸軍事實力之懸殊，台灣除了依靠美國協防支持外，另一層次的思考，就是在不跨越台獨紅線下，爭取兩岸政治解決空間。這就成為藍綠兩黨在謀畫2024總統大選時，無可廻避的議題，誰能有效提出守護中華民國獨立主權，又能讓台灣能避免淪為戰火焦土的戰略，誰就有可能出線。

這一波軍演，確實讓蔡政府過去令兩岸關係降到冰點政策，開始受到冷靜的檢視，另一方面，全然依賴美國保護的做法，是否護台，還是會成為美政客反中提款機，成為政壇論辯議題，都顯示著台灣民眾對台海當前狀況，並不是全然無感的。

曾經自稱是「務實台獨工作者」的副總統賴清德，被視為綠營最可能的總統接班人，卻也被點名為下一波危機可能導火線。賴清德最近在接見外國訪賓時，不斷表明台灣「不會走回對抗老路」，就是在尊蔡前提下，替兩岸降溫，以爭取總統候選人的機會。而民進黨英系也推出前副總統陳建仁當備胎，以陳更低調的政治性格，可以確保蔡政策，降低「賴危機」的風險，陳建仁在地方選舉各地輔選，也被視為總統大選試水溫的布局。

同樣的，國民黨 在軍演之後，不畏眾議，派出副主席夏立言訪中，就是要以實際行動證明，國民黨有能力爭取兩岸和解的政治空間，維繫兩岸斷續的溝通管道。國民黨此舉引起黨內極大爭論，但黨主席朱立倫堅持，就是為了總統大選與兩岸局勢下棋，提醒台灣社會，在國民黨統治下，兩岸不會是兵凶戰危的局勢，看台灣民眾要做出什麼樣的抉擇。

平心而論，在野國民黨沒有賣台的本錢，執政民進黨更沒有袖手的權利，夏立言訪中，也正是兩岸三黨亮劍對決的戰場，出招輕重都會衝擊到兩岸大勢走向，正如對台海危局反應一樣，台灣民眾冷眼靜觀，並不是心中無主，只是不急著給答案，成熟民主下的台灣人智慧，其實不是短視政客能夠操弄得逞的。