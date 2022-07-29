波洛西訪台將觸發「第四次台海危機」

美國眾院議長波洛西 8月2日訪台前夕，美中台現在充斥著各種謠言，包括：大陸將宣布台海為禁航區，又有人主張，解放軍應該攔阻波洛西專機，甚至伴飛，進入台灣空域；為保衛議長的安全，美軍印太總部已經擬定了應變計畫，雷根號航母特遣艦隊已經在周一離開新加坡，前往台灣海域待命。

戰火似乎一觸即發，學者稱波洛西訪台可能會觸發「第四次台海危機」，是繼一江山戰役、八二三砲戰與1995年的飛彈危機之後，美中台之間最緊張的時刻。

外交危機的發生，往往不是出於雙邊關係，而是源自於各自的內部原因，在眾院議長波洛西預計訪問台灣的衝突上，我們看到波洛西、美國行政部門與中國，都有讓衝突升高的內部因素。

美國行政部門是鴿派，尤其是現在還有烏克蘭戰爭正在進行，耗費美國最多的財力與軍力，其中最不願意打仗的是軍方，參謀首長聯席會議主席密利7日與解放軍總參謀長李作成通電話時，恐怕主要就是為此事溝通，軍方得知大陸的堅決表態，察覺大事不妙，所以在這半個多月以來，白宮與國防部想盡辦法說服波洛西取消或延遲前往。

美國國防部官員上周對波洛西進行簡報，說明台灣和區域緊張局勢，白宮甚至派了國安顧問蘇利文向波洛西解釋，但仍然沒有結果，白宮國安會甚至洩漏消息給金融時報，披露消息是想讓事情見光死，而拜登 更順勢公開表態「軍方不認為這是個好主意」，但都已經是強弩之末，難以挽回了。

國會最衝，因為不必負責任，只要在媒體上得分就好，所以是鷹派，目前此事在國會已成為兩黨共識：不能對中示弱，不同黨的參院少數黨領袖麥康諾說，波洛西若被迫取消訪台，等於讓中國獲勝，波洛西也順勢操作成兩黨一致挺她赴台，讓大家都沾光，這恐怕是北京 始料未及。

從川普總統執政開始，波洛西議長就以強勢的姿態，在另一端平衡了川普總統期間的極端性。但在拜登總統當政後，受制於同黨的行政當局，現在好不容易找到自己可以發揮之處。

從西藏與六四議題開始，波洛西向來以高舉人權，對抗北京自豪，但作為議長的她堅持訪台，不僅僅只是政治正確而已，波洛西年已82，面對11月期中大選，民主黨將失去眾議院多數，以及議長的位置，她要的更是她的歷史地位（legacy），現在訪問台灣，激起中國空前強烈的反應，畫下自己從政的句點，也算是求仁得仁了。

而對習近平而言，波洛西是美國總統第二順位繼承人，此刻到台灣訪問，進一步證實了美國在「切香腸」，準備放棄一中政策；而此刻又正值敏感時刻，中方10月下旬即將舉行20大，由於疫情封城，經濟崩潰，內部有「習下李上」的傳言；在政治上，習未必如外界想像的大權在握，尤其國際與兩岸，又都由總書記所專責處理，黨內如果認定此為大挫敗，習不只難堪，更會影響順利接任第三屆總書記。

消息剛傳出後，大陸外交部接連四次強烈警告，國防部也強調，中國軍隊絕不會坐視不管，北京似乎覺得恐嚇有效，得寸進尺，但是此刻卻弄巧成拙，拜登擋不了，波洛西堅持要訪台。

在周四舉行的第五次拜習通話上，這件事成了首要議題，習近平向拜登強調中國民意不可違，玩火必自焚。美方應該言行一致恪守「一個中國」原則。然而拜登最近民調不佳，也不希望在期中選舉前讓人認為對北京示弱，拜登強調，美方強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的努力，雙方在台灣問題上互不讓步，就是最危險的地方。

前亞太國務次卿謝淑麗就觀察到，最近一年，從對平台經濟的監管，到清零封城，乃至與俄羅斯聯手，習的決策常有暴衝或錯誤的情況，如果波洛西真的在20大前訪台，作為軍委主席的習近平，其用兵決策，是否仍能夠保持謹慎小心，不無疑問。

即使美中之間沒有爆發戰火，也不能排除，雙方的關係惡性循環向下，中國不再與美國在烏克蘭問題上合作，甚至提供俄國軍事裝備，中國支持北韓繼續向美國挑釁，這都會讓美中之間的摩擦加大，鴻溝更加深。

華盛頓郵報指出，人生，就像外交與政治一樣，每件事都有適當的發生時間與場所，波洛西自認訪台沒有錯，但是時地不適合，不僅會令美中關係惡化至兵戎相見，更有可能會成為習近平轉移國內注意力、對外動武的藉口，訪問後延至20大之後，也許是個兩全其美的安排。