裴洛西與劉德音 誰讓台灣更安全？

由於眾院議長裴洛西 （前譯波洛西）訪台，台灣台積電 董事長劉德音成為國際媒體關注的主角。先是CNN對劉德音專訪，然後是華盛頓郵報報導裴洛西要在台與劉德音會談，裴洛西在台討論民主人權之外，也再三提醒晶片 法案是開啟美台合作的機會之門。

裴洛西訪台行程擺明是衝著北京而來，不僅在總統府內接受蔡英文贈勳，在台北賓館和台積電創辦人張忠謀、劉德音等人午宴，進而赴人權園區會晤在台港人與民運人士，能踩中共痛腳的政治動作，她全不放過，惹得北京勃然大怒，不斷升高對台制裁武嚇，更史無前例地推出環台六區軍演三天，形同封鎖，也讓兩岸緊張再次升高，已成為「第四次台海危機」來形容。

中國認為裴洛西既然無視一中政策的執行，北京也以打破兩岸現狀的軍演來回應，這已讓台灣陷入70年來罕見危局，也遠勝1996年台海危機的飛彈威嚇，另一個關鍵變化是，中共已將台海內海化的主張，從法律建構化為具體行動，除動用反分裂法抓人，制裁企業，禁農漁產品進口，更以全面反制實際作為，對台獨與「境外勢力」警告，中共維護一中主權意志，絕不只是政治宣傳而已。

儘管中共軍演封鎖動作很大，但伴護裴洛西美航母卻離台灣愈來愈遠，白宮反應情勢「已在預料中，做好準備」，而台北格外的靜默自制，蔡英文也只冷冷地說「軍演不必要」，無意升高衝突，在美台刻意迴避反制，避免激化情勢之下，也就悄悄落幕了。

裴洛西固然強調美國不背棄台灣，訪台卻成就她眾院議長畢業旅行的聲望，而除政治之外，裴洛西念訪台茲在茲的就是劉德音與晶片法案。晶片法案攸關美境內設廠520億美元聯邦補助，台積電和韓國三星都會因而受惠，但晶片法案也限制聯邦補助廠商投資中國，以保護美國晶片製造，各國基於國安與經濟考量，晶片保護主義大行其道，降低對台積電依賴，強化自我生產，更讓晶片市場大亂。

張忠謀早說過，台積電會是地緣政治必爭之地，也因而讓台積電在台灣有「護國神山」美譽，認為一旦中共犯台，美為確保晶片供應無虞，必將出手護台，然而這假設也因美中競爭趨烈而生變。一向避談政治的劉德音，之所以願意接受專訪暢談世局也基於此，要讓世人理解，問題的關鍵不在半導體工廠生產，而在全球化世界秩序的崩解。

劉德音直言，沒有國家能以武力控制台積電，台積電生產要靠各國供應鍵合作共創，一旦採取軍事行動或入侵，將使台積電無法運作。劉德音用現實面向各國領導人剖析，一旦台積電停止運作，將對中國造成巨大經濟損失，一旦中共犯台，戰爭造成三輸，中共必須慎行。同時，基於全球生產的分工合作，「我們不能因為鄰近中國而被歧視」，這句話中的我們，既指愈來愈受孤立的台灣，也是台積電自況。不論各國與中國關係如何，都應正視台灣經濟對世界的價值，這價值是基於國際開放、合作、創新而存在，打破了這些，一切都不復存在。

劉德音專訪談話，當然有呼籲中共，莫蹈俄國在烏克蘭覆轍用意，也對美國一連串晶片政策保護主義感到憂心，這不僅是晶片生產的政經議題，更是人類對未來抉擇的路線思考。台積電與台灣的創新活力，就是建構在國際合作分工架構上，各國領導人有責任維護這樣的世局與地緣政治，而不是因為猜忌與競爭，把幾十年來建構的國際秩序毀於一旦。

做為一個世界級的經濟領袖，劉德音意有所指，卻未必能讓強國政治領袖聽入耳。裴洛西聲聲挺台，但在實際作為上，誠如美國若干評論所言，無視於美國仍處於俄烏戰爭難局，將個人莽撞行為，陷美國於兩面作戰窘境，也讓台灣再呈危境。

劉德音要說的，並不是要將台灣變成烏克蘭般的戰爭危地，而是要維護台灣開放合作的機會，別因地緣政治的競逐而逼迫台灣，歧視台灣，讓台灣面臨各項政經威脅，這才是全球的共同利益，要「三輸」還是「三贏」，劉德音的剖析很清楚，端視政客們的視野與決策，台灣和台積電的安全與未來，能否確保，答案不言自明。