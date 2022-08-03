波洛西打臉戰狼 台陸可能都是輸家

中共 文攻武嚇施壓下，眾院議長波洛西 專機如期在2日深夜抵台北訪問。中共立即宣布自4日12時至7日12時，在台灣周邊六個區域軍事演訓，要求所有船機遠離。由於地點靠近基隆、高雄外海，被指為有如封鎖台灣三天。美國強勢維護波洛西成功訪台，直接打臉北京 和所有戰狼式挑釁言論，而中方在波洛西離台後才開始軍演，以安撫內部民族主義情緒，這是作繭自縛，色厲內荏，而台灣嘗到政治象徵式的勝利，實質利益卻嚴重受損的苦果。

本報昨天指出，北京無法阻止美國以強力軍事部署保護波洛西訪台，只能報復台灣，挽回失面子的尷尬。波洛西抵台深夜，大陸海關總署即宣布禁止台灣180多家企業的食品進口，涉及兩岸數億美元貿易，對台灣食品業及農漁業出口造成重創。一般認為，這只是第一波，後續報復手段可能增加。

美中這波外交軍事交鋒，引發美國和全球媒體、民眾關注，除了即時報導波洛西動態，監控國際飛航的FlightRadar24平台，為觀察波洛西專機SPAR19是否進台灣，一度湧入30萬人流量，造成當機。波洛西此行正如她在議長官網和推特發文，是自由民主和專制的較量，英國媒體更指台灣從國際孤兒，變成世界焦點。

拜登政府在波洛西抵台前數小時，宣布支持波洛西訪台，「雷根號」航母打擊群率多艘戰艦，從新加坡趕抵台灣東南海域戒備護航，確保台海和平現狀不被破壞，這是美方一再宣示的目標。波洛西離美前，美軍就增派十架電子戰機、加油機等部署日本沖繩，增強軍力，台灣附近短期內將成美中軍事角力的新熱點。

中共這次採全新軍演模式，對台灣外貿或飛航等日常運作確有影響，但應不是最全面、最嚴厲的做法，演習僅三天，顯示北京節制保留迂迴空間。因為美軍還停留台灣附近海域，解放軍軍演內容並未公布，機艦是否大規模穿越海峽中線，或宣布今後中線不復存在；是否用導彈射擊演習區，甚至讓導彈飛越台灣上空入太平洋，目前都無從知悉。

1996年台海危機，中共發射兩枚未帶彈頭的空導彈射向基隆、高雄外海，柯林頓總統派遣兩個航母打擊群進入台灣周邊，嚇阻解放軍。未來解放軍導彈如飛越台灣上空，以台灣配備美國「愛國者三型」和自行研發的「天弓2、3型」反導系統，是否會予攔截，而附近海域美軍戰艦都配備反導系統，如何回應或情搜各種數據，一旦導彈被攔截擊落，北京將嚴重失分，都是中共須顧慮的因素。

北京開足宣傳機器，發布強烈言論譴責波洛西訪台。戰狼和五毛粉紅主張攔截波洛西專機，不准進台灣飛航情報區和領空，甚至有擊落專機的荒謬主張。北京聽任這些言論流傳，未刪除或制止；外交部2日深夜召見美國駐北京大使伯恩斯提強烈抗議，都與習近平延任前須靠民族主義操作，展示強硬愛國態度，向民眾交代有關。

波洛西的專機從馬來西亞起飛，繞行菲律賓，再從台灣東南進入台灣，飛行時間增加近兩小時。美方安全第一，避免在台灣西南航空識別區附近與解放軍戰機遭遇，美軍戰機護航可能引發兩軍摩擦，顯示美方確實不想引發軍事衝突。

此舉有如讓戰狼和五毛們打了雞血，波洛西抵台後，網上出現「波洛西不代表美國政府」、「世界第一大國議長出訪，搞得偷偷摸摸」，「我們強大的空軍逼波洛西繞道，使她不敢從台海上空飛進台灣」等，這種阿Q式言論，荒謬可笑。

網上有評論說，拜登1日宣布中情局在阿富汗用無人機發射兩枚地獄火導彈，精準狙殺凱達組織新領導人、賓拉丹的繼承者薩瓦里。美國選擇狙殺行動的時間點，和波洛西訪台相近，展示國家實力，雖屬拜登國會期中選舉前的政績宣揚，但拜登強調「正義得到伸張」，也有意在言外的暗示。

有評論說，波洛西背後有人指點，為習近平出了這道難題。習堅持動態清零抗疫，民怨四起，加上經濟下行、房地產爆雷危機和財政入不敷出等煎熬下，北京外交部和五毛戰狼對波洛西訪台連串強硬反美言論，有如把習架在火上烤，不得不祭出強硬反制，但顧慮也很多。

波洛西最後依然成行，而中共大規模演習勞師動眾，耗費大量油料、彈藥等資源，對外效益卻適得其反，反習勢力更有批評口實。這場博弈，波洛西得分了，而台陸最後可能都成輸家。