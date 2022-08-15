中國短線操作 晶片大躍進失敗

拜登總統本周正式簽署「晶片 法案」，以蘿蔔與棒子的兩手策略，一方面，針對在美建廠生產晶片的業者，提供慷慨的補助，另一方面則嚇阻任何協助中國半導體業發展的企業，阻斷一切中國取得先進晶片科技的途徑。

在美國全面封殺中國半導體業發展的同時，中國的晶片製造業自己也陷入混亂，至少有四名國有半導體基金有關的高管，因腐敗指控被捕，事態的發展可能會迫使中國重新歸零思考接下來半導體投資 方向。

在美國還未高喊中國威脅之前，中國國務院就已在2014年高瞻遠矚地發布了晶片產業促進計畫，成立「中國集成電路產業投資基金」，業界通稱「大基金」。這項雄心勃勃的計畫被形容為晶片「大躍進」，在五年內投資1.4兆元人民幣建立自製晶片供應鏈，從而減少對美國及其盟國的依賴，中國對這個目標的重視程度，與半世紀前研製原子彈不相上下。

八年來，中國對晶片產業總共投入300億元人民幣，另外還有200億元人民幣正蓄勢待發，但結果慘不忍睹。非戰之罪是因為大基金肩負政治使命，而非以經濟利益角度出發，給予不少有心人士可趁之機。

迎合大基金的成立，大量企業雨後春筍般地出現。根據官方調查，2020年1月1日至10月27日期間，中國新成立的半導體企業至少有5.8萬家，相當於每天新增200家企業，其中大部分甚至根本沒有任何晶片經驗或技術，不少耗資數十億元人民幣的大型晶片項目陸續啟動，但其中許多從未完成。

一個最典型的例子是，2018年在湖北省武漢市啟動的宏芯半導體產業園區，投資額達1280億元人民幣，但2020年就宣布因缺乏資金而倒閉，2021年該園區被廢棄。

大基金就是被這些陰暗交易所操弄。知情人士透露，大基金早年大手筆投資晶片生產，建造一座晶片廠的成本不超過2億元人民幣；但後來這個數字暴增至近20億元人民幣，但幾乎沒有人知道這筆巨額資金最終去了哪裡，從2019年到2020年，有七家大型半導體矽晶圓公司成立，但這些公司從未生產過一片晶圓。

今年中國政府機構開始審查半導體產業的應急方案，以應對美國更嚴厲的制裁，但當官員們審查有關晶片行業的報告時才發現，該領域進展很明顯被誇大了，許多投資根本未能取得成果。

中國最高反腐機構7月底宣布，大基金總裁丁文武因「涉嫌嚴重違法」被捕，大基金管理機構前高管路軍和另外兩名基金經理人也被拘留。8月9日，又宣布對另外三名協助管理大基金資產的高管進行調查，並開始調查工信部長肖亞慶，使他成為近四年來面臨紀律調查的最高層級現任內閣官員。

中國政府並未透露丁文武等人被調查的確切原因。但大多數媒體和分析師都指向與清華紫光集團一系列腐敗調查有關。紫光集團成立於1988年，是中國歷史最悠久的晶片製造商之一。2015年因美國政府出面阻止，而未能以230億美元收購美國美光科技，名噪一時。它許多雄心勃勃的收購方案都得到大基金的支持，向紫光集團及其子公司投資至少20億元人民幣，用於開發晶圓製造、快閃記憶體和5G晶片。

但這家晶片巨頭長袖善舞地，忙於舉債收購半導體製造商，卻未深耕製造業基本功，企圖走捷徑一步登天躋身半導體前段班。最終就因資金調度困難在2021年宣布破產 。今年7月，紫光集團的三名前任或現任高管，包括任職13年的董事長，都因腐敗指控而接受調查，但至今尚未公布任何公開指控。

大基金的問題在於缺乏精準度，中國知道必須投資半導體，但不知道應該優先考慮哪些周邊產業或公司，只能透過反覆嘗試失敗學習經驗，在紫光集團破產和美國擴大技術封鎖的黑暗道路中摸索前進。

中國的晶片「大躍進」是想提高中國對半導體產品的自給自足；但與1950年代的「大躍進」相似，好高騖遠地瘋狂追逐和衝刺，最後以失敗告終。

然而，痛定思痛，在紫光集團上大跌一跤後，北京可能不會再採取實驗性的投資，而隨著中國對晶片自給自足的擔憂，想建立半導體產業鏈，技術、人才缺一不可，寧可把錢花在刀口上，放棄短線操作，腳踏實地地培訓人才和致力研發，才是正確的作法。