烏戰3關鍵：海馬斯、赫爾松與氣候

烏克蘭 地面戰事現在進入關鍵時期，烏克蘭獲得西方盟國的援助，尤其是美國提供的高性能武器，可能會將戰況轉敗為勝，目前雙方對峙的前線，已經由烏東的頓內茨克，轉移到烏南的赫爾松攻防，烏軍想一口氣收復赫爾松與克里米亞，但是能不能如願，要看俄軍的抵抗意志，以及氣候是否容許持續的進攻。

在幾個月前，我們看到俄軍勢如破竹，把烏軍趕出盧甘斯克的最後兩個城市北頓涅茨克和利西昌斯克，俄軍靠的是十倍於烏軍的長程火砲，造成烏軍嚴重傷亡，兩城最終分別在6月底、7月初落入俄軍之手。

但是美國提供的海馬斯(HIMARS)火箭系統出現後，戰場優勢就改變了；總計自烏俄開戰以來，美國援烏武器金額達到91億美元，已經先後宣布了17批援烏武器，包括了總數高達20套的海馬斯火箭系統，120架幽靈鳳凰無人機(Phoenix Ghost UAV)，以及AGM-88高速反輻射飛彈(HARM)，用來對付俄國的S-400防空雷達系統和反砲兵雷達

海馬斯射程遠至80公里、每次六發火箭彈，由GPS導引，使烏軍能有效打擊俄軍後方目標，且能在發射之後迅速移走，躲避反擊；烏軍雖然如獲至寶，但海馬斯原本射程範圍超過250公里，不過美國提供的系統經過調校降級，五角大廈明確表示，現階段不會提供射程超過80公里的火砲，以防烏克蘭會直接攻擊俄羅斯 本土目標，把美國拖入戰火。

近日俄軍再遇挫敗，在克里米亞半島空軍基地薩基9日發生數起爆炸，多架戰機遭摧毀，16日克里米亞的彈藥庫再發生爆炸，莫斯科聲稱是引爆彈藥造成，但西方專家多猜測，不是烏軍特種部隊所為，就是由烏克蘭的自製飛彈所造成，薩基離前線有220公里之遠，目前所知烏軍飛彈射程僅80公里，這麼遠的軍事目標遭到攻擊，前所未見，足以讓俄羅斯擔心。

事實上，這一個月來，戰事已發生逆轉，俄軍自從奪下盧甘斯克全境後，往前推進極其緩慢；而在同一時間，烏軍用海馬斯系統轟掉了聶伯河上靠近赫爾松的三座主要橋梁，讓俄軍無法運補赫爾松守軍，也阻止了俄軍增兵的企圖。

現在烏克蘭希望能夠反攻並收復赫爾松，並一鼓作氣，收復克里米亞，但在反攻的路徑上有一個麻煩的絆腳石，就是由俄羅斯掌控的烏南扎波羅熱核電廠，這是歐洲規模最大核電廠，烏克蘭指控俄軍利用核電廠作為掩護，砲擊附近城市和社區，烏克蘭總統澤倫斯基 指責俄羅斯占領核電廠，是「核子勒索」，若發生「災難」，將威脅整個歐洲。

聯合國安理會11日針對核電廠周邊的戰鬥召開緊急會議，雖然俄烏都同意國際原子能總署檢查員訪問，但俄羅斯反對經過基輔，穿過前線前往，要求檢查員繞道烏東，等於承認俄羅斯的占領權。聯合國秘書長古特瑞斯18日將到烏克蘭，與澤倫斯基以及土耳其總統厄多安舉行三邊會談，討論核電廠情勢，希望能找到解決方法。

但無論戰況如何拉鋸，俄烏都需要面對氣候的挑戰，等到9月烏克蘭就會變冷，10月後大地開始封凍，在過去，無論是拿破崙或是希特勒，要征服帝俄或蘇聯時，都會遭遇天氣的挑戰，莫斯科憑藉「冬將軍」的威力，打敗了拿破崙與希特勒的軍隊。

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克日前表示，烏克蘭必須在冬季前，取得實質性進展，否則俄軍將有更多時間穩固戰場形勢，烏軍的反擊將變得更加困難。

除了軍援烏克蘭，西方持續對俄羅斯施壓，澤倫斯基要求歐盟國家禁止對俄羅斯國民核發簽證，美國則在考慮是否要將俄羅斯列入「支持恐怖主義國家黑名單」，俄羅斯則威脅要降低邦交層級，以為報復，這等於是惡性循環，把世界拉回到冷戰互不往來的時代。

烏克蘭戰爭是現代最血腥的戰爭，交戰雙方迄今為止死傷都非常慘重，根據中情局(CIA)估計，自從2月底戰爭爆發以來，俄軍已有1萬5000人戰死，平均一天100人，根據前蘇聯官方數字，在阿富汗戰死的有1萬4453人，現在烏克蘭戰爭死亡人數已超過阿富汗，如果傷者是死者三倍估計的話，就有6萬人離開戰場，俄羅斯目前動員總額達20萬人，要如何補充這麼多的兵源？烏克蘭方面的死傷數字，比起俄羅斯，絕對是有過之而無不及，任何一方即使宣稱勝利，也僅是慘勝，這樣的戰爭還要怎樣進行下去？