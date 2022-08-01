誰應該替經濟衰退 負起政治責任

美國經濟陷入衰退了嗎？這是最近讓全球消費者、政壇人士和投資人爭執不休力的問題。這個問題本周再度成為焦點。目前的答案是：「也許」。

最後負責判定衰退與否的國家經濟研究局(NBER)，有自己的評量標準。除了GDP連續兩季收縮的傳統定義之外，還須關注就業 數據、個人收入、工業生產和其他因素。它對衰退的定義為「經濟活動顯著下降，且這種下滑遍布整個經濟體並持續數月以上」。

到底當前美國是否衰退，答案非常模稜兩可。以就業市場來看，失業率僅有3.6%，為近半個世紀以來的最低點。薪資也在上漲，但還追不上通貨膨脹，今年上半年新增就業人數270萬。

但與此同時，消費者信心已經崩潰，高通膨無論對有無工作的人都造成實質壓力；曾經白熱化的房市正在迅速降溫，環繞這個話題，美股漲跌互見。

聯準會（Fed）主席鮑爾 本周在升息 後記者會中首度接受可能衰退的現實。但仍一再強調有可能在不讓經濟倒退的情況下給通膨降溫，也就是所謂的「軟著陸」。但從多個角度來看，這只是一種語言上的兩面手法，隱藏著深遠政治後座力。

鮑爾表示不相信美國會陷入衰退，但又承認升息將減緩經濟成長，以及造成就業市場疲軟，這麼說等於已經肯定了衰退已經到來。

鮑爾執掌Fed至今，最大的成就，是讓美國經濟安然度過新冠疫情的衝擊；但他最大的敗筆就是輕忽了疫情期間全力量化寬鬆（QE）引發的通貨膨脹暴起。為抑制通膨，鮑爾比照疫情初期的急速降息，在四個月內將聯邦基金利率急升225個基點，因而衍生經濟衰退的猜疑。

誰要為此負政治責任？當然絕對不會是拜登。拜登強調，「由於Fed正在壓制通膨，經濟減緩毫不意外。我們的就業市場仍空前強勁」。他現在把高通膨的責任都推到鮑爾頭上，而隨著美國經濟衰退可能即將到來，這個責任恐怕鮑爾非扛不可。

維持充分就業和物價穩定是Fed的兩大任務，去年在通膨還未抬頭的時候，鮑爾多次強調「通膨只是暫時的」。如今他已經幾次承認去年對通膨的判斷是錯誤的，導致行動遲緩，因此通膨暴漲的責任他非承擔不可。

一個月以前，鮑爾在眾院聽證時出現一個奇怪的景象：雖然拜登已努力敦促鮑爾結束通膨，但大多數激進的民主黨議員都在警告Fed主席，如果升息將經濟推入衰退，他將會付出巨大的代價。

當時參議員華倫直言：「比高通膨和低失業率更糟糕的是什麼？是高通膨和數百萬人失業的經濟衰退。我希望你們在把經濟推下懸崖之前考慮清楚。」

最近，汽油價格開始下跌，讓拜登稍感寬慰，雖然他自行邀功，稱做了很多努力才把油價降下來，但是分析師表示，絕大部分原因在於大多數人認為經濟衰退無可避免，降低消費所致。

現在更大的問題，是接下來的政治責任；如果選民對通膨感到憤怒，民主黨人在11月期中選舉將面臨災難性的失敗。因此有些人開始警告鮑爾，如果失業率上升是Fed錯判通膨的代價，那麼就必須有人要承擔後果。

目前失業率處於3.6%的近50年低點，經濟看來仍處於合理狀態。在本周升息75基點後，鮑爾也以此為主要理由，強調經濟尚未有衰退跡象。但要注意的是，失業率是個嚴重的落後指標，之後還會被勞工局經季節性調整而浮動；再者，就業市場的領先和同步指標：首次申請失業金人數，近幾周來持續上升，觸及8個月來高點，已經證實勞動市場正在崩潰。

大型投行普遍認為，Fed必須擴大對經濟的抑制力度，才能將通膨降至2%的目標。光是緩解供應面的壓力，不足以讓通膨率回到2%，而是要著力於需求面以產生實質性影響，真要等到通膨率顯示出明顯下滑，經濟早已跌入衰退。

但若要抑制通膨，Fed必須將利率推升至4%至4.25%之間。而在「升息→衰退→失業率上升→通膨率下降」的連鎖反應下，失業率將升至5.5%。通膨率上升和失業率上升都會降低公眾對Fed的支持度，但後者的影響更大，因為即使是溫和的衰退，都可能導致失業率上升2個百分點。

隨著Fed加快升息步伐，軟著陸的目標正變得愈來愈黯淡。鮑爾在抑制通膨與避免衰退之間焦頭爛額之際，可能還得擔心成為名留青史的「2022衰退製造者」和「2022期中選舉敗選禍首」稱號。