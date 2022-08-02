波洛西低成本點火 拜習軟硬難拿捏

眾院議長波洛西 「畢業旅行」，可能訪問台灣，成了美中台各自的難題。波洛西顯然洞察拜登 、習近平 都遇內政危機，此時不能服軟，如今她也騎虎難下，如取消訪台行程將招來共和黨批評軟弱；如堅持訪台，北京揚言不坐視，美中兩軍都部署因應，冒著不必要風險，台灣最後可能被報復付出代價。

波洛西未和拜登總統協商，即拋出訪台議題，似和拜登唱雙簧，想打台灣牌挽救民主黨選情，也創造告別議長生涯的歷史遺產。她自己「低成本」，卻點燃美中對抗的新戰火，頗有爭議。

解放軍宣布在南海、東海和台海舉行17場演習，並在靠近金門的平潭實彈射擊。北京的戰狼和愛國粉紅鼓吹，解放軍戰機應飛越海峽中線，或出動機群「伴飛」，甚至擊落波洛西專機；美軍雷根號航母打擊群已駛近台海，美軍有各種部署，因此被喻為「第四次台海危機」。

白宮國安會發言人柯比說，波洛西真的訪台，美中也沒必要因此打起來，說得中肯。話說回來，波洛西其實沒必要為實現個人政治生涯的旅行而挑起紛爭。1997年，眾院議長金瑞契曾訪台，後來訪台的美國部長級官員、卸任高官不少，多一位、少一位，改變不了美台實質關係的現實。

即使有評論認為此舉繼續「掏空一中政策」，實質也不算多大的突破。北京激烈反應，顯示自己上鉤，跟著美方起舞，反映大陸當前敏感政治氛圍，習近平當局不得不強硬，卻未必能逼波洛西取消行程。如因此讓美中衝突擴大，中方反而得不償失。

關鍵因素在拜登、習近平都有內政危機，兩人都面臨經濟衰退、通膨高漲、民怨沸騰等麻煩；拜登有國會期中選舉大敗的風險，習近平有延任和更多其他的挑戰，大家都輸不起。年屆82高齡的波洛西此舉是低成本，既實現4月未竟訪台行程，也為11月期中選舉後可能失去議長任期作總結，並趁機挑戰中共，想「作球」給拜登政府殺球得分。

拜習28日通話兩小時，拜登重申美方的中國政策不變，不支持台獨；習近平則強調「玩火者必自焚」。外界猜測，拜登可能向習解釋美國三權分立制，議長屬民選官員，有權決定出訪哪些國家，白宮須尊重配合，安撫中方勿過度反應。

拜登勸波洛西說，參謀首長聯席會主席密利反對挑起美中不必要的對抗，暗示美軍不想和解放軍衝突。拜登既然硬不得，靠什麼殺球得分？但如因北京施壓就取消訪台，豈不更失分？

反觀習近平雖尋求與美國緩和貿易戰，此時卻不能示弱。大規模軍演、縱容戰狼打嘴砲，對內宣示強硬對抗美國和台獨，平抑民族主義情緒；對外，習拜通話可能談及彼此節制，現在都照劇本演：波洛西照常訪台，中共繼續軍演，現實很殘酷，中美沒必要為此打仗，也避免2001年南海撞機事件重演。

波洛西訪台，除了素與波洛西不睦的川普批評時機不對，共和黨重量級國會議員、卸任國務卿龐培歐等都公開挺波洛西。兩黨凡事都南轅北轍對抗下，只有「抗中」成唯一共識，對北京是難堪的警訊。

習近平對波洛西訪台，軟硬拿捏須恰到好處。太軟會讓自己大失面子和民心，不利習的聲望和今秋延任；太硬則須冒著與美軍對幹風險，更加深中美敵意。解放軍天天吹噓強大自信，恫嚇美軍，但論武器素質、戰力和經驗，和美軍對抗並無信心或優勢，因此可能避開與美軍互動，拿台灣出氣。

解放軍將領揚言戰機要繞台飛行示威，胡錫進等戰狼揚言戰機穿越海峽中線，或伴飛波洛西專機進台灣領空，「不允許美國專機進入中國台灣的領空」。有如夢囈般的恫嚇，彰顯對國際空域自由通航權的無知。波洛西專機在國際空域飛行，敵國戰機伴飛或逼近都屬挑釁，美軍不可能坐視；揚言擊落專機，更無異挑起戰爭，這些濫用民族主義情緒的嘴砲，反而傷害中國形象。

波洛西訪台爭議，再次提高美國與世界輿論對台灣的支持，中共事後可能嚴厲報復台灣，包括對兩岸貿易設新壁壘、軍事施壓等，台灣得不償失，這是扮演強權棋子的悲情代價。

波洛西訪台再讓美中針鋒相對，雙方都不能示弱，彼此加深敵意才是真正危機所在。解放軍大規模演習，或美軍護航等，樣樣都是燒大錢的舉動，這時美中台三方改善經濟和民生問題迫切，還是加劇對抗重要，答案其實不辯自明。