反習勢力可能與習達成政治交易嗎？

距離預定10月中舉行的「20大」，只剩下兩個多月，而每年7月底到8月初，中共高層慣於在北戴河舉行會議，今年是「20大」年，重要大事須在此會議中有初步決定，其中就包括習與反習勢力可能達成的政治妥協與交易。

今年年初以來，內外局勢對習近平 諸多不利，黑天鵝一個接一個，灰犀牛也連續不斷。首先是，經濟已到了停滯和萎縮的危險階段，今年第二季的經濟增長下滑至只有0.4%，不少研究都認為，眼前經濟已陷入萎縮，這是中共自改革開放數十年來，沒有發生過的事。

二，習在28日的政治局上，仍說堅持清零，雖然他也說要穩住經濟，但地方政府將難以明白，清零的嚴厲封控沒完沒了，消費和生產如何可以恢復？

三，今年暑假，中國年輕人失業率高達19.3%，2000萬大學和專科畢業生焦頭爛額，找不到工作，社會因此而動盪不安。

四，美國眾院議長波洛西 8月2日可能訪台，習政府不斷發出威脅，美中關係空前緊張；習因為政策連連失誤，以致黨內權威受損，影響到他20大連任的機會，所以不惜威脅恐嚇，要向黨內證明，他有能力阻止波洛西訪台，逼使美國讓步。

正因為習施政的失誤，使得黨內反習勢力方興未艾，自今春以來一直在發酵；反習勢力主要來自黨內，他們認為習執政太差，自2008年的貿易戰以來，內政外交，無一不在加速衰退，這樣的「總加速師」，怎能任由他繼續再做五年、甚至十年？所以在20大之前，必須要發動倒習 。

但反習勢力卻始終成不了氣候，自5月初傳出習將在20大交出權力的消息以來，李克強 一度站到前線，爭取到九年來沒有的曝光率，但他終究沒有成為反習勢力的領軍人物，數個月以來在黨內也沒有增加多少威信，「習下李上」只是傳言，沒有成為事實，在反習聲中，習仍然大權在握，尤其軍權在手，絲毫未見不穩。

黨內的確存在對習不滿的聲音與勢力，很可能是來自黨內的「元老」，即已經退休的江胡時代黨內高層，但這些老人們既沒有人帶頭，也沒有具體的倒習策略，充其量僅能與習近平達成某種政治交易，讓20大能平穩順利。

三項可能交易之一是：習順利連任五年，但必須恢復安排接班人。這是習的重大讓步，因為19大時他沒有安排接班人，導致權力轉移成為大問題。習現在若願意安排接班人，也是順勢而為，因為五年之後或十年之後，終究要下台時，若沒接班人，局勢將會不穩，必然影響到自己的安全。

外傳習近平所選的接班人可能有三位：胡春華(59歲)、陳敏爾(61歲)、以及丁薛祥(60歲)，三人在五年後的年齡，仍在67歲以下，沒有違反「七上八下」的潛規則，符合接班條件。

另一個可能的交易是：政治局常委會恢復集體領導，不再像19大以來那樣，由習人一獨大，新的七常委，除了習，其餘六人可能是：王滬寧、陳敏爾、丁薛祥、胡春華、汪洋和李克強。李克強轉任人大委員長，胡春華或汪洋任總理；李克強、王滬寧和汪洋都是現任常委，但20大舉行時，年齡仍在「七上八下」劃線之內。王、陳和丁是習的親信，胡、汪和李則是「非習派」，因此可能在重大決策時投反對票。恢復集體決策的重要意義在於，常委會不再是一言堂，成員都可以發表意見，反映黨內不同的聲音。

最後一個可能的交易是：經濟權正式交還給總理，不再像過去九年那樣，一直由習和他的代理人劉鶴所把持。經濟權由習交出的意義在於：左傾經濟路線將受到壓制，例如共同富裕、重視國企、以及打擊私企(特別是平台經濟、科技公司)的政策，將不再繼續。

習除了連任總書記，還可續任國家主席和軍委主席。2018年初已廢除國家主席任期制，習可以長期連任，至2027年或2032年；現在若恢復安排接班人，就不會有人長期連任。而習續任軍委主席，將直接涉及台灣問題，因為習一直強調要統一台灣，而且時間可能定在他「下一個十年任期的後半段」，即在2027至2032之間。統一台灣是習近平自許的歷史功業，他絕不可能放棄軍委主席之位的。

在20大期間，習希望能在無人反對下順利連任，而反習勢力則希望從交易中，取得某些政治成果，是否這是習能夠接受的，可能就要看這兩個多月的變化了。