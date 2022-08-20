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川普復仇成功 錢尼初選出局

社論

在去年1月底，有十位共和黨國會眾議員與所有民主黨眾議員，一起投票彈劾即將卸任的川普總統，指控他煽動1月6日攻擊國會大廈。川普是睚眥必報的記仇之人，其中四人心生恐懼，不敢競選連任，早早選擇讓位，退出政壇；兩人選擇挑戰連任，初選驚險過關；剩下四人全部敗給川普背書支持的對手，連任失敗，其中最著名的是懷俄明州國會眾議員麗茲‧錢尼。離任一年半後，官司纏身的同時，川普復仇成功。

距期中選舉11月投票，開始百日倒數計時，雖然目前各界仍看好紅潮再起，共和黨奪回眾院多數；但民主黨穩住參院多數黨的選情，突然升溫；可是川普影響加持力道，不能忽視。

就在此時，懷俄明州出身政治世家的錢尼，兩年前以七成以上選票贏得初選，這次竟拿不到選區內三成共和黨員的認同，她的對手海格曼，得到川普站台背書，得票六成以上，慘敗如斯，身陷法網中的川普，仍有如此影響力，令各路政界人馬心中有數，重新盤算。

錢尼之父是小布希總統時期的副總統老錢尼，他是共和黨內國防外交鷹派，九一一後出兵伊拉克、美國重大反恐政策主要策畫者；錢尼隨父之後，也在國務院工作，主管近東事務，主導敘利亞、伊拉克等政策，是強調國家安全、重商減稅的「新保守主義」領軍人物之一。2014年參選懷州聯邦參議員失利，改換跑道，2017年當選懷州唯一一位的國會眾議員，同年川普當選總統。

錢尼一開始反對川普的國防外交政策，多有批評，但後在眾院，大多投票支持川普政策，第一次眾院彈劾川普時投反對票，與川普關係良好；共和黨國會積極培植，以初到國會的新科眾議員，就成為眾院共和黨團第三號領導，各方看好，未來將被培植為共和黨眾院議長。

但2020年大選，錢尼無法接受川普不承認失敗的大選舞弊作假論，更譴責川普支持者攻擊國會暴行，加入民主黨主導的眾院國會調查1月6日暴亂特別委員會，成為議長裴洛西任命的副主席，從此與共和黨割袍斷義，先被懷州共和黨部逐出，再被眾院共和黨團自領導階層除名，接著國會選區出現初選挑戰者哈格曼。

部分共和黨批評眾院國會暴亂調委會是針對川普的民主黨獵巫行動，旨在封殺「讓美國再偉大」運動，以及防止川普2024重返白宮，而錢尼助紂為虐，在調委會協助民主黨，暴露川普與隨從者涉入組織策劃煽動攻擊暴行，讓川普支持者恨之入骨。

雖然錢尼聲稱國家利益與維護民主法治，高於黨的利益，但她選區的懷州共和黨員並不認同，「錢尼有她的原則，但她的原則並不是共和黨的原則」。根據出口民調顯示，懷州共和黨員普遍認為錢尼之舉形同「叛黨」，不容寬恕，這與國家利益並沒有砥觸。

評論者指出，懷州是傳統西部共和黨紅州，有眾口鑠金效果，黨員已沒有個人判斷意識與自由，雖不至於盲從，但同聲懲罰錢尼已是選前選後的共識；即使錢尼老父出面懇託，黨員選民都不買帳。這固然有川普從中布局效應，但今日全美政治立場對立，黨派涇渭分明的氛圍，即使黨內基本盤都要清洗異見，純化隊伍。懷州選民還認為錢尼到國會不幹正事，完全辜負選民期待她到國會，代表爭取懷州利益，他們舉例之一是近日天乾地旱，懷州境內科羅拉多河水資源管理分配，未見錢尼爭取，她的選區新聞稿千篇一律是「委員會聽證川普進度」。

錢尼認為她「勇敢站出反對大選舞弊論謊言」，又「義無反顧與民主黨合力調查國會暴動」，可以得到「國家利益高於黨的利益」的清醒良心者支持，雙層誤判選民，讓她求仁得仁。

但這並不是錢尼一人的單一現象，其他九名投票彈劾川普的共和黨眾議員，四人遭到身家性命威脅後，宣布放棄連任，退出政壇。另外四人不信邪，堅守原則，執意挑戰初選，結果一一被川普支持的對手擊敗，連任無望。

另外在加州與華盛頓州的兩名眾議員，川普僅點到為止，刻意沒有背書對手，結果這兩人低空險勝對手，但11月要能贏過民主黨對手，屆時仍須要川普及時出面背書，吸聚票源。由此可見，這是共和黨內不同州的共同現象，川普在黨內仍有強大的復仇力量，可以清洗歧見雜音。

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