軍演外的虛實 美中的外交過招

台海剛經歷了自1996年以來最緊張的時刻，在這三天演習期間，解放軍不願意接美軍的電話，中國也同時公布三項取消與美國的軍事交流，而另一項讓大家緊張的是，繼北京 外交部深夜召喚駐中國大使伯恩斯，斥責眾議院議長裴洛西 訪台之後，美國也召喚了駐美大使秦剛 ，譴責中方在台海不負責的軍事行為。

這兩件事都讓外界擔心美中衝突將升高，一是沒有溝通管道，雙方會作出誤判，導致衝突；二是外交抗議升級，有可能會導致召回大使，無論是軍事或是外交衝突升級，都可能對立升高，陷入惡性循環。

但是雙方都無意繼續對立，溝通管道去其二，仍有二，美國召喚秦剛，也無意在斥責對方，現在看起來緊張已經化解。

中國8月5日宣布了「三项取消、五項暂停」共八项反制措施中，有三項是取消三項與美國的軍事交流，美國同時傳出，五角大廈官員要與大陸國防部官員聯絡，對方不接聽電話。

美中保持聯絡管道的目的是要避免意外，以及防止誤算，否則會升級成為全面衝突，曾經擔任過川普政府國防助理次長的薛瑞福表示，我們甚至比以前，都更需要這些交流機制，來促進安全的運作環境。

但老實說，這距離中國向美宣戰，還差得遠，「中美海上軍事安全磋商機制會議」，過去也曾因為中國使館遭北約轟炸，美中南海撞機等事件停開過，但是所達成的機制與附件，都仍然在執行中，並沒有立即危險。

其次，雖然取消了國防部工作會晤與兩軍戰區領導通話等兩項機制，可是美中還有其他的軍事溝通機制，包括今年6月決定設置的國防部長級的直通電話，以及2017年8月在北京所簽署《中美兩軍聯合參謀部對話機制框架》，後者就是李作成與密利通話的法律根據。至現在為止，這兩項機制都還沒有關閉。值得注意的是，美國國安會發言人柯比5日強調，並非所有的軍事領導人溝通管道都被關閉，這表示美方也注意到中方仍然保留了溝通的管道。

另一項針鋒相對的外交舉動，就是召喚對方大使申斥抗議，譬如北京外交部副部長謝鋒在深夜召喚美國大使伯恩斯抗議，拜登政府不甘示弱，也召喚中國大陸駐美國大使秦剛入白宮，譴責中方於台灣海峽附近的不負責任軍事行動，升高區域局勢。

與秦剛在白宮會晤的是國家安全會議印太事務協調總監坎伯，但坎伯還表示，希望美中之間保持通訊線路暢通，而且重申美國不想在區域製造危機，美國的一中政策不變，華府承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府。

美國政府與秦剛的互動，不像是外交抗議，如果真要召喚秦剛來抗議，應該是由國務院的亞太助卿康達，或是副國務卿謝曼，而且從國安會所發布的新聞稿中看來，這不像是申斥，反而是重新向中方保證，美國的政策不變，要大陸盡快收手。

其實秦剛心中也清楚白宮裡的官員，沒有人贊成裴洛西訪台，表面上說她有訪台的權利，其實都是違心之論，拜登政府甚至更想贏得大陸的好感，好挽救已經跌落谷底的雙邊關係，並且希望在危機過後，能夠尋求北京在烏克蘭危機上的合作。

有人認為這場危機，大陸取得軍事上的勝利，把戰機與船艦常態化的越過台海中線，但是美國取得政治上的勝利，暴露了中國大陸窮兵黷武的霸權心態，也成功地把盟友與台灣納入美國的抗中聯盟。

G7國家外長雖在第一時間，採取同一立場，發表聯合聲明譴責北京，不應利用裴洛西的訪問為藉口，在台海發動侵略性行動，但大家有何嘗不是與美國國安會官員同樣的心態，質疑裴洛西訪台，究竟能夠增加台灣多少安全？甚至擔心她讓台海離爆發戰爭，更靠近了一步。

現在看起來，緊張態勢已經降低。拜登8日表示，雖然對中國動員規模感到關切。不過他不認為中國會有任何進一步作為。美國國防部政策次長卡爾表示，在眾院議長裴洛西訪台之前，五角大廈就預測中方可能的反應，解放軍現在的行動並沒有超出美國預料。

可是在未來幾個月，基本結構沒有改變的話，類似裴洛西訪台的事，仍然會層出不窮，其中包括美國預告，將在未來幾周內，美軍船艦同往常持續通過台海，屆時美中外交過招，是否如這次鬥而不破，是大家注意的焦點。