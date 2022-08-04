波洛西訪台之後：美中求穩、兩岸緊張

眾院議長波洛西 ，已經在當地時間3日下午6點飛離台北，這次事件對美中台關係，都有長遠的效應；在美中關係上，事先經過協調，避免意外，但是大陸決心要畫出不能再讓美國超越的絕對紅線；可是兩岸關係卻日趨緊張，大陸繼續升高對台軍事、經濟壓力；而大陸領導人雖然仍然希望維持，對20大安排不變，美中關係不變，最後是否如願，還有待觀察。

白宮雖然原來反對她訪問台灣，但最後在國會兩黨一致支持的情況下，也轉為表示支持，並且在電話峰會中，拜登與習近平 都不希望兩軍擦槍走火，所以經過協調，設置「護欄」，已退伍的軍方人士受訪時表示，按照過去的慣例，為了避免誤判，美方甚至會將議長的飛行計畫都傳給中國軍方，讓對方作好迴避的準備。

有鑑於之前傳出解放軍要「攔截」或「伴飛」，赴台之前，波洛西的專機並未從吉隆坡，向東北直接飛越中國南海，避免穿越剛宣布的大陸南海演習區域，專機而是向東飛越印尼，並向北轉向菲律賓東部，從台灣東部到達台北松山基地。

而同樣的，雖然大陸在波洛西停留台灣期間，公布了將於台灣周邊的六塊區域，開始實彈演習，但是是從波洛西離台後才開始。

美中之間經過了南海撞機事件，以及其他空中、海上遭遇事件，對於避免衝突，有一套行之有年的標準作業程序，這也符合習近平在20大之前不願中美關係惡化的想法。

但是中國不能接受美方辯稱，這是三權分立的憲法原則，在與習近平的電話會談中，拜登解釋他不能控制波洛西，而且美方辯解，議長訪問不是首例，波洛西訪台並不是意味改變了中國政策，美國對台政策並沒有改變。

大陸方面卻認為，這是極其不負責任的講法，大陸質疑，波洛西既然能來，下一任議長是否也要來，在台灣旅行法中對高層官員訪台沒有設限，未來是否像國務卿甚至總統都能來，拜登的「一個中國政策」豈不形同虛文，所以北京 必須要藉強烈表態，來畫下一條明確的紅線。

中國會與美國溝通，未必會與台灣溝通，中國除了公告限制100多項台灣食品進口之外，待波洛西離開之後，也開始對台灣軍事施壓，所公告的演習範圍，比1996年的範圍更大，其中三處更劃入台灣領海範圍內。台灣國防部表示，有威脅台灣重要港口與都會區域企圖。

台灣方面擔心，台海軍事戰略態勢與部署，將會出現「不可逆的」狀況，譬如海峽中線的戰備定義被大陸改變，又譬如飛彈飛越台灣領海，以宜蘭外海為彈著點，而且就像白宮國安會發言人日前所警告的，解放軍會持續升高戰備，而且在未來幾個月內（至少在20大之前），台海緊張會繼續。

目前兩岸軍事實力對比懸殊，台灣不可能自行突破的了解放軍的封鎖，只有靠美國的協助，可是白宮似乎胸有成竹，連雷根號都已經駛離台海附近，國安會發言人柯比2日表示，北京的反應正如白宮所料，華盛頓預計北京未來還會繼續做出回應，並已對此做好應對準備，言下之意是現在無須美國出手，再等些時候觀察。

不過現在看來，大陸也希望控管危機，因為在20大之前，習近平有兩個不變，一是20大的籌備，照原計畫進行不變，許多評論在提出波洛西此時訪台時機不宜，因為大陸正要舉行20大，這會增加習近平的內部壓力。如果他不能採取強硬姿態，將會失去左派、愛國民眾以及軍方相當一部分人的支持；但是也有可能是反過來，習利用自己掌握的宣傳機器與政府機關，強調美國「一個中國政策」已經名存實亡，中國面臨存亡關頭，外部的危機反而可以用做轉移內部壓力的藉口。

二是中美關係繼續合作的態勢不變，北京決定，中美關係不能再惡化下去，在20大前，哪怕是與美國發生一場小規模的軍事衝突，習近平都不願意。雖然外交部副部長謝鋒召喚美國大使伯恩斯抗議，但大陸與美國的關係並沒有降級，也沒有召回駐美大使秦剛，目前要在11月中旬安排實體高峰會，也沒有聽說要取消。這都代表著習希望中美關係不變。

波洛西訪台的效應，現在看起來影響有限，尤其是美中都想控制危機，不令其擴大，但是台灣卻成為大陸的出氣筒，雖然不是自己造成的，卻只有忍耐承受。