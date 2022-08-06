中共改變台海現狀 是武力進犯序幕

中國與台灣這幾天可以說是進入「準戰爭狀態」，這已經不是「懲罰台灣」的內部事務，而是讓全世界都看到是徹底顛覆台海現狀，可與俄羅斯入侵烏克蘭相比。不僅是已惡化的美中關係，再次不可逆轉的深層巨變，更是中共 經過精算，刻意打破兩岸現狀，效法俄羅斯入侵烏克蘭的計畫；號稱三天環島實彈軍演，實際上是武統序曲。

中共絕非臨時起意，而是至少一個月時間的備戰。美國可算是吃了悶虧。路透報導，7月9日國務卿布林肯與中國外長王毅 在印尼出席G20外長會議時，長談五個多小時，布林肯告知王毅，眾議長裴洛西 8月亞太行訪問台灣，是她個人決定，與美國政府無關，王毅則要求美方既然承諾不支持台獨，就應該停止掏空「一個中國」政策。

隔日環球時報引用中方學者稱「這次中方對美方的警告更細緻，也是用語嚴厲程度最高的一次」，同時指王毅批評美國對「中美歷史觀、利益觀、競爭觀，都出現嚴重偏差」；如果任由發展下去，「美國對華政策將是死胡同」，中國社科院美國問題專家呂祥指，「中美在台灣議題上面臨的風險已非常高，並隨時有爆發危機的可能。」

美中在此時，已就裴洛西訪台展開交涉，但此一時段，中國國家主席習近平剛自香港回歸25周年「慶祝」歸來，接著去了新疆。我們可以這麼說，繼香港與新疆之後，習近平決定利用裴洛西訪台一事，在台灣問題上力抗美國，軍事部署已經開始，而三大功績，將確保他在即將到來的北戴河會議，以及20大布局順利成功。

這已不是美中之間互信是否蕩然不存，而是中共決心要藉美歐專心烏克蘭之際，翻轉美中關係的戰略大布局。

金融時報7月18日報導裴洛西訪台，此事正式公開後，引發軒然大波；短短數日，中共政治軍事經濟與網路已完成作戰方案。對中方動向，白宮已然心中有數。到了7月28日，拜習通話溝通，中方告知軍演計畫，美方告知裴洛西訪台已定，隨即拜登政府態度轉硬，美軍動員，全力保護裴洛西行程。

中共在裴洛西訪台後，啟動「環台」軍事計畫，畫出六塊海域，進行三天實彈海空演習。還加上網攻，癱瘓台灣官方網站，禁止台灣農產品進口等連串措施。中方在裴洛西抵達東京時，首日軍演，飛越台灣本島上空，射出11枚東風系列導彈。就軍事行動而言，中共此次除了沒有實際登陸作戰外，已是全幅攻台的海空軍事演習。靜觀中共對台灣的施暴，與俄羅斯一樣，徹底暴露出中共好戰暴力本質，不敢惹美國，拿台灣人民出氣。

正如華盛頓郵報外交專欄作家羅金所表述，美國軍方表達極大克制，避開中方南海部署，由馬來西亞走印尼繞道菲律賓，沿台灣東部外海進入台北，最主要是避免與中方軍隊有正面接觸，杜絕一切與中方軍隊擦槍走火的可能。

這次中共攻台的軍演，會暫告一段落，但各方專家認為這只是開始，中共對台灣將長期干涉，加強孤立，隨後還有更多制裁台灣手段，就像是2014年俄國併吞克里米亞，接著大舉進軍烏克蘭的武統序幕。如果西方與美國今年無法成功阻止俄羅斯，或是無法讓普亭付出沉重代價，就會助長中共武統台灣的信心。

這次軍演，北京不僅達到徹底改變台海現狀的戰略目的，美中之間已是對抗新局。韓國「中央日報」社論指出，兩岸現狀一旦被打破，將會直接影響到駐韓美軍與駐日美軍的活動，這將對朝鮮半島與東北亞整體的和平穩定造成巨大影響，並鼓勵金正恩進行新核試，威脅日韓。

對台灣百姓而言，這個軍演是中共進一步徹底摧毀「一國兩制」與和平統一的騙局，台灣朝野先是從香港，看到「一國兩制」的騙局，這次軍演又再次深刻體驗到「和平統一」的假象；而這場來自對岸的侵略式軍演，只是噩夢的開始，未來國際社會應要主動給台灣更多實質的支持，台灣當局也要審時度勢避開危機。