美國超強就業 給軟著陸一線希望

勞工部5日公布的7月就業 報告顯示，全美新增52.8萬份工作，比預期的25.8萬份超出一倍，連專家都感到意外。另外報告又顯示，失業率降至3.5%，也比預期的3.6%為低，這是自1969年以來的最低；難怪總統拜登立即居功說，現在是半世紀以來最多美國人就業的最好時光。

勞工部在股市開始前1小時公布報告，對於就業市場強勁的表現，股市的反應卻是：擔心就業強勁，導致9月可能再升3碼，而大幅升息 可能將經濟推入衰退；道指一度下跌超過300點，收市時回漲76點，以科技股為主的史坦普指數，也一度下跌超過130點，收市時減少跌幅，只跌了63點。

股市對於就業強勁的反常反應，正好反映出美國經濟目前的「非常態」狀況；常態是就業增加，對經濟有利，但聯準會 現在卻希望升息能使經濟減速，而經濟減速則有助於遏制通膨。對於強勁就業至少有兩種讀法，一是「硬著陸」讀法，即不斷升息，有可能將經濟推入衰退，二是「軟著陸」讀法，即一方面升息令通膨下降，但另一方面經濟繼續保持增長，而就業則是經濟保持增長的最重要基礎，因此在通膨下降和就業持續強勁的情兄下，經濟得以「軟著陸」，避免出現衰退。

硬著陸讀法較為人知，因為過去數月的新聞已將「升息可能導致衰退」的邏輯，說得明白，現在7月就業再次大增，所以再度引起升息和衰退的憂慮。聯準會主席鮑爾7月27日重申，為了拉低40年來最高的通膨(6月的消費物價指數CPI為9.1%)，聯準會將會不斷升息，直至高通膨下降才會停手，甚至升息導致衰退也在所不惜。

由今年3月至7月，聯準會已升息四次，將利率從「接近零」提高至2.25%；聯準會今年仍有兩次會議，即9月和11月，如果9月再升0.75%，利率累計將達3%。本月10日(下周三)，7月份的CPI將會公布，如果指數仍高居不下，聯準會9月就可能再升息0.75%。過去兩個月的升息，已對經濟造成壓力，如果9月和11月再大幅升息，壓力就會更大。

愈來愈高的利率，終就會使經濟承受不了，而陷入衰退，最可能在什麼時候發生？多家銀行估計，衰退可能在今年底和明年初發生，然後至少持續數個月。美國今年上半年第一和第二兩季的GDP都出現負增長(-1.6%，-0.9%)，9月和11月再大幅升息，則經濟陷入衰退的可能性就會大增。

而軟著陸的讀法則是，首先雖然上半年連續兩季負增長，但不少經濟學家指出，這種非常態狀況的美國經濟，目前還沒有陷入衰退，因為衰退的通常現象是失業、消費下降、以及經濟低迷等，但「單月能夠創造52.8萬份工作的經濟，絕不是衰退的經濟」。

民主黨提出的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act, 簡稱IRA)，已獲得溫和派民主黨參議員曼欽和席納瑪支持，可望獲得通過，並送交拜登簽署；研究顯示，這項財政開支達8000億元的法案，所提出的氣候、藥費和電動車抵稅額等財政支出，對經濟將有刺激作用，卻不會提高通膨。

影響物價最大的汽油零售價，在6、7兩個月下降超過1元，目前全國汽油價已跌至5元以下，在11月期中選舉前可能再跌至4元以下；6月時，原油每桶高達120元，現在已跌至90元以下。烏克蘭戰爭挑起的高油價恐懼症，已得到舒緩。本月10日將公布的7月CPI，雖然食物和租金的物價仍在上漲，卻可能因汽油跌價而下跌，很有可能低於6月的9.1%，甚至跌至8%以下。

銀行和經濟學家紛紛預測，高通膨將在未來數月緩緩下降，這正好符合「軟著陸讀法」一部分的要求，而另一部分的經濟和就業則保持增長。今年頭七個月，美國每月的新增工作數量一直保持穩定和強勁增長，由1月到7月依次增加：46.7萬、67.8萬、43.1萬、42.8萬、39.0萬、37.2萬和52.8萬；其中7月的52.8萬，是頭七個月的第二高，截至7月底為止，全美的工作總數已經回復到2020年2月疫情爆前的水平。

未來數月，將是值得注意的「軟著陸的時刻」，即通膨一面緩緩下降，而就業則保持穩定增長(單月新增工作在25萬份以上，就算是強勁增長)，這種情況正好表示，經濟正在逐漸軟著陸，陸漸清除衰退的危險。

如果軟著陸的情況真的出現，必將對11月舉行的期中選舉造成影響；換言之，物價及時在投票前回降，而對經濟衰退的憂慮也及時消退，將對執政的民主黨有利，或將可能讓民主黨不致參眾兩院全輸。