北戴河會議結束 內定胡春華接班？

備受關注的北戴河會議已經結束，因為已持續兩周沒有公開露面的習近平 和李克強，16日終於在遼寧和深圳出現。習、李在7月31日出席建軍節活動後，再沒露面，直至16日才再現身，期間應在北戴河參加會議。

今年的北戴河會議特別矚目，除了正好發生裴洛西訪台事件，人們還關注會議是否就中共 20大達成任何協議，但是從習和李的會後動作，都看不出任何跡象；習近平去了遼寧錦州調研，就調整工業結構作了講話，並提到共同富裕的政策，而李克強南下深圳，主持大省經濟會議，透露出6個經濟大省(其中的4省，廣東、江蘇、浙江和山東，占了全國GDP的45%)，今年上半年成長減速。

至於副總理孫春蘭13日南下發生疫情的海南，雖然有淡化清零政策的跡象，例如孫承認滯留遊客不是8萬，而是15萬，海南官員也承認防疫失敗，為此向社會道歉，但這並不表示習在會議中受挫。

反而是副總理胡春華16日在北京 高調出席兩個會議，受到外媒重視，一是國際服貿會的籌組會議，二是三農工作會議，他在兩場會議中都作了演講。「日經新聞」特別提及，今年59歲的胡春華，可能是習近平2027年的接班人，有望成為中共的最高領導人。

觀察家可能不會同意日經的判斷，因為胡春華更可能只是接替李克強任總理，而不是接替習做總書記。由於習打破鄧小平的隔代選定接班人的制度，兩屆總書記任滿，沒有安排接班人，導致中共最高權力的轉移成了重大問題。中共一日沒有接班人，黨內權鬥就難以平息。

北戴河並沒有出現習失勢的跡象，反而他順利連任的形勢卻越來越鞏固。20大的最可能安排是，習連任總書記，胡春華接替李克強任總理，李則調任人大委員長。胡春華是現任四名副總理之一，另三人是韓正、劉鶴和孫春蘭，四人之中，除了胡春華，其餘三人都超過67歲，因「七上八下」的規定而出局。

胡春華任總理，至少具有以下多項意義。一，由派系達成協議，讓他出任總理。習近平雖集權於一身，但不能一人說了算，中共的體制對習仍有約束力，各派系的利益須照顧，總理人選須由派系協議產生。

二，胡任總理，沒有解決總書記最高權力的轉移問題，接班人仍未定，所以未來五年權鬥繼續。胡春華現年59歲，五年之後，即2027年，將是64歲，如果習近平只再做五年，胡仍有機會成為接班人；但如果習再做10年，到2032年才下台，屆時胡已69歲，年齡將成為他接班的阻礙。

三，大陸經濟正不斷減速，未來五年可能比現在差；經濟是總理首要工作，胡春華可能不是管經濟的最佳人選。不少觀察家認為，現任政協主席的汪洋，可能比胡春華更適合做總理。

四，人民日報上月27日刊登一篇胡春華撰寫的長文，文中極力稱讚習近平的「三農」政策(農業、農村和農民)，討好吹捧之意溢於言表，出身團派、獲胡錦濤隔代指派為接班人的胡春華，可能已經投向習派。這可能也是各派協議讓他出任總理的原因之一。

距離20大召開只有兩個月，除了人事安排，還有政策要定，現在是起草20大工作報告的關鍵時刻。習近平將會在報告中呈現出怎樣的姿態和政策？

一，習近平在報告中，可能會提出更強硬的政策。例如，經過裴洛西事件和軍演後，未來五年的攻台部署，必將更強硬；軍演的目的，明顯在測試封鎖台灣的能力，因此在真正攻台之前，北京極可能擺出更強硬的姿態。統一台灣是中共既定政策，也是習遊說各派系讓他連任的主要理由，他是統一台灣的最佳領導人，統一大業必須由他完成。

二，在清零與挽救經濟之間，經濟雖然減速，但在自製疫苗提高防疫效率和減少死亡率之前，習近平只能繼續堅持清零；一面要穩住經濟，另一面則要堅持清零。

三，中美對抗之勢已成，特別是裴洛西事件後，習近平必將繼續對美戰狼外交，除了台灣問題，科技、貿易、地緣政治等矛盾都會升級；北京聯俄改寫世界秩序的政策，也必將更推前一步。中國大陸在習近平統治下，未來五年到十年，華府和北京勢必成為全球兩個最大政治中心，兩者的關係，將決定全球重大政情。