美國對中兩派 鐘擺向強硬派擺動

台海危機可能持續多年，直到武統攤牌，或是台灣政黨輪替，改善兩岸關係，但短期看，兩種情況都不易出現。美國對中國出現兩種觀點，一派主張美國不能同時與俄中兩個擁核大國敵對，避免挑起美中紛爭；另一派則主張對中國強硬，全方位遏制打擊。拜登 反對裴洛西訪台，共和黨十餘位重量級議員支持裴洛西，他才改變立場，顯示拜登被動，沒有主見。

美國政商學界和偏民主黨媒體、智庫或學者，是屬於對中共 妥協派，認為美國既無法推翻中共，就必須容忍中共，並用外交、經貿、聯手國際遏制和孤立中國，但不能輕啟戰端，因為美國國力已無法再承擔戰爭的代價。

這種觀點由來已久，接受江澤民、胡錦濤治下的中國和中共，即使它貪汙腐敗，卻朝開放、自由化方向邁進，中國人民自由度漸增，總體朝著和西方融合的方向前進，相對符合美國利益。這也是美國80年代以來支持中國進WTO、容忍美中貿易大幅逆差的主因。

但習近平主政十年，翻轉了美國朝野看法。習向世界推銷中國治理模式，對內高壓用AI科技嚴控人民，對外傾力與美國對立，否定普世人權、自由、民主等價值，處處想挑戰美國領導地位，美國因此覺醒。學者白邦瑞的著作《百年馬拉松》，認為美國被中共忽悠數十年，而川普 政府遏制中國崛起政策，都是戰略思維改變的代表。

可是美國自身國力走弱，相對中國近年經濟和各方面實力增進，許多人認為，美國已擋不住中國崛起，只能循循善誘外加戰略施壓，逼中國盡可能走西方期待的方向，只要不與西方為敵，中共可繼續專政，總括來說就是「反習不反共」。

例如紐約時報專欄作家、多次獲普立茲獎的佛里曼認為，裴洛西訪台是魯莽、危險而不負責任的舉動，對照拜登成功團結美歐對付俄羅斯，在東亞聯手日韓台等盟邦、拉攏印度、東協等想遏制中國，卻力不從心，美國不應同時和俄中兩擁核大國衝突。

綏靖派、和平派默認美國走弱了，再無力有效維護世界秩序，從伊朗、北韓和委內瑞拉甚至台海局勢，都得到印證。而較積極、想維持美國強勢的共和黨和川普，都是強硬派的典型，川普執政四年，美中從貿易戰、科技戰，嚴查與「中國製造2025」有關的美中學者留學生，區別中共和中國人民、關閉孔子學院等等，每一樣政策都朝打擊中共、壓縮北京對美國和世界的影響力著眼。

拜登政府繼承川普政策，但不同做法很多。譬如尋求取消中國貨關稅、評估開放部分科技禁運；外交上忍受沙利文、布林肯多次被楊潔篪、王毅反嗆羞辱，下令追查新冠病毒起源一年多迄無結果，向北京宣示無意改變中共政權等，對中政策遠不如川普積極強硬。中共機艦圍台軍演危機，共和黨人指責和拜登政策軟弱有關。

這兩種思維潛藏在兩黨政策思維中，但這次台海危機，使綏靖派的觀點遇挫，鷹派的裴洛西與共和黨強硬派更獲助力，鐘擺正擺向強硬派一方。

近日民調，九成美國人認為中國是競爭對手或敵人，不是夥伴。國會兩黨日前通過「晶片法案」，著眼制約中國，體現與綏靖派不同的思維。北京秀軍事肌肉，更為美國強硬對中派加柴添薪，提供新助力。

美中敵對是新世紀全球最大課題，我們當然期待各方和平，不要戰爭。武統台灣只會在中華民族和兩岸同胞之間，挖一道深不可越的血肉鴻溝，傷痕永難磨滅，無益中國崛起，反而可能葬送中國人前途，必須找尋其他替代方案，美國正是維護和平的最重要力量。

拜登政策傾向綏靖，被川普批評使美國成第三世界國家，不再受世界尊重。川普或其他共和黨人2025年如入主白宮，美中可能迎來摩擦衝突更激烈的時代；而習近平今秋延任成功後，一切可能「加速」，包括武統台灣。

台灣須避免成為美中武器的競技靶場，北京如誤判美國已走弱懼戰，縱容戰狼煽動求戰，不想回頭，將刺激美國改變台海政策，讓兩岸都付出戰爭的慘痛代價，而美國卻可進可退，坐收漁利，我們要讓它發生嗎？