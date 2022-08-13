拜習有無交易 美中究竟誰是紙老虎

美中之間目前的定海神針，似乎是美國總統拜登 與中國國家主席習近平 兩人之間的長期私交，加上外界莫明所以的默契。但兩人的私交或默契，竟然絲毫不受國會監督與輿論質疑，以致美中關係發展到今日，台海兩岸乃至亞太局勢發生鉅變，對美國乃至世局之影響嚴重程度，不下於俄羅斯入侵烏克蘭，而國會竟然坐視，不去質問拜登到底與習近平達成何種交易，這難道不算拜登政府繼阿富汗狼狽撤軍後，烏克蘭吉凶未定，又一外交軍事國安的大挫敗嗎？

首先，白宮國安顧問蘇利文與中方楊潔篪6月13日在盧森堡見面會談長達4個多小時，為拜登與習近平見面會鋪路，18日拜登立即證實「很快」會再和習近平通話，還表示正考慮是否解除對中關稅。

接著，拜登7月22日新冠確診，白宮23日證實收到習近平的慰問訊息，中國央視報導，習近平在慰問電中表示：「得知總統先生感染新冠病毒，謹向你表達誠摯的慰問，望你早日康復。」話雖不多，加上標點符話31字。但表達兩國領袖有相互關懷的私誼，而且公開於世，國際覺得兩人不具敵意。

但如同我們之前指出，美國國務卿布林肯經王毅傳達裴洛西 議長訪台行，遭到中方私下公開的強烈批評，咒罵裴洛西的言論更是鋪天蓋地在網路與全國聯播上出現，沒有最高當局的默許或指示，絕無可能。習近平此刻慰問拜登，如今看來，確是笑裡藏刀，而拜登與國安團隊竟輕率以對。

7月28日拜習兩人通電話兩個多小時，重點是裴洛西訪台，中方使用嚴重字眼，警告「勿玩火自焚」，拜登則是再次重申一中政策不變，反對片面改變現狀。8月4日裴洛西抵台北，頓時台海變色，中方船艦、戰鬥機、轟炸機全部出動，跨過海峽中線，導彈環島六區試射，形同「武統侵台」的軍事演習，國際譁然，七國與東協外長相繼發表譴責聲明；美軍軍艦、戰機遠距觀察，名為待命，實際上成為吃瓜群眾。解放軍六天後鳴金收兵，撇下狠話，軍演巡邏常態化，台灣海峽內海化。

面對堪稱二戰後亞太戰略局勢的翻天覆地變化，民主、共和兩黨忙於剿川內鬥，通膨纏身，分別發表譴責聲明後，急於返鄉選舉，如此鉅變，就此輕輕放過。陪同裴洛西訪台的眾院國際關係委員會主席米克斯，位高權重，返美後避重就輕，除聲稱訪台值得外，別無行動。而拜登不讓媒體有任何提問機會，僅在8日登機前，對台海軍演危機表示「不擔心台灣情勢」，還說他認為解放軍不會再有任何進一步行動。

面對如此驚駭局勢，拜登總統竟是淡淡幾句，四兩撥千斤。眾人皆知他反對裴洛西訪台，但他怎可事先洩露「軍方有意見」天機，讓中共恣意所為。拜登與國安團隊更輕率處理裴洛西訪台前後的軍事政治部署，也未與盟國事先磋商協調，最後完全陷入習近平布局。

華爾街日報12日最新報導，知情人士表示，習在通話中，曾警告拜登，裴洛西訪台會產生後果，但習近平示意中方無意與美國開戰、雙方需要「維護和平與安全」，因為現在不適合全面開戰。話語之間透露，雖「產生後果」，但後果有節制，拜登現在也說「解放軍不會再有進一步行動」。報導還說，兩人最終同意保持溝通，繼續推動日後當面會談的計畫。

我們不知拜登在電話中向習近平承諾什麼，讓習近平大膽行動軍演，但拜登一句「認為解放軍不會再有任何進一步行動」的話，讓外界確信拜登有所承諾，讓習近平軍演打台灣消氣。我們曾經指出臨近20大，習近平要交出施政成績單，以保連任。他在7月先後高調巡視「與外國勢力勾結的」香港與新疆，向敵對勢力證明香港、新疆穩穩在手，而他拿出的台灣成績單，就是「把台灣海峽變成內海」的軍演成果；接著推出「台灣問題與新時代中國統一事業」白皮書。無論是軍演規模與事先籌備，或是白皮書內容協商斟酌的撰述與宣布，都絕非臨時為之，可見兩者皆籌畫已久，就等東風，蓄勢待發。拜登與團隊的無能，聯手送了習近平登基大禮。

我們必須指出，今天拜登與習近平達成交易，坐視中共武力改變維持多年和平的現狀，打破和平，帶入美中終於一戰的厄途，一定要究責，而也必須有人要負責。