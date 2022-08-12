中韓外長會談中的三個關鍵議題

中韓外長會談9日在青島舉行，雙方各有盤算；雖然尹錫悅政府意識形態是親美反朝，但是上臺後，知道必須要與中國打交道，在與美國接近的同時，希望能盡快穩住韓中關係，不能與北京為敵。

而從北京考慮，今年是中韓建交30年，希望在愈來愈不友善的國際環境中，能夠維繫中韓關係，中國認為在東北亞聯盟，韓國是最弱的一環，比日本更容易爭取，可以趁機敲打，讓美日韓的聯盟組不成。

王毅與朴振兩位外長討論的議題有三，一是關於朝鮮半島，中國要韓國遵守上屆政府關於薩德的承諾，而韓國質疑中國支持朝鮮的立場；二是關於中國軍演後的台海情勢，韓國雖然仍遵守一個中國原則，但也關切對韓半島的影響；三則是韓國即將在8月底參加「Chip 4」的晶片 聯盟，但承諾中國將不會排除特定國家。

中國與韓國最大的爭議，就是在「薩德三不」政策，這是指2017年10月韓國外長鄭京和在國會所說：韓國不追加部署薩德、不加入美國導彈防禦系統、不發展韓美日安全合作成為軍事同盟；中方還增加了「限制已經部署的薩德運用」，成為「三不一限」。

中國一口咬定，這是文在寅政府對中國的「承諾」，要求尹錫悅政府對此予以「繼承」，外交部發言人趙立堅還稱，「韓方2017年就薩德問題作出的鄭重表態言猶在耳，新官不能不理舊帳」。韓政府高層則反駁表示，尹錫悅總統從候選人開始就一貫認為，「薩德三不」既不是協議，也不是條約，可以看作是「只在文在寅政府時期有效的立場」，最後的結論是，雙方認為這一問題不能成為影響兩國關係的絆腳石。

至於朝核問題，北韓若第七次試爆，朴振呼籲作為聯合國常任理事國的中國，需同意對朝鮮挑釁予以新的制裁，促使朝鮮重返對話軌道，雙方商定年內在首爾舉行副部長級外交暨安全「2+2」對話，討論薩德與朝核相關議題。

對美國眾院議長裴洛西 訪台，朴振根據韓國既定政策表示，韓方尊重一個中國原則的立場不變，但是對中方軍演，則希望台海和平穩定，此對於韓半島和平穩定亦非常重要，他還強調，不接受以違反《聯合國憲章》等國際法的方式，改變現狀的做法。

台海穩定與朝鮮半島的穩定，的確是有相當關聯，在中國舉行包圍台灣的演習時，駐紮在韓國美軍基地的U-2偵察機5日曾飛往台海偵查，U-2偵察機性能驚人，可監測20公里高空、距離150多公里的目標物，之前用於監視朝鮮，但2020年後被用以監視中國，在12月與次年1月和2月時，都曾出動偵測美中對峙的南海情勢。

現在北韓與台海情勢，正競爭誰比較緊急，如果台海更優先，美國除了考慮將駐韓美國空軍戰機，包括70多架F-16戰鬥機和20多架A-10攻擊機，必要時投入台海，同時也將會要求韓國，就像要求日本一樣，協助美軍介入戰場，這也是中國反對韓日美軍事同盟的主因。

最後則是經濟戰略，自從美國在3月提出要籌組晶片相關供應鏈 的「Chip 4聯盟」，邀請日韓台參加以來，韓國朝野各方意見分歧，一方面，南韓出口的晶片有60%輸往中國市場，若加入聯盟，肯定會遭到中國報復，但南韓又需要美國的晶片技術，因而陷入兩難。

中國當然會擔心這是四國要在供應鏈上圍堵中國，在外長會議之前，韓國已向美國表示願意出席「Chip 4」的籌備會議，這不是韓國刻意要觸怒中國，應該事先已經有溝通，韓國承諾中國，會在預備會議中，提議在晶片供應鏈合作時，不要將特定國家排除在外，這指的當然是中國。

而中國方面當然也知道，在參加的美日台韓四國當中，只有韓國能夠從「Chip 4聯盟」的內部，發揮橋梁作用，唯有韓方會在籌備會議中，體現中方立場，中國也期待，韓國能在其中發揮平衡作用，所以也不反對韓國參與此聯盟。

這三個議題，雖然雙方立場有差異，但是中國方面還是對韓國讓步較多，究其原因，竟然是與尹錫悅總統不見裴洛西有關；《環球時報》在《如果韓國堅持獨立自主外交，自然贏得尊重》社評中指出，尹錫悅沒有會見裴洛西，被視之為韓國獨立自主外交及對華理性的展現，特別是與日本形成了鮮明對比，從而在中國贏得了肯定和尊重。

在美國與台灣，有許多人訕笑韓國怕中國，韓國內部也有許多人質疑尹錫悅有失待客之道，但不要忘了，國家利益才是最重要的。