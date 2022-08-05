抓住時機 習近平的兩個高明手段

這次裴洛西 (前譯波洛西)訪台，北京 既不能阻止她，還讓她在台過夜、高調與蔡英文會面；在她3日離台，還是未見反應，令小粉紅大失所望；前環球時報總編輯胡錫進也因此道歉，承認他事前設想的反制行動落空；外交部發言人華春瑩也要求民眾有點耐性，讓政府有時間作出回應。

但北京沒有在裴洛西訪台的第一時間及時行動，並不表示習近平 警告拜登「玩火必自焚」，將沒有「嚴重後果」，我們至少可看到習的兩個高明手段，一是他可能利用這次事件，遊說黨內元老，讓他順利在20大連任；二是他抓住時機，實施軍演，將台海的掌控變成常態。

對於習近平，眼前最重要的，就是能夠在20大順利連任；自年初以來，北京一直傳言黨內有反習派，以致他能否連任仍大局未定，因此他有必要說服黨內元老讓他連任，而突乎其來的裴洛西事件，正好作為遊說理由：台灣問題因美國而不穩，中共既以統一台灣為目標，而他則是落實統一所需的領導人。

習2013年已表示，領土不能分割，必須統一台灣，台灣與大陸的分離狀態不能永遠維持下去。2017年19大時，他又將統一台灣作為14個施政目標之一。2019年1月，在鄧小平「告台灣同胞書」40周年紀念日，他進一步說，北京不承諾不對台使用武力，台獨是一條死路，台灣必須統一。

在習的藍圖中，2049年中國將發展成為現代化強國，但他不可能將統一台灣的時間訂在2049年，因為他不可能再做27年，不少海外猜測指出，他可能將時間表訂在2032年前。習近平在1日的建軍節中說，新一輪的軍改將在2027年前完成，顯示統一台灣的時間表將落在2027至2032之間，美國前印太司令戴維森上將去年在參院作證時說，北京可能最快在6年後攻台，正是2027年。

習遊說黨內元老，讓他再做10年，其中的一個理由就是，中共自毛澤東以降，一直以統一台灣為目標，這個大業可以由他去完成。

華府在川普任期最後一年，政策已改為終止與北京交往成為對抗，把矛頭對準習近平的威權主義；拜登事實上是承襲此政策，華府因此一直想干擾中共20大和習連任，卻一直苦無機會，直至裴洛西事件爆發，成為可能影響習連任的因素；因為習若對事件，沒有回應，或回應無效，就會受到黨內批評，連任的壓力就會增加，然而事情的發展，並不如華府所想像，此事反而被習利用，作為遊說黨內，讓反對者消音的理由。

習近平的另一個因應策略是大規模軍演。北京宣布，4日至7日進行環台軍演和飛彈試射。觀察軍演的焦點是，兩棲攻擊的演習可能會成為未來實際攻台的藍本，更重要的是，習可能將掌控台海變成為常態。

裴洛西3日離台，北京會否侵台立即成為熱門話題。多數輿論都認為，中、美和台三方都不希望見到軍事衝突和戰爭，但不表示北京將來不會攻台。紐時3日報導，史丹福大學國際關係研究中心的馬斯楚說，華府可能低估北京的攻台準備，尤其過去認為解放軍欠缺海陸兩棲作戰經驗，所以這次軍演的兩棲攻擊演習，特別矚目。

大陸國防部2日公布的軍演地圖，共有六個軍演區，其中兩個位於台北和基降外海，一個位於新竹和桃園機場外海，兩個位於高雄附近海域，還有一個位於花蓮對面海域，六個軍演區形成環島和封鎖全島之勢。封鎖的對象包括領空和海上航道。大陸國防部還特別說，演習的行動可能作為未來攻台之用。

統一台灣是習近平既定的目標，因此他大有可能抓住這次事件的緊張局勢，以軍演來驗證攻台準備，包括進入台灣12海浬以內的海域封鎖，以及大陸戰機和軍艦越過海峽中線，盡量變成常態，這樣做的目的，就是為未來攻台舖路。

中共近年曾多次利用危機，推動擴張政策。例如，2012年的釣魚台事件，中日關係緊張，北京利用機會，開始巡戈和監控釣魚台，從此變為常態；2014年，美國反對北京將南海視為領土，北京利用機會，開始在南海造島和進行軍事建設；2019年，香港反送中運動爆發，北京趁機通過港版國安法，用來進行全面鎮壓。現在裴洛西事件爆發，習近平很可能抓住時機，進行大規模軍演，將監控台海變成為新常態。

俗語說「不要浪費一個好危機」，原本這將是對習近平連任的打擊，但反過來，卻成為他非連任不可的理由，以及進一步掌控台海的藉口。