中國領先汽車革命 但特斯拉獨大

裴洛西台灣行前後，美中在多方面的技術競爭，不但反映兩者競爭之激烈，也看到技術領先的巨大影響；例如「晶片戰」，美國通過晶片法案，撥520億元補助晶片製造和研發，中國則傳出「中芯國際」技術突破，能自製7奈米晶圓，而台積電也在晶片戰中被拉下水，成為美中競相爭奪或「輾壓」的對象。

但除了晶片，還有不少別具意義的技術之爭，例如美中自製新冠疫苗的技術，疫情兩年已證實美國在疫苗大幅領先，中國還只能陷於繼續「清零」抗疫；又如戰機技術，在中國整個軍演過程中，傳聞已久和功能先進的「殲20」戰機，始終未見亮相，不敢被人看清底細；還有傳聞說，美軍利用新科技，像拉黑手機那樣，將進入台灣領空的戰機電腦屏幕拉黑，導致機上導彈迷失方向。

尤其讓人注意的是21世紀的電動車 革命，電動車研發這兩年風起雲湧，美中競爭激烈；中國已成為全球最大汽車市場，在政府大力推動下，電動車也成為全球最大市場；但像不少科技領域一樣，美國的特斯拉 (Tesla)，仍然一枝獨秀，無論在技術上和產量上，仍是世界第一，壓倒所有的中國電動車公司。特斯拉的創辦人和CEO馬斯克，身家2600億元，全球第一富，也是新汽車革命中最舉足輕重的人物；特斯拉12日市值9400億元，不只是電動車，更已成全球最大汽車公司。

在日前的特斯拉股東大會上，馬斯克透露，到2030年，特斯拉的年產量將達到2000萬輛；為了達到這個產量，需要10至12座超級工廠(Gigafactory)，每座年產150萬至200萬輛車，顯示了電動車未來發展路線圖。

馬斯克領導潮流，年產2000萬輛，就是他預見未來十年的發展；十年前，即2012年時，特斯拉僅年產量300輛，到了今年7月，累積產量已達300萬輛；其中的大部分產量，都是2020年初上海廠啟用後所產。2021年，特斯拉產量為93萬輛，上海廠48萬，位於舊金山灣區的佛利蒙廠44萬；而德州和柏林的兩廠，今年3月和4月才啟用。

中國2021年全部汽車產量為2600萬輛，電動車有290萬輛，約占11%；美國2021年汽車產量為1500萬輛，電動車只占4%，約60萬輛。特斯拉今年年產量達300萬輛，已接近中國和美國現在的年產量，可預見電動車十年後的普及程度。

特斯拉目前是全球市值最大的汽車公司，排名第二的豐田，12日市值為2652億元，美國百年老牌的福特和通用，市值分別只有650億元和576億元，德國最大的福斯(VW)891億元，奔馳666億元，寶馬511億元。以上六大公司，全部加總起來才5946億元，遠遠不及特斯拉的9400億元，可見特斯拉的一枝獨秀，獨領全球風騷。至於這兩年在股市引起轟動的電動車公司蔚來(Nio)和里維安(Rivian)，市值只有352億元和350億元，規模還小，難以挑戰特斯拉。

為什麼2003年創辦，只有19年歷史的特斯拉，能有如此大躍進？這與新科技有關。福特、通用和豐田等被視為傳統汽車公司，但特斯拉卻被視為科技公司，投資者以矽谷科技公司的成長去衡量它，所以傳統汽車公司的股價難以大幅提高，特斯拉卻不同。

21世紀的「新汽車」革命，除了電動車，還包括自駕車 ，特斯拉同時也在自駕車科技上領先。電動車的革命意義重大，如果真能普及，取代汽油車，則是拯救地球，減少汽油車造成的污染；自駕車如真能普及，則具有另一番重大意義，即可節省人力，替所有與司機有關的行業，帶來自駕革命，對就業市場造成巨大影響。

馬斯克日前重申，今年底前將推出特斯拉的自駕出租車服務(Robotaxi)；特斯拉的自駕軟體(Autopilot)，可置入每一輛特斯拉電動車之中，將每輛電動車變成自駕車。美國有大量汽車，平均每人有0.9輛車，但汽車大部分時間都未使用，只停在車庫和停車場，特斯拉車主因此可以將汽車「短租」，賺取外快，像Airbnb短租房間一樣，這更是革命式想法。

馬斯克是個惹火人物，說話往往聳人聽聞，不少人都不相信他，很多人在股市做空(short)特斯拉，導致它是「全球最大」被做空的公司；但無可否認，他又是當今最傑出的發明者和創業者，除了特斯拉，他創辦的SpaceX，市值更已增至1270億元，所以才會成為全球第一富。

未來十年，電動車和自駕車的普及，將是既可望又可即的目標，而特斯拉在這塊領域，將仍持續維持領先的地位。