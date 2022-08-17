武統台灣 大陸必勝？潛藏許多盲點

北京 環繞台灣四周海域軍演、發射11枚導彈，國際輿論強烈關注中國威脅台灣，北京對台戰略雖有突破和斬獲，對外宣傳得不償失。美國五位參眾議員組團訪台，德英等國議員將跟進；美國印太總監坎伯、國防部副部長卡爾相繼宣布，美軍將派機艦穿越台海，「雷根號」近日駛近台灣，未來第七艦隊可能成群穿越台海，解放軍軍演和美軍穿越都成新常態。但所謂武統在即，大陸必勝之說，卻潛藏許多盲點，一廂情願。

兩岸和國際間很多人認為，這次台海危機，更像是拜登總統和習近平 主席談好的劇碼，至少雙方有默契：北京演習表現強硬，對內交代，美方不干預；但裴洛西照舊訪台，美軍靠近台灣巡弋部署，後果就是美國議員組團訪台絡繹於途，美軍照樣穿越台海。

兩岸情勢在美國介入下，緊張呈螺旋式上升。習近平當局順勢操作軍演和武統議題，轉移民眾對內政諸多失策不滿，可收可放。而大陸流行三五年內須統一台灣，以成就習近平千秋功業的說法。

中美都有學者認為，當前是武統最佳窗口期，因為美軍裝備正在更新換代，目前正是相對較弱階段，錯過武統良機，台灣將永久與大陸分離。很多愛國粉紅認為，台灣經不起打，少則三天，最多兩星期可攻陷全台。

美國智庫CSIS日前兵棋推演美中開戰，中國將襲擊日本和關島美軍基地，摧毀兩艘航母、數百架先進戰機。但中國也損失慘重(報導未指明如何損失)，雖在南台灣登陸，奪取南台灣三分之一土地，但2.2萬人的部隊無法獲補給，共軍在美日強大的海空軍導彈和潛艦攻擊下，損失慘重，最後戰敗，而台美日只能算慘勝。

這項兵推結果讓很多人意外，很多討論都忽略各種要素。一，中共 揚言封台，可以讓台灣外貿、晶片和能源進出口等受阻，短期內即投降接受統一。其實兩岸一旦開戰，中方如攻擊美軍，無異引發世界大戰，美國必然結合美英澳聯盟(AUKUS)、四方安全對話(美日印澳)，甚至北約國家也加入，聯手封鎖中國。哪一方軍事和後備實力較強大，誰能掌握台海、南海和西太平洋的制海、制空權？答案很清楚。

二，全球氣候異常，糧食可能短缺，中國正加大囤糧力度。國際穀物協會估計，中國目前儲存穀物已達3.2億噸，超過全球總量一半。囤糧除應對可能的糧荒，也顯露中國怕戰爭期間，遭到封鎖糧食不足的問題。

三，中國重度依賴能源進口，2019年中方公布戰略儲油僅80天，近年為保密不再公布。戰爭一旦開打，各型戰機、艦艇、坦克、軍車用油激增，俄國與哈薩克雖有油管輸油至中國，要增建陸路油管，進展緩慢；鐵公路運油易遭打擊，如爆發戰爭，中國能源供應能撐多久，變數很多。

四，大陸經濟體質弱點，近期一一曝露。經濟大滑坡、全國房地產暴雷、民眾失業增加、自產先進晶片成爛尾工程，樣樣影響經濟和國力，直接影響武器科技更新。黨媒長年吹噓武器先進、超美趕日，但諸如東風17、東風21或殲20、兩艘航母等這次台海軍演都缺席，它們實戰能力如何？是藏拙怕露餡或刻意保密？美中誰的實戰能力較真實？都引發質疑。

五，烏克蘭戰爭引發國際憤怒關切，全球經濟受損，台海如開戰也一樣。其後果還包括：1，國際間「一個中國」政策可能立即崩潰，美國順勢聯合歐亞盟邦放棄一中政策。2，美軍順勢進駐台灣要塞軍港基地，永久布防，比日韓地理上更能有效遏制中國，兩岸勢必永久分離。3，國際間愈來愈重視維護和平現狀，很難視台海戰爭為中國內政，是否會如入侵伊拉克般，繞過聯合國授權(因有中國動用否決權)組成聯軍，最低程度會武器援台，以及祭出各種制裁。4，大陸常強調，核大國之間不會戰爭，退一萬步說，美國如威脅用核武也要護衛台灣，保障其東亞長遠戰略利益，北京如何應對？

中共常宣傳武統台灣輕而易舉，宣傳說說可以，實質勝算卻不高。打贏了，留下破毀的台灣和沿海各省，沒有贏家；打輸了，中共可能垮台，迎來真正的新中國，而一旦打開潘朵拉魔盒，將各方皆輸。大陸既稱兩岸是血肉同胞，何必骨肉相殘、大動干戈？