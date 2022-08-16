FBI搜宅「凌辱」 反而提升川普聲勢

聯調局(FBI )8日晚搜索川普 在佛州的海湖莊園住宅，帶走十多箱文件，包括11項機密，再度點燃兩黨對立的戰火。除非川普被起訴，或公布的機密文件能說服公眾他確實違法，否則他將因禍得福，拉抬下滑的聲勢。司法部長加蘭德批准搜查川普住宅，變成民主黨 的豬隊友，可能讓該黨在期中選舉付代價；FBI這項執法是否必要，會在法律攻防戰中見真章。

此事對愛面子的川普侮辱性極強，卻助長他的聲勢，川普趁機號召川粉們「勤王」，共和黨議員群情激憤。川普指控民主黨「政治迫害」，但司法部反擊川普，12日公布文件目錄，確實包含極機密文件；川普又辯稱他保留的文件早已解密，但民主黨聲稱未看到任何解密公文，眾院領袖謝安達(Adam Schiff)要求國家情報總監評估這些文件對國安造成的危害，兩黨見招拆招，圍繞機密文件大作文章。

共和黨和川普似看準極機密文件難公布於眾，全力向FBI和拜登政府潑髒水，妖魔化搜索行動。但在法言法，總統卸任後，須把任內處理的文件留交國家檔案館永久保存，這是1978年「總統文件法」(Presidential Records Act)明文規定。

2021年1月川普卸任時，至少帶走15箱本應移交國家檔案館的文件，多次交涉追討未果，司法部反情報主管布拉特(Jay Bratt)6月3日曾率員赴海湖莊園，帶回一批文件。調查人員認為川普仍保有機密文件，因此向法官申請搜索令，司法部長加蘭德批准FBI突襲海湖莊園。

卸任總統本應受國家禮遇，法律規定有終身支薪、提供秘書幕僚和特勤保護等待遇，但無被豁免起訴的特權。FBI搜查川普住宅，是美國立國240多年來首次，視卸任總統如罪犯，川普支持者因此指控FBI執法政治化、武器化。

白宮聲明，指拜登事先不知情，但加蘭德是拜登任命，拜登難逃干係，而此舉再度讓FBI捲入政治風波。2016年總統大選，FBI局長柯米在投票前兩周，宣布重啓喜萊莉‧柯林頓電郵案調查，導致喜萊莉聲勢一蹶不振，最後輸給川普。但後來川普要求他宣誓對其個人效忠，柯米拒絕，兩人鬧翻而丟官。FBI這次再度捲入政治漩渦，能否靠公布的文件洗白，還在未定之天。

這件風波還有很多疑點待釐清。一，川普卸任後為何帶走文件？核武文件涉及國家安全，對私人毫無用處，帶走它是想出版回憶錄、向公眾炫耀，甚至想與誰交易等，啟人疑竇。川普指控身邊有內奸向FBI告密，但他到底是敗選含恨出此下策，或有其他目的，也須對外交代清楚。

二，川普個性乖張跋扈，習於在川普集團內為所欲為，但總統和卸任總統都受憲法和法律約束，川普卸任後常公開自稱「美國總統」，其新澤西州高爾夫球場違法使用總統官徽，都可窺見他法律觀念淡薄，錯認自己終身在法律之上，卸任總統有如刁民。

三，川普常到各州為支持他的候選人站台，對宣布參選總統大玩曖昧，真正目的是想保護自己免被許多民刑事官司追訴。國會眾院對2021年國會暴動調查，可能指控他煽動暴亂等罪名，多州的檢方正調查他涉及鼓動推翻選舉結果；紐約州檢方調查川普集團房產貸款詐欺等，川普想援引川粉支持對抗官司，揚言再參選、四處募款，明顯採進可攻、退可守策略。

四，部分法律專家說，扣留機密文件如被定罪，依美國法典(U.S. Code)第18章2071節規定，將失去參選總統資格。但更多專家認為，國會立法無權剝奪憲法保障的參選總統資格，即使川普被定罪，無礙其再選總統。

FBI搜索莊園是依法執行，卻提供川普「彈藥」，媒體喧染、川粉激動，迄今已釀成兩起命案，也提振川普下墜的人氣。共和黨建制派反川普行動遇挫，潘斯等人不得不公開挺川普，讓川普繼續攪弄美國，呼風喚雨。

這正是美國退步和沉淪的體現。川普即使有違法嫌疑，但只要民主黨主政，法辦他就是政治追殺迫害，他就變成共和黨的英雄。民主黨見獵心喜，反而弄巧成拙。而共和黨盲目袒護川普，等於鼓吹別再相信司法或FBI，寧可違背法律之前人人平等原則，毀掉憲政法治，也要為川普和一黨私利而爭。

如今兩黨惡鬥，有些思維做法和第三世界國家的墮落幾無兩樣，讓人為美國民主憲政運作日趨下流惋惜，也為美國政治衰敗，再塗下濃重的一筆彩墨。