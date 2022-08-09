軍演過後 看美中台各方得失

中共 環繞台灣六個海域舉行規模空前演習，並發射11枚導彈，其中四枚穿越台灣上空，落入太平洋，大陸大批戰機越過海峽中線，台灣備戰因應。這次風波，美中台各出動數十架戰機對峙，如非各方克制，戰爭恐已開打，新加坡前外長楊榮文就這樣說。這種情況是否成大陸威嚇台灣的常態，抑或只是習近平當局兼顧內外情勢的政治秀，只能觀察未來發展。

台灣民眾出奇淡定，生活未受影響，讓北京 和部分大陸民眾失望，美國CNN記者對台灣街頭的平靜，也訝異不已。對台灣這到底是好事或壞事？裴洛西 訪台更帶出她是否被台灣花大錢遊說才成行，其夫婿投資大陸賺中國錢，也引發爭議。

首先，北京不敢和美國正面為敵，等裴洛西離台才開始軍演，實現武力脅迫台灣的突破，在戰略上屬得分。拜登、習近平之前通話似達成避戰默契，北京柿子挑軟的捏，只敢拿台灣出氣，但五枚導彈射進日本專屬經濟海域，日本抗議，是導彈失準或其他原因，頗值玩味。

美中台這次出動空前多各式戰機，美方先進電戰機RC-135和偵測導彈船搜集中方飛彈數據，台灣周遭布滿各方戰機逾百架，情勢空前危急。海外有傳聞說，美軍曾啟用電子屏蔽新科技，一度使解放軍戰機黑屏，導致部分導彈迷失方向；美軍數據偵搜壓力，讓中共提前結束導彈射擊，但其真假無法證實。

其次，解放軍導彈穿越台灣上空、無人機飛越金門、大量戰機飛越海峽中線，台灣民眾卻街照逛、美食照吃，生活絲毫未受影響，網上流傳觀賞「煙火」心得。年輕人堅信兩岸不會打仗，即使打起來，美軍會支持台灣，到底是對中共文攻武嚇已習慣，或溫水煮青蛙效應加劇，完全失去危機和防衛意識，才是台灣真正的危機。

台灣民眾反應平淡，蔡政府難逃干係，淡化中共武嚇的危機，想讓北京的行動打折扣。譬如台北國防部強調，導彈飛越台灣100公里以外高空，已在大氣層，不算國際定義的領空，「無害通過」不構成威脅，頗得阿Q精神真傳，並非向民眾負責的態度。

解放軍演練封鎖台灣，戰機越過中線，如成常態，將反映藍綠兩黨爭相削減軍隊規模，國軍人數僅17萬，與大陸200萬常備軍數量懸殊，台灣今後要不要修補國防政策？是重回一中軌跡或續向美國一面倒？隨著美國朝野強化用台灣遏制中國戰略，已成台灣藍綠和2300萬人的世紀之問。

再次，裴洛西點完火後，已返抵美國，兩岸軍事對峙野火卻在延燒。網上流傳，民進黨政府曾花9400萬台幣(約313萬美元)遊說裴洛西訪台，被蔡政府否認，指是謠言。但裴洛西訪台如屬台灣遊說的結果，無異搬石頭自己的腳。

陸港媒體報導，裴洛西對中國強硬，但其夫婿合夥投資的Matthews Global Investors Limited，投資中國各行業，如今資產達172億美元，丈夫、兒子都從中受益，顯露裴洛西有兩種面孔，尤值台灣警惕。

裴洛西訪台，使習遭遇內部空前壓力，他趁機用軍事行動回應，耗費驚人，解放軍戰力虛實是否被美方掌握，得失都是機密。北京事後宣布中斷中美兩軍溝通管道等八項措施、王毅在東協拒見布林肯，都有濃厚作態色彩。中共黨媒披露「南京艦」進入花蓮沿岸11.78海浬，即台灣領海內，但假新聞和照片被戳破，說明中共企圖宣傳，以挽救裴洛西訪台的失分。

美軍除了密集偵察和防備，並未以攔截導彈等行動反制，雙方照劇本演出。到底誰是紙老虎？答案恐見仁見智。宏觀看，中方失了面子，但對台灣實施戰略突破，得到裡子，亮劍引來國際提防指責，將更陷孤立，也是失分。

裴洛西訪台和中共軍演，使台灣能見度和國際同情大增；民眾不懼武嚇，可能讓北京失分，但台灣反制大陸籌碼有限，如今成美歐敲打中共的工具，身不由己，台灣處境將更危險。

美中彼此升高敵意，美國強化對中國晶片科技制裁，日後可能供售更先進武器科技給台灣，日本受刺激必須將加速修憲、研發中長程導彈，使東亞火藥味更濃厚。而美日澳印和北約必然強化防衛聯盟，俄烏戰爭一旦結束，矛頭將瞄準中國，將是習當局最大的失分。